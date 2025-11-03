לא סטרייט, לא סקיני: ה"סיגריה" היא גזרת הג'ינס לשים עליה עין עכשיו
יכול להיות שמדובר רק בשלב ביניים שנועד להכין את הקרקע לקאמבק המבהיל של הסקיני, אבל האמת היא שכרגע זה נראה לא רע: ג'ינס ה"סיגריה" מציע פשרה מחמיאה בין הגזרות המתחרות, והפאשניסטות של הפיד כבר לגמרי שכנעו אותנו שזה קורה
החיפוש אחר גזרת הג’ינס המושלמת לסתיו נמצא בעיצומו, עם שפע של אפשרויות בכל הסגנונות. הגזרות הרחבות והמשוחררות ממשיכות לשלוט בזירה, משדרות נינוחות וקוליות טבעית, אך במקביל – מעמדו של הסקיני מתאושש אט־אט.
בשבועות האחרונים כותרות האופנה זועקות את התחזקותה של אלטרנטיבה מתבקשת: ג’ינסים בגזרת "סיגריה"- ישרה, צמודה במידה הנכונה לגוף, אבל לא חונקת כמו הסקיני.
סלבס כמו קנדל ג’נר ודקוטה ג’ונסון כבר מתהלכות בגאווה עם הסיגריות שלהן, משלבות אותן במראות המבוססים על משחקי שכבות חכמים ומעוררות חשק לנסות גם.
בין גזרות ה"סלים", ה"סטרייט" ועכשיו גם ה"סיגריה", נדמה שכל מי שמתחבטת בין הרחב לצר תוכל למצוא את עצמה. זו גזרה שמעניקה מראה קלאסי, נקי ולא מתאמץ. בנוסף, היא מאפשרת משחק מגוון עם נעליים בסגנונות שונים – החל מסניקרס נינוחות ונעלי בובה עדינות, דרך מגפונים על עקבים דקים ועד כאלה בסגנון בוקרים.
גזרת מכנס סיגר הינה מכנס שנרכס בצד עם ריצרץ זו גזרת ג'ינס סקינימאת: טט | 9 בנובמבר 2025 | 17:15