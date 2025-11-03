באווירה סתווית: נמצאו החצאיות שתחרשו עליהן בחודשים הקרובים

משבצות הן עניין גדול בעונה הקרובה, ועל פי הנוכחות הרבה שלהן בקולקציות סתיו־חורף 2025, אפשר לצפות שנראה אותן מתגנבות לארון הבגדים שלנו בדרכים מגוונות שאולי לא חשבנו עליהן.

החולצה המשובצת – פריט מלתחה בסיסי, שלא לומר אייקוני, זוכה לתחרות מרשימה מצד אחותה הביישנית יותר: החצאית המשובצת.

כבר כתבנו כאן על שגרירת המגמה הוויראלית והמפתיעה – החצאית המשובצת של COS, שכיכבה בשבוע האופנה בניו יורק והסתמנה כפייבוריטית של סצנת הסטריט-סטייל.







כעת כבר אי אפשר להתעלם מההיצע העונתי המרשים של החצאיות המשובצות, שמכסות את כל קשת הסגנונות. חלקן נושאות בחן את הקאנטרי-שיק הבריטי המזוהה עם ברברי, אחרות מפלרטטות עם העולמות ה"פרפיים" של ראלף לורן,ויש גם כאלה שמצליחות להתחבר בצורה מעניינת לבוהו-שיק, המגה-מגמה שמלווה אותנו כבר כמה עונות טובות.

הצעות ההגשה של הפריט הסתווי הזה מגוונות לא פחות: אפשר לשדך את החצאית המשובצת לסריג גדול או סווטשירט, לגופייה עם ז'קט זמש חום, או אפילו ללכת על טוטאל-לוק משובץ עם בלייזר בפרינט קונטרסטי. אספנו לכן כמה עוגנים שאפשר בקלות להרים – ולהתחיל להפליג איתם בדמיון.

































































