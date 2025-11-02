תנו לו צ'אנס: במקום ג'ינס כחול, שווה לנסות העונה את הצבע הזה

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Annabel Rosendahl‎‏ (@‏‎annabelrosendahl‎‏)‎‏

איך שהטמפרטורות מתחילות לרדת, יש לנו דבר אחד בראש: ג’ינס וכמה שיותר. זה לא אומר שוויתרנו עליו בעונה החמה, אבל משהו בתחילת החורף מחזק את הרצון לדייק את הקטגוריה החשובה הזו, להתאהב מחדש בקלאסיקות שכבר ברשותנו ולפתוח את הלב גם למגמות חדשות.

וזה בדיוק מה שקורה העונה עם ג’ינסים בגוון חאקי-בז’. זה אולי לא הצבע הראשון שחשבנו עליו לשבועות שבפתח, אבל הוא בהחלט שורף עכשיו את הרשתות. הגוון החמים והזהוב, שמזוהה בעיקר עם מדים צבאיים המיועדים לאזורים מדבריים ולוהטים, חוזר לבלוט.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎The Style Stalker‎‏ (@‏‎thestylestalkercom‎‏)‎‏

אחת המעלות הגדולות של הגוון הזה היא הרבגוניות שלו. הוא יכול להיראות קז’ואלי לגמרי עם גופיית סבא לבנה ונעלי בובה, או להפוך לוק לאלגנטי ומעודן בשילוב של טופ שחור, בלייזר ונעלי ערב עם עקבי קיטן.

מותגים שונים ומגווניםמציעים מכנסיים בגוון הזה, אבל כדאי לשקול גם אופציות נוספות. חצאיות מידי מדנים בגוון חאקי-בז’ ואפילו ז’קטים יכולים בקלות להחליף את הכחול הקלאסי ששולט בארון של כולנו.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Vanessa Hong‎‏ (@‏‎vanessahong‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Valeria Lipovetsky‎‏ (@‏‎valerialipovetsky‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Lior Mars‎‏ (@‏‎liormars‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Diesel‎‏ (@‏‎diesel‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎IZZI‎‏ (@‏‎izzipoopi‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎7 FOR ALL MANKIND‎‏ (@‏‎7forallmankind‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Annabel Rosendahl‎‏ (@‏‎annabelrosendahl‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Adenorah‎‏ (@‏‎annelauremais‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Romy Spector‎‏ (@‏‎de_rococo‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Kezia Rose Cook‎‏ (@‏‎keziacook‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Wayne Kirven‎‏ (@‏‎therealwaynefrombuckhursthill‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎The Style Stalker‎‏ (@‏‎thestylestalkercom‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Alex Stedman‎‏ (@‏‎alexandra.stedman‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Annabel Rosendahl‎‏ (@‏‎annabelrosendahl‎‏)‎‏