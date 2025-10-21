קצת עדינות: זה טרנד הנעליים המפתיע (והיפה) של החורף

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎IZZI‎‏ (@‏‎izzipoopi‎‏)‎‏

כשאנחנו חושבות על נעליים לחורף המתקרב, עולות לראש לא מעט אפשרויות: מגפי בוקרים מסיביים, מגפיים גבוהים שמגיעים עד הברך, נעלי לואפרס מעור נוקשה או מזמש, ועוד.

אבל נעלי סאטן, עדינות ומבריקות, הן לא בדיוק הבחירה האינטואיטיבית לעונה הקרה. לכן מפתיע למדי לגלות שדווקא הן הופכות לאחת המגמות הרציניות של סתיו הקרוב.

עקבי המיולס מתצוגת החורף של דריס ואן נוטן, מעין נעלי סליפ-און מבד סאטן מכווץ, הם רק דוגמה למגמה המתהווה. גם שאנל, פנדי ובתי אופנה נוספים אימצו את המראה המבריק והמוכר של הבד, והכניסו אותו לקולקציות הנעליים העונתיות.

עבור חלק מהדגמים נבחרה פלטת צבעים חורפית ושמרנית יותר, כמו שחור, חום ואפור. במקרים אחרים נראה גוונים עשירים יותר כמו כחול עמוק, ירוק כהה או סגול שזיף, ולא חסרות גם פרשנויות בצבעי פסטל בהירים, שנחשבים בדרך כלל לקיציים יותר.

זו הזדמנות מצוינת לשלב את הסאטן במלתחה החורפית לא רק בעזרת נעליים, אלא גם כתוספת קלילה ומרעננת למרקמים הכבדים של העונה הקרה. כך, נראה שילובים מעניינים בין סאטן לדנים, קורדרוי, קטיפה, עור וזמש – בין אם בנגיעה קטנה ומרומזת ובין אם בהתנגשות קונטרסטית מכוונת.

