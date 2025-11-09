כולם רוצים לדעת מאיפה החולצה של מעיין אדם

האם חולצת ג’ינס עדיין יכולה לרגש אותנו? בסוף השבוע האחרון קיבלנו תשובה מפתיעה ממעיין אדם. היא עלתה לשידור ברצועה אותה היא חולקת עם חיים אתגר, באחת הפרשנויות היפות שראינו לאחרונה לפריט הקלאסי הזה.

חולצת ג’ינס אולי נחשבת לבחירה מעט קז’ואלית עבור המסך, אבל אדם מצאה את הטוויסט שהפך אותה לראויה לגמרי.

הסטייליסטית הדר קדוש ליקטה עבורה חולצת ג’ינס של דיזל, עם דיטייל צווארון מובנה במראה של מעין צעיף-ליטוף, שאפשר לשחק איתו.

במקום לקשור את הצווארון, הוא הושאר פתוח – בחירת סטיילינג מוצלחת במיוחד, שיחד עם השיער המוחלק, השביל בצד, ועגילי הסטייטמנט, יצרה קומבו מושלם ללוק תוכנית בשישי.