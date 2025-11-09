עמוד הבית חדשות FF

כולם רוצים לדעת מאיפה החולצה של מעיין אדם

מעיין אדם עלתה לשידור ברצועה אותה היא חולקת עם חיים אתגר באחת הפרשנויות היפות שראינו לחולצת ג'ינס. החולצה הגיעה עם צווארון מובנה במראה של צעיף אך במקום לקשור אותו, הסטייליסטית השאירה אותו פתוח. זה עבד מושלם עם השיער צמוד לאחור והעגילים

מאת  | ‏ 9 נובמבר 2025

מעיין אדם וחיים אתגר. לא סתם חולצת ג'ינס (צילום: maayanadam אינסטגרם)

האם חולצת ג’ינס עדיין יכולה לרגש אותנו? בסוף השבוע האחרון קיבלנו תשובה מפתיעה ממעיין אדם. היא עלתה לשידור ברצועה אותה היא חולקת עם חיים אתגר, באחת הפרשנויות היפות שראינו לאחרונה לפריט הקלאסי הזה.

חולצת ג’ינס אולי נחשבת לבחירה מעט קז’ואלית עבור המסך, אבל אדם מצאה את הטוויסט שהפך אותה לראויה לגמרי.

הצווארון צעיף מגיע מובנה (צילום: maayanadam אינסטגרם)

הסטייליסטית הדר קדוש ליקטה עבורה חולצת ג’ינס של דיזל, עם דיטייל צווארון מובנה במראה של מעין צעיף-ליטוף, שאפשר לשחק איתו.

במקום לקשור את הצווארון, הוא הושאר פתוח – בחירת סטיילינג מוצלחת במיוחד, שיחד עם השיער המוחלק, השביל בצד, ועגילי הסטייטמנט, יצרה קומבו מושלם ללוק תוכנית בשישי.

 

היא באמת חולצה שווה במיוחד(צילום: maayanadam אינסטגרם)

ככה בול עם השיער לאחור (צילום מסך)

בא לנו לראות גם איך היא נראית כשהצווארון קשור (צילום מסך)

