יהלומים לנצח: זה הסריג הטרנדי שכדאי להתחיל להתארגן עליו

שעון החורף רשמית כאן, גם אם החורף עצמו קצת פחות, ואפילו הקונספט החמקמק "סתיו" לא מראה יותר מדי נוכחות בינתיים. אבל חצי משב של רוח חצי קרירה בחושך של חמש וחצי אחרי הצהריים כבר לגמרי מספיק לנו כדי לזנק אל מדף הסריגים (ולהזיע תוך כדי).

על שלטון המשבצות הנוכחי כבר בישרנו כאן, וכפי שקורה עם מגמות בסדר גודל כזה – גם זו מתחילה להסתעף לתתי-טרנדים שנובעים מהאווירה הכללית שלה. כך נהיה ברור בשבועות האחרונים שהחורף הזה, חובה להתארגן לפחות על פריט אחד בדוגמת ארגייל.

מעוינים, יהלומים – איך שלא תקראו להם, הם לגמרי כאן. הווייב החנוני-סקסי שלהם משתלב היטב במגמה הפרפית-סטודנטיאלית שכובשת לאחרונה את הפיד, והם מגובים במותגים עתירי הייפ כמו Khaite או מיו מיו.

הבחירה המתבקשת כאן תתמקד כאמור במחלקת הסריגים, אבל וריאציה קלאסית לא פחות היא האפודה הטרנדית בפני עצמה, וגם חצאיות בדוגמת ארגייל הן קלף מנצח העונה. ובעוד האפור-כחול-שחור הוא מרחב המחיה הטבעי של הטרנד, דווקא הפסטלים הצבעונייים מוציאים ממנו את המיטב.

