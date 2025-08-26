צדיקות: האיטגירלס נדבקו חזק לטרנד המצחיק הזה

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Evi‎‏ (@‏‎eviwave‎‏)‎‏

יותר משבועיים אחרי שהסתיים, שבוע האופנה של קופנהגן ממשיך לתפקד כמעיין הטרנדים המתגבר של הפיד, עם עוד ועוד מסקנות, השפעות והשראות לעונה הקרובה. אחת המובהקות שבהן היא מגמת כיסויי הראש בכלל, וז'אנר ספציפי מתוכם בפרט.

אנחנו מדברות כמובן על כובעוני הקרושה, או במונח המקומי שמתאר אותם היטב – הכיפות הסרוגות. באמת מעטים הראשים הבלונדיניים שלא כוסו באחת כזו במהלך שבוע האופנה, ועוד לפניו החלו לטפטף איגטירלס שונות את חיבתן הגוברת לאקססורי המצחיקולי הזה.

האמת היא שאפשר להבין: הווייב הוינטג'י שעל הטרנד משתלב בול באווירת הבוהו המודרנית שהפאשניסטות מחפשות. כיפות הרשת המעוטרות מזוהות עם אסתטיקת הפלאפר-גירלס של שנות העשרים, וכבר עשו כמה קאמבקים איקוניים לאורך השנים, בעיקר באיזורי הדיסקו ואופנת ההיפים של הסבנטיז. הנוסחה פשוטה: אם שר עשתה את זה מתישהו, זה סטייל.

לא היינו מהמרות על חיי מדף ארוכים מדי במקרה הזה, אבל אין ספק שמדובר בחפץ מעבר מושלם מהקיץ לסתיו-חורף. אחרי ששולבו במראות הריזורט האווריריים, עכשיו מביאים כובעוני הקרושה טוויסט רך ומעניין ללוקים מבוססי שכבות. ובמקרה שלנו, תודו שזו אחלה יציאה לקידוש של שישי.

