כיסוי ראש ומיני מתחרה: הלוק הזה של נועה קירל לגמרי ראוי לכלה

לבריטים יש את החתונות המלכותיות שלהם והחגיגות התקשורתיות סביבן, ולנו יש את נועה קירל, נסיכת העם, שנדמה שחוגגת את האירוסים שלה כבר כמה שנים. לא שאנחנו מתלוננות, כן?

עד שהיא תחשוף את שמלת (או יותר נכון – שמלות) הכלה המיוחלת, קירל לא מפסיקה לספק רגעים אופנתיים, כפי שהיא תמיד עשתה, רק שהפעם יותר כלה ופחות כוכבת פופ.

בימים האחרונים נועה הספיקה לחגוג אירוע חינה והפרשת כלה, ואישה אחת הייתה אחראית כמעט על האירוע כולו – כנרת ג'יבלי, שידועה בכינוי כינרת חינה. היא לא רק הפיקה את האירוע, אלא גם עיצבה את הלוקים עבור נועה ובן זוגה דניאל פרץ. כמה שעות יש לה ביממה?







העיצובים הרגישו בדיוק כמו מה שהיינו מצפות מנועה – שילוב בין מסורת למודרניות, מבלי לוותר על הסקס אפיל. תלבושת החינה עוצבה בשיתוף פעולה עם קסוטו תכשיטים, כשגולת הכותרת היא טופ שעשוי ממאות מטבעות בעבודת יד בגווני מתכת שונים, עם שרשרת גוף תואמת שכוללת צ'וקר משובץ אבנים ותכשיט ראש.

החלק התחתון כלל שתי גרסאות שונות – חצאית עור רקומה בחוטי זהב ומכנסי ג'ינס בגזרת בלון עם רקמות גדולות ושרשרת תלויה מהכיס, שמרגישים כמו משהו שקירל יכולה ללבוש גם ביומיום או בהופעה.

עבור טקסי המקווה והפרשת החלה, ג'יבלי יצרה שמלת מיני נשית וא-סימטרית בגזרת קולר, עשויה רצועות וסרטים מתחרה צרפתית איכותית, עם מטפחת ראש תואמת. וזאת רק ההתחלה.



































