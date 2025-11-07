זה הטייץ שעומד להיות הכי טרנדי בחורף, והוא אחד מפתיע
הפריט הכי חיוני במדף המכנסיים של הישראלית הממוצעת מקבל עדכון גרסה חדש-ישן: זוכרות את טייץ הרכיבה האייטיזי, זה עם הרגליות? הגיע הרגע לשלוף אותו מהארכיון, או פשוט לקנות אותו בזארה - כי הוא לגמרי קורה. וכל החוכמה טמונה בבחירת הנעליים
שעתו היפה של טייץ הקפרי אכן הייתה יפה, אבל בשלב זה ימיה ספורים – לפחות עד האביב. סמכו על האינסטגרמריות מארצות הכפור שהן כבר מוכנות עם התחליף החורפי, והוא אחד מפתיע לא פחות, אם לא יותר: מתברר שזה העונה של טייץ הרכיבה. כן, זה עם הרגליות.
הפריט הנוסטלגי והמעט שנוי במחלוקת הזה מביא איתו, מצד אחד, וייב של קלטת אירובי מהאייטיז, ומצד שני נושא איזו אלגנטיות של כסף ישן (הוא בכל זאת מיועד במקור לרכיבה על סוסים). האסוציאציות הסותרות האלה, לכאורה, למעשה משתלבות כאן למיקס השראות שתופס בול את רוח התקופה: קאמפיות + פרפיות.
האמת היא שאנחנו לגמרי מצליחות לראות את האטרקציה, בעיקר בזכות פוטנציאל הסטיילינג הוורסטילי, הטמון בבחירת הנעליים שאליהן נתחבות הרגליות: סניקרס לטובת לוק רטרו-אקטיב משודרג, בלרינות עדינות שייקחו אתכן ישר לעולמות הבלט הענוגים, לואפרס בשביל טוויסט מפתיע של "תיאוריית הנעל הלא נכונה" או הבחירה המועדפת כרגע על האיטגירלס – עקבי קיטן שופעי סקס-אפיל קוקטי.
עוד ב-80's חשבתי שזה מכוער, ודעתי רק התחזקהמאת: ויקה | 8 בנובמבר 2025 | 21:39
איכס! היה מגעיל ונשאר מגעיל. בשביל מה לשחזר דבר מיותר כזה?מאת: מישי | 8 בנובמבר 2025 | 10:36
עדר מטומטמות דנוהות אחרי כל טרנד אמריקקי. דוחות…מאת: אזרח | 8 בנובמבר 2025 | 10:20
אחד המזעזעיםמאת: שרה | 8 בנובמבר 2025 | 09:37
אחד הטרנדים המכוערים. לא חייב להיות קורבן אופנה. יש טרנדים שנכון לוותר עליהם. זה מראה על סטייל אישי!מאת: טל | 7 בנובמבר 2025 | 20:49