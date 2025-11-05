שקוף שגם בסתיו: אלה הבגדים שלא יוצאים לנו מהראש לאחרונה

הם נראו בכל מקום בקיץ החולף, אבל פריטי התחרה לא הולכים לשום מקום גם כשהטמפרטורות מתחילות לרדת. גופיות, חצאיות ושמלות סליפ מעוטרות תחרה, לצד פריטי תחרה "אול־אובר", ילוו אותנו גם בסתיו הקרוב – ועל כך מעיד ההיצע המרשים של כל הרשתות והמותגים.

את פריטי התחרה כבר התרגלנו ללבוש כמעט לכל מקום ובכל מזג אוויר. במיוחד בישראל, שבה החורף עובר בקלילות יחסית, אין באמת סיבה לאפסן את הפריטים הדקיקים והשקופים.







באמצעות סטיילינג עדין שמבוסס על משחקי שכבות מאוזנים, או בבחירה בפריטי תחרה בגוונים חמימים וחורפיים, אפשר לבצע את ההתאמות העונתיות הנדרשות – ולהמשיך ליהנות מהאיכויות הנשיות והרומנטיות של הפריטים הללו גם כשמתקרר בחוץ.

אפשר וגם רצוי לשחק עם ניגודים: לשלב את התחרה עם טקסטורות חורפיות ובדים עבים כמו קטיפה, דנים או קורדרוי. זו בדיוק העונה ללכת על שילובים פחות צפויים – ולהראות איך פריטי התחרה הרומנטיים יכולים להשתלב בווייב קצת יותר מחוספס ואדג'י. אספנו מגוון פריטים שקל וכיף להרכיב איתם את הפאזל העונתי הזה.







1. גופייה, ריזרבד, מחיר: 139 שקלים 2. חולצה, Other Stories& מחיר: 395 שקלים 3. שמלה, אינטימיסימי, מחיר: 329 שקלים 4. בגד גוף, זארה, מחיר: 189 שקלים 5. ברלט, דיזל, מחיר: 280 שקלים 6. חצאית, Zadig & Voltaire, מחיר: 1,715 שקלים 7. בגד גוף, Tezenis, מחיר: 139 שקלים 8. שורטס, Pull & Bear, מחיר: 149 שקלים





































































































