לא סטרייט, לא סקיני: ה"סיגריה" היא גזרת הג'ינס לשים עליה עין עכשיו

View this post on Instagram A post shared by Kenny’s fan (@kendallssnap)

החיפוש אחר גזרת הג’ינס המושלמת לסתיו נמצא בעיצומו, עם שפע של אפשרויות בכל הסגנונות. הגזרות הרחבות והמשוחררות ממשיכות לשלוט בזירה, משדרות נינוחות וקוליות טבעית, אך במקביל – מעמדו של הסקיני מתאושש אט־אט.

בשבועות האחרונים כותרות האופנה זועקות את התחזקותה של אלטרנטיבה מתבקשת: ג’ינסים בגזרת "סיגריה"- ישרה, צמודה במידה הנכונה לגוף, אבל לא חונקת כמו הסקיני.

View this post on Instagram A post shared by Eva Saeed (@by_eva_)

סלבס כמו קנדל ג’נר ודקוטה ג’ונסון כבר מתהלכות בגאווה עם הסיגריות שלהן, משלבות אותן במראות המבוססים על משחקי שכבות חכמים ומעוררות חשק לנסות גם.

בין גזרות ה"סלים", ה"סטרייט" ועכשיו גם ה"סיגריה", נדמה שכל מי שמתחבטת בין הרחב לצר תוכל למצוא את עצמה. זו גזרה שמעניקה מראה קלאסי, נקי ולא מתאמץ. בנוסף, היא מאפשרת משחק מגוון עם נעליים בסגנונות שונים – החל מסניקרס נינוחות ונעלי בובה עדינות, דרך מגפונים על עקבים דקים ועד כאלה בסגנון בוקרים.

View this post on Instagram A post shared by Dakota Johnson Source (@johnsonsource)

View this post on Instagram A post shared by Mobina Peiman (@mobinapeiman)

View this post on Instagram A post shared by Anouk Yve (@anoukyve)

View this post on Instagram A post shared by coco! (@cocoschiffer)

View this post on Instagram A post shared by AGOLDE (@agolde)

View this post on Instagram A post shared by Mimi Orere (@mimi.orere)

View this post on Instagram A post shared by Valentina Hites (@valentinahites)

View this post on Instagram A post shared by @frame

View this post on Instagram A post shared by Emili Sindlev (@emilisindlev)

View this post on Instagram A post shared by JAIME DILLON RIDGE (@jaimeridge)