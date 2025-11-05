עמוד הבית אזעקת טרנד

שקוף שגם בסתיו: אלה הבגדים שלא יוצאים לנו מהראש לאחרונה

מתחיל להתקרר, אבל זאת לא סיבה לוותר על התחרה. עם סטיילינג נכון, משחקי שכבות מאוזנים ובחירה של הגוונים המתאימים – הטקסטורה הזאת יכולה להמשיך ולהביא איתה ניחוח רומנטי ונשי לכל לוק גם בחודשים הקרובים. אלה הפריטים ששווה לצרף למלתחה דווקא עכשיו

מאת  | ‏ 5 נובמבר 2025

אינטימיסימי, מחיר: 269 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

הם נראו בכל מקום בקיץ החולף, אבל פריטי התחרה לא הולכים לשום מקום גם כשהטמפרטורות מתחילות לרדת. גופיות, חצאיות ושמלות סליפ מעוטרות תחרה, לצד פריטי תחרה "אול־אובר", ילוו אותנו גם בסתיו הקרוב – ועל כך מעיד ההיצע המרשים של כל הרשתות והמותגים.

את פריטי התחרה כבר התרגלנו ללבוש כמעט לכל מקום ובכל מזג אוויר. במיוחד בישראל, שבה החורף עובר בקלילות יחסית, אין באמת סיבה לאפסן את הפריטים הדקיקים והשקופים.

Zadig & Voltaire, מחיר: גופייה: 1,405 שקלים, חצאית: 1,830 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

באמצעות סטיילינג עדין שמבוסס על משחקי שכבות מאוזנים, או בבחירה בפריטי תחרה בגוונים חמימים וחורפיים, אפשר לבצע את ההתאמות העונתיות הנדרשות – ולהמשיך ליהנות מהאיכויות הנשיות והרומנטיות של הפריטים הללו גם כשמתקרר בחוץ.

אפשר וגם רצוי לשחק עם ניגודים: לשלב את התחרה עם טקסטורות חורפיות ובדים עבים כמו קטיפה, דנים או קורדרוי. זו בדיוק העונה ללכת על שילובים פחות צפויים – ולהראות איך פריטי התחרה הרומנטיים יכולים להשתלב בווייב קצת יותר מחוספס ואדג'י. אספנו מגוון פריטים שקל וכיף להרכיב איתם את הפאזל העונתי הזה.

צילום: יח"צ

1. גופייה, ריזרבד, מחיר: 139 שקלים 2. חולצה, Other Stories& מחיר: 395 שקלים 3. שמלה, אינטימיסימי, מחיר: 329 שקלים 4. בגד גוף, זארה, מחיר: 189 שקלים 5. ברלט, דיזל, מחיר: 280 שקלים 6. חצאית, Zadig & Voltaire, מחיר: 1,715 שקלים 7. בגד גוף, Tezenis, מחיר: 139 שקלים 8. שורטס, Pull & Bear, מחיר: 149 שקלים

זארה, מחיר: 189 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

COS, מחיר: 655 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Other Stories&, מחיר: 495 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

קסטרו, מחיר: 129 שקלים (צילום: יח"צ)

Jack Kuba, מחיר: 2,293 שקלים (צילום: עירד נצר)

ריזרבד, מחיר: 139 שקלים (צילום: אסף לוי)

Femina, מחיר: 249 שקלים (צילום: סימון אלמלם)

משכית, מחיר: 1,100 שקלים (צילום: שי פרנקו)

דיזל, מחיר טי-שירט: 330 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

גולף, מחיר: 239 שקלים (צילום: דור שרון)

Sack's, מחיר: חולצה: 548 שקלים, חצאית: 698 שקלים (צילום: שי יחזקאל)

R13 לבוטיק 77, מחיר: 4,476 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Etam, מחיר: גופייה: 99 שקלים, שורטס: 99 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Ebikini, מחיר: חצאית: 399 שקלים, תחתונים: 229 שקלים, טופ: 299 שקלים (צילום: דימה טליאנסקי)

גולברי, מחיר: 299 שקלים (צילום: ליאור קסון)

קלצדוניה, מחיר: 139 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

אבישג ארבל, מחיר: 299 שקלים (צילום: רועי סרוסי)

Pull & Bear, מחיר: 119 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

