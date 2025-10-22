עמוד הבית אזעקת טרנד

בקיצור: איפה קונים את הפריט הכי חשוב לעונה הקרובה?

מעיל הטרנץ' הוא פריט על-זמני, אבל העונה שווה לשים לב דווקא לגרסאות המקוצרות שלו, שמקנות לו מראה ספורטיבי ורענן מתמיד. מזארה ועד ברברי - קבלו את המלצות הקניות שלנו

מאת  | ‏ 22 אוקטובר 2025

זארה, מחיר: 399 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

זארה, מחיר: 399 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

מעיל הטרנץ' הוא פריט מפתח במלתחת הסתיו־חורף המקומית. הגזרה המחמיאה, הבד הלא מכביד והדיטיילים העל-זמניים כמו כפתורים וחגורת מותן, שומרים אותו רלוונטי עונה אחר עונה.

גם דגמים שמתרחקים מהמראה האייקוני – בין אם בצבעוניות, בסגנון הרכיסה, בבחירת הבטנה או בכל אלמנט אחר – נחשבים עדיין לבחירה בטוחה, נכונה וורסטילית.

העונה כדאי לשים לב במיוחד למעילי טרנץ' קצרים או מקוצרים. מדובר בדגמים שמבוססים על הסילואט הארוך והקלאסי, אך משחקים איתו בדרכים חדשות. התוצאה היא מראה קליל ומעודכן, לעיתים גם עם נגיעה בוקסית-ספורטיבית, מה שהופך אותם לאהובים במיוחד גם בקרב קהל צעיר.

ברשקה, מחיר: 239 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

ברשקה, מחיר: 239 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

עדות לכך אפשר למצוא בהיסטריה סביב דגם מסוים של רשת ברשקה הספרדית, שהפך ויראלי, נחטף מהמדפים והוכתר במהרה כ"סולד אאוט".

המגמה הזו באה לידי ביטוי בקולקציות של מותגי יוקרה ורשתות נגישות כאחד. מזארה ועד קלואה, הטרנצ'ים הקצרים הופכים לאלטרנטיבה ראויה ואף נחשקת. נכון, הם דורשים יותר תשומת לב בהרכבת הלוק הכללי – אבל גם מספקים בסיס מצוין למראות יפים ויצירתיים במיוחד.

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

1. סטרדיווריוס, מחיר: 199 שקלים 2. מאסימו דוטי, מחיר: 799 שקלים 3. זארה, מחיר: 279 שקלים 4. ברברי ל-Factory54, מחיר: 799 שקלים 5. Parfois, מחיר: 299 שקלים 6. ריזרבד, מחיר: 279 שקלים 7 . Pull & Bear, מחיר: 279 שקלים 8. ברשקה, מחיר: 239 שקלים 9. מנגו, מחיר: 499 שקלים

מנגו ל-Terminal X, מחיר: 539 שקלים במקום 899 (צילום: יח"צ חו"ל)

מנגו ל-Terminal X, מחיר: 539 שקלים במקום 899 (צילום: יח"צ חו"ל)

Sack's, מחיר: 898 שקלים (צילום: שי יחזקאל)

Sack's, מחיר: 898 שקלים (צילום: שי יחזקאל)

בוטיק נעמי, מחיר: 499 שקלים במקום 899 (צילום: יח"צ)

בוטיק נעמי, מחיר: 499 שקלים במקום 899 (צילום: יח"צ)

גאני ל-Factory54, מחיר: 2,990 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

גאני ל-Factory54, מחיר: 2,990 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

סטרדיווריוס, מחיר: 199 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

סטרדיווריוס, מחיר: 199 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

ריפליי לרזילי, מחיר: 399 שקלים (צילום: יח"צ)

ריפליי לרזילי, מחיר: 399 שקלים (צילום: יח"צ)

Paper לסטורי, מחיר: 580 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Paper לסטורי, מחיר: 580 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

סטיב מאדן, מחיר: 449 שקלים (צילום: ליאל פרץ)

סטיב מאדן, מחיר: 449 שקלים (צילום: ליאל פרץ)

Pull & Bear, מחיר: 279 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Pull & Bear, מחיר: 279 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

קסטרו, מחיר: 249 שקלים (צילום: שי כהן ארבל)

קסטרו, מחיר: 249 שקלים (צילום: שי כהן ארבל)

Parfois, מחיר: 449 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Parfois, מחיר: 449 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

מאסימו דוטי, מחיר: 799 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

מאסימו דוטי, מחיר: 799 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

H&M, מחיר: 299 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

H&M, מחיר: 299 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

טוונטיפורסבן, מחיר: 299 שקלים (צילום: עדי שנפיק)

טוונטיפורסבן, מחיר: 299 שקלים (צילום: עדי שנפיק)

Only ל-Terminal X, מחיר: 359 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Only ל-Terminal X, מחיר: 359 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Bash לבוטיק77, מחיר: 1,373 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Bash לבוטיק77, מחיר: 1,373 שקלים (צילום: יח"צ חו"ל)

Kenneth Cole למשביר, מחיר: 449 שקלים (צילום: יונתן לוי)

Kenneth Cole למשביר, מחיר: 449 שקלים (צילום: יונתן לוי)

גולברי, מחיר: 399 שקלים (צילום: ליאור קסון)

גולברי, מחיר: 399 שקלים (צילום: ליאור קסון)

רשת ביגוד, מחיר: 89 שקלים (צילום: עידן שוסטר)

רשת ביגוד, מחיר: 89 שקלים (צילום: עידן שוסטר)

השאירו תגובה

 