צדיקות: האיטגירלס נדבקו חזק לטרנד המצחיק הזה
הן מזוהות עם אופנת שנות העשרים, עשו קאמבק איקוני בשנות השבעים, ועכשיו הן שוב מככבות על ראשי הפאשניסטות במסגרת בבוהו-שיק המודרני: כיפות הקרושה בכל מקום. ניסינו להתעלם, אבל הפיד לא ממש השאיר לנו ברירה, והאמת היא שמדובר באקססורי מושלם לעונת המעבר בין קיץ לחורף. הנה כל ההשראה שתצטרכו
הצגת פוסט זה באינסטגרם
יותר משבועיים אחרי שהסתיים, שבוע האופנה של קופנהגן ממשיך לתפקד כמעיין הטרנדים המתגבר של הפיד, עם עוד ועוד מסקנות, השפעות והשראות לעונה הקרובה. אחת המובהקות שבהן היא מגמת כיסויי הראש בכלל, וז'אנר ספציפי מתוכם בפרט.
אנחנו מדברות כמובן על כובעוני הקרושה, או במונח המקומי שמתאר אותם היטב – הכיפות הסרוגות. באמת מעטים הראשים הבלונדיניים שלא כוסו באחת כזו במהלך שבוע האופנה, ועוד לפניו החלו לטפטף איגטירלס שונות את חיבתן הגוברת לאקססורי המצחיקולי הזה.
הצגת פוסט זה באינסטגרם
האמת היא שאפשר להבין: הווייב הוינטג'י שעל הטרנד משתלב בול באווירת הבוהו המודרנית שהפאשניסטות מחפשות. כיפות הרשת המעוטרות מזוהות עם אסתטיקת הפלאפר-גירלס של שנות העשרים, וכבר עשו כמה קאמבקים איקוניים לאורך השנים, בעיקר באיזורי הדיסקו ואופנת ההיפים של הסבנטיז. הנוסחה פשוטה: אם שר עשתה את זה מתישהו, זה סטייל.
לא היינו מהמרות על חיי מדף ארוכים מדי במקרה הזה, אבל אין ספק שמדובר בחפץ מעבר מושלם מהקיץ לסתיו-חורף. אחרי ששולבו במראות הריזורט האווריריים, עכשיו מביאים כובעוני הקרושה טוויסט רך ומעניין ללוקים מבוססי שכבות. ובמקרה שלנו, תודו שזו אחלה יציאה לקידוש של שישי.
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
השאירו תגובה