הלוק החושפני של קים עורר סערה: "מוזילה כל דבר שהיא נוגעת בו"

אם יש מישהי שיודעת להפוך לימון ללימונדה, הרי שזו קים קרדשיאן. מי שהייתה מזוהה במשך שנים עם עולם הריאליטי, האינסטגרם והעסקים, מנסה לאחרונה את מזלה גם על המסך הקטן, בהרפתקה דרמטית חדשה: הסדרה "All's Fair" מבית ראיין מרפי.

הסיקור התקשורתי סביב ה"דיי ג'וב" החדש של קים כולל ביקורות נוקבות על יכולות המשחק שלה, וגם על הסדרה כולה, אבל קרדשיאן שוב מוכיחה שאין דבר כזה פרסום רע. העיקר שהשם שלך בכותרות.







בפרק ששודר לאחרונה נראתה קרדשיאן בחליפה הכוללת חצאית ווסט עם פסי סיכה, עיצוב של גוטייה משנות התשעים, שנלבשה יחד עם חולצה מכופתרת ועניבה. אלא שכאשר המצלמה הביטה בה מאחור, נחשף מראה פחות צפוי: תחתוני חוטיני שמציצים מעל קו החצאית.

הרשת, כצפוי, לא נשארה אדישה. התגובות זרמו בזו אחר זו, חלק מהגולשים טענו שהלוק הופך את הסדרה המופרכת ממילא לעוד פחות מציאותית, שאצל קים האופנה תמיד גוברת על האותנטיות, ושהיא "מנסה יותר מדי" ו"מוזילה כל דבר שהיא נוגעת בו".

אבל חוסר ההתאמה בין דמות עורכת הדין לבין הלוק הסופר-חושפני לא ממש הטריד את קימי. בטיקטוק היא חשפה שחליפת החצאית השנויה במחלוקת היא דווקא אחת האהובות עליה. ביקורות ופרובוקציות? זה בדיוק המגרש שלה, והיא בהחלט יודעת לשחק בו היטב.







