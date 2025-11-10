אין יותר מלניה טראמפ מהשמלה ההורסת הזו

בקרב ה"נשים הראשונות" של האומה האמריקאית, מתבלטת לאחרונה רמה דוואג’י, אשת ראש העיר הנבחר של ניו יורק. האמנית בת ה-28 מהשמאל הסוציאלי, נראית כמו נערת הפוסטר של דור ה-Z, עם זהות אופנתית מוגדרת המבוססת על שימוש בפריטי מעצבים עצמאיים, יד שנייה וכל מה שלא זועק יוקרה בורגנית.

דוואג’י מהווה ניגוד ברור לגברת ראשונה אחרת – מלניה טראמפ, אשתו בת ה־55 של הנשיא הרפובליקני – הידועה בקו לבוש שמרני, מוקפד, יוקרתי ואלגנטי.

זכייתו של היריב המוצהר של בעלה, ממדאני, כנראה לא תשנה דבר בפרסונה האופנתית המובהקת של טראמפ וההופעות הפומביות האחרונות שלה הן הוכחה לכך. לאירוע הענקת פרסים על שליחות ועשייה פטריוטית מטעם רשת החדשות "פוקס", הגיעה טראמפ בשמלת ערב שחורה, חובקת גוף – הבחירה הטבעית ביותר עבורה.

מדובר בעיצוב באורך מקסי עם שרוולים ארוכים ושסע צד עמוק, עשוי בד בעל כיווצים מרשימים מבית האופנה היוקרתי קרולינה הררה. אין לוק שזועק "מלניה" יותר מהשמלה הזו.