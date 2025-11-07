זה הטייץ שעומד להיות הכי טרנדי בחורף, והוא אחד מפתיע

View this post on Instagram A post shared by coco! (@cocoschiffer)

שעתו היפה של טייץ הקפרי אכן הייתה יפה, אבל בשלב זה ימיה ספורים – לפחות עד האביב. סמכו על האינסטגרמריות מארצות הכפור שהן כבר מוכנות עם התחליף החורפי, והוא אחד מפתיע לא פחות, אם לא יותר: מתברר שזה העונה של טייץ הרכיבה. כן, זה עם הרגליות.

הפריט הנוסטלגי והמעט שנוי במחלוקת הזה מביא איתו, מצד אחד, וייב של קלטת אירובי מהאייטיז, ומצד שני נושא איזו אלגנטיות של כסף ישן (הוא בכל זאת מיועד במקור לרכיבה על סוסים). האסוציאציות הסותרות האלה, לכאורה, למעשה משתלבות כאן למיקס השראות שתופס בול את רוח התקופה: קאמפיות + פרפיות.

האמת היא שאנחנו לגמרי מצליחות לראות את האטרקציה, בעיקר בזכות פוטנציאל הסטיילינג הוורסטילי, הטמון בבחירת הנעליים שאליהן נתחבות הרגליות: סניקרס לטובת לוק רטרו-אקטיב משודרג, בלרינות עדינות שייקחו אתכן ישר לעולמות הבלט הענוגים, לואפרס בשביל טוויסט מפתיע של "תיאוריית הנעל הלא נכונה" או הבחירה המועדפת כרגע על האיטגירלס – עקבי קיטן שופעי סקס-אפיל קוקטי.

