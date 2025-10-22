בקיצור: איפה קונים את הפריט הכי חשוב לעונה הקרובה?

מעיל הטרנץ' הוא פריט מפתח במלתחת הסתיו־חורף המקומית. הגזרה המחמיאה, הבד הלא מכביד והדיטיילים העל-זמניים כמו כפתורים וחגורת מותן, שומרים אותו רלוונטי עונה אחר עונה.

גם דגמים שמתרחקים מהמראה האייקוני – בין אם בצבעוניות, בסגנון הרכיסה, בבחירת הבטנה או בכל אלמנט אחר – נחשבים עדיין לבחירה בטוחה, נכונה וורסטילית.

העונה כדאי לשים לב במיוחד למעילי טרנץ' קצרים או מקוצרים. מדובר בדגמים שמבוססים על הסילואט הארוך והקלאסי, אך משחקים איתו בדרכים חדשות. התוצאה היא מראה קליל ומעודכן, לעיתים גם עם נגיעה בוקסית-ספורטיבית, מה שהופך אותם לאהובים במיוחד גם בקרב קהל צעיר.







עדות לכך אפשר למצוא בהיסטריה סביב דגם מסוים של רשת ברשקה הספרדית, שהפך ויראלי, נחטף מהמדפים והוכתר במהרה כ"סולד אאוט".

המגמה הזו באה לידי ביטוי בקולקציות של מותגי יוקרה ורשתות נגישות כאחד. מזארה ועד קלואה, הטרנצ'ים הקצרים הופכים לאלטרנטיבה ראויה ואף נחשקת. נכון, הם דורשים יותר תשומת לב בהרכבת הלוק הכללי – אבל גם מספקים בסיס מצוין למראות יפים ויצירתיים במיוחד.







1. סטרדיווריוס, מחיר: 199 שקלים 2. מאסימו דוטי, מחיר: 799 שקלים 3. זארה, מחיר: 279 שקלים 4. ברברי ל-Factory54, מחיר: 799 שקלים 5. Parfois, מחיר: 299 שקלים 6. ריזרבד, מחיר: 279 שקלים 7 . Pull & Bear, מחיר: 279 שקלים 8. ברשקה, מחיר: 239 שקלים 9. מנגו, מחיר: 499 שקלים











































































































