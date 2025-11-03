עמוד הבית אזעקת טרנד

באווירה סתווית: נמצאו החצאיות שתחרשו עליהן בחודשים הקרובים

עם קאנטרי-שיק בריטי, פרפיות נוסח ראלף לורן או דווקא בכיוון של בוהו-שיק – החצאיות המשובצות מסתמנות כמאסט עונתי, ואנחנו מצאנו את הכי יפות שמחכות עכשיו ברשתות ואצל המעצבים

מאת  | ‏ 3 נובמבר 2025

ברשקה, מחיר: 159 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

משבצות הן עניין גדול בעונה הקרובה, ועל פי הנוכחות הרבה שלהן בקולקציות סתיו־חורף 2025, אפשר לצפות שנראה אותן מתגנבות לארון הבגדים שלנו בדרכים מגוונות שאולי לא חשבנו עליהן.

החולצה המשובצת – פריט מלתחה בסיסי, שלא לומר אייקוני, זוכה לתחרות מרשימה מצד אחותה הביישנית יותר: החצאית המשובצת.

כבר כתבנו כאן על שגרירת המגמה הוויראלית והמפתיעה – החצאית המשובצת של COS, שכיכבה בשבוע האופנה בניו יורק והסתמנה כפייבוריטית של סצנת הסטריט-סטייל.

COS, מחיר: 725 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

כעת כבר אי אפשר להתעלם מההיצע העונתי המרשים של החצאיות המשובצות, שמכסות את כל קשת הסגנונות. חלקן נושאות בחן את הקאנטרי-שיק הבריטי המזוהה עם ברברי, אחרות מפלרטטות עם העולמות ה"פרפיים" של ראלף לורן,ויש גם כאלה שמצליחות להתחבר בצורה מעניינת לבוהו-שיק, המגה-מגמה שמלווה אותנו כבר כמה עונות טובות.

הצעות ההגשה של הפריט הסתווי הזה מגוונות לא פחות: אפשר לשדך את החצאית המשובצת לסריג גדול או סווטשירט, לגופייה עם ז'קט זמש חום, או אפילו ללכת על טוטאל-לוק משובץ עם בלייזר בפרינט קונטרסטי. אספנו לכן כמה עוגנים שאפשר בקלות להרים – ולהתחיל להפליג איתם בדמיון.

Terminal X, מחיר: 129 שקלים (צילום: מתוך האתר הרשמי)

Next, מחיר: 197 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

זארה, מחיר: 279 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

H&M, מחיר: 99 שקלים (צילום: מתוך האתר הרשמי)

מאסימו דוטי, מחיר: 549 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

גולף, מחיר: 119 שקלים במקום 199 (צילום: דור שרון)

גאני ל-Factory54, מחיר: 1,390 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Oma, מחיר: 490 שקלים (צילום: דור שרון)

Reserved, מחיר: 129 שקלים (צילום: אסף לוי)

רנואר, מחיר: 149 שקלים (צילום: מתוך האתר הרשמי)

גולברי, מחיר: 229 שקלים (צילום: ליאור קסון)

R12 לבוטיק 77, מחיר: 3,990 שקלים (צילום: יח" צחו"ל)

