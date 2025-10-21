קצת עדינות: זה טרנד הנעליים המפתיע (והיפה) של החורף
זה בהחלט לא הדבר הראשון שעולה לראש כשחושבים על נעלי חורף, אבל לפעמים לאופנה יש חוקים ורצונות משלה - וככה יצא שאחת המגמות הבולטות של העונה ממוקדת דווקא ברכות הבוהקת של בדי הסאטן. כשזה מגיע לנעליים, התוצאה לרוב בובתית וענוגה, ואפשרויות הסטיילינג הופכות את זה לכיף במיוחד
כשאנחנו חושבות על נעליים לחורף המתקרב, עולות לראש לא מעט אפשרויות: מגפי בוקרים מסיביים, מגפיים גבוהים שמגיעים עד הברך, נעלי לואפרס מעור נוקשה או מזמש, ועוד.
אבל נעלי סאטן, עדינות ומבריקות, הן לא בדיוק הבחירה האינטואיטיבית לעונה הקרה. לכן מפתיע למדי לגלות שדווקא הן הופכות לאחת המגמות הרציניות של סתיו הקרוב.
עקבי המיולס מתצוגת החורף של דריס ואן נוטן, מעין נעלי סליפ-און מבד סאטן מכווץ, הם רק דוגמה למגמה המתהווה. גם שאנל, פנדי ובתי אופנה נוספים אימצו את המראה המבריק והמוכר של הבד, והכניסו אותו לקולקציות הנעליים העונתיות.
עבור חלק מהדגמים נבחרה פלטת צבעים חורפית ושמרנית יותר, כמו שחור, חום ואפור. במקרים אחרים נראה גוונים עשירים יותר כמו כחול עמוק, ירוק כהה או סגול שזיף, ולא חסרות גם פרשנויות בצבעי פסטל בהירים, שנחשבים בדרך כלל לקיציים יותר.
זו הזדמנות מצוינת לשלב את הסאטן במלתחה החורפית לא רק בעזרת נעליים, אלא גם כתוספת קלילה ומרעננת למרקמים הכבדים של העונה הקרה. כך, נראה שילובים מעניינים בין סאטן לדנים, קורדרוי, קטיפה, עור וזמש – בין אם בנגיעה קטנה ומרומזת ובין אם בהתנגשות קונטרסטית מכוונת.
לא מצאתם נעליים יותר מכוערות?מאת: פז | 7 בנובמבר 2025 | 22:00
לא יפות ולא נוחות.מאת: לילך | 7 בנובמבר 2025 | 20:50
ממש מצועצע
ממליצה שתחזרו לכתבות שלכן לפני כמה שנים שאז שמתם קישורים בכתבה לקנייה של הטרנדים האלו מחנויות בארץ… היה יותר נחמד ופרקטימאת: אחת שיודעת | 28 באוקטובר 2025 | 19:04
חוץ מהסנדלים של דיור כל הנעליים שהראתה פה מכוערות. עוד סיבה לא לעכוב אחרי "טרנדים"מאת: אישה | 23 באוקטובר 2025 | 17:50
מחכה בקוצר רוח לנעול אותם לשיעור הבלט שלי.מאת: דליה | 22 באוקטובר 2025 | 16:37
נעלי סאטןמאת: דליה | 22 באוקטובר 2025 | 16:35
מה ככ עדין ויפה בנעליים?מאת: אלינור מזרחי | 22 באוקטובר 2025 | 15:10
עדינות או לא ממרומי גילי הנעליים כעורות להפלאמאת: מורנה | 22 באוקטובר 2025 | 10:13
גועל נפש ואסון אורטופדימאת: יהודית | 22 באוקטובר 2025 | 06:03
ממש תגובות צודקות כיעור בהתגלמותו והצבע הירוק ממש קיא של מרהמאת: מלי | 21 באוקטובר 2025 | 20:41
איזה כיעורמאת: לאדה | 21 באוקטובר 2025 | 18:26
יפה מאוד אבל לא נוחמאת: רוצ'סטר | 21 באוקטובר 2025 | 18:23
ממש מכוערות!!!!מאת: לא | 21 באוקטובר 2025 | 15:22
אוי ואבוי איזה כיעורמאת: מישהי | 21 באוקטובר 2025 | 13:59
השקעתם מאמץ מיוחד ומצאתם את הנעליים הכי מכוערות. כל הכבוד!מאת: סאקרה | 21 באוקטובר 2025 | 13:01
מכוער ביותר!מאת: אפרת | 21 באוקטובר 2025 | 08:49