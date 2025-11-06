אביחי דעי האשים את אדל בספלוב בהעתקה, וזאת התגובה שלה

התפר שבין העתקה להשראה תמיד היה דק וחמקמק, אך בשנים האחרונות הוא רק הולך ומתערער בשל ריבוי שיתופי פעולה של יוצרים ומשפיענים עם חברות ורשתות אופנה. המטרה היא ברורה: לחבר בין קהלים, ליצור הייפ שבו אחד פלוס אחד שווה יותר משתיים, וחשוב מכך – להניע כוח קנייה שיגלגל סכומים כמה שיותר גדולים.

שיתוף פעולה אחרון מהז'אנר הזה עומד במרכזו של ביף חדש בין שני שמות מוכרים בתעשייה: אביחי דעי – יוצר תוכן, משפיען ופאשניסט, ואשת העסקים והמשפיענית אדל בספלוב.

במרכז המריבה הקולקציה החדשה של ADA, המותג של אדל, בשיתוף עם אתר הקניות טרמינל X. דעי מצא דמיון גדול מדי בין פריטים מהקולקציה של אדל לפריטים מהמותג המדובר Helsa של דוגמנית העל אלזה הוסק. זהו מותג ביניים, המתמחה בפריטים סקסיים וטרנדיים, שניתן להזמין בקלות מריבולב וחביב במיוחד על הישראליות.







"דבר כזה יכול לקרות, לרוב, רק בישראל", פתח דעי את הנושא ברצף סטוריז בחשבון האינסטגרם שלו. "זה חוסר מקוריות, חוסר מעוף, זה זלזול באינטליגנציה של האנשים שיקנו את זה", טען. דעי הסביר ש"אחת הבלוגריות" לקחה את כל הקולקציה והעתיקה אותה אחד לאחד, גם מבחינת פוזות הצילום וגם מבחינת הפריטים עצמם. דעי המשיך וטען שהעובדה שחברה מסחרית גדולה נתנה לקולקציה כזו את הבמה גם היא חמורה: "יש בנות פראייריות שיקנו את זה ויחשבו, וואו איזה עיצוב יפה היא עשתה".

אדל, כמובן, לא נשארה חייבת והשיבה לאביחי בסטורי ארוך: "לא יודעת אם אתה יודע, כולם מעתיקים מכולם גם מעצבי על עולמיים, גזרות ג'ינסים שמלות, הכל מהכל", עוד המשיכה: "לא כולן יכולות לרכוש מהמותג הלסה במאות אלפי שקלים חליפה אז אני מנגישה אותה במחירים נמוכים שכל אחת יכולה לרכוש וזאת המטרה שלי הייתה ותמיד תהיה. אגב גם העליתי את החליפה ואת השמלות ותייגתי 'הלסה' מספר פעמים ולכן לא מתביישת בזה. זאת אני. מקווה שהרגעתי אותך ומקווה שאתן כולכן תבינו שלפרגן לא עולה כסף ולהעתיק אפשר וגם אם יעתיקו אותי מיליון פעמים אני הכי אשמח, אפרגן, כי פרנסה לכולם והלוואי ואני אהיה הלסה".







להסבר הזה הגיב דעי: "את 'מנגישה' קולקציות מועתקות ונותנת קרדיט למעצבת המקורית, אבל איפה המקוריות שלך? איפה האופן שבו היצירתיות שבך באה לידי ביטוי? אין בעיה שאת לא מגדירה את עצמך כמעצבת אופנה, אבל את לא זארה ולא רשת אופנה מהירה.

לא נדבר על העובדה שלהרים מותג מקורי מא' ועד ת' כמו שהלסה עשתה, מתפירות, מדידות, תדמיתנות, צילומים, סטיילינג, תפאורה וכו' – אז בואו פשוט נעתיק כל קולקציה של מותג ונגיד 'אנחנו מנגישים אותו לקהל הרחב בבדים זולים יותר ובאיכות ירודה יותר ואנחנו לא מכבדים שום מעצב ואת פרי יצירתו וכשרונו ואנחנו מעתיקים הכל' ונהפוך להיות פשוט לחסרי יצירתיות ולחסרי מעוף ונראה כולנו אותו הדבר".

















