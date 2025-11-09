מתאימה גם לסתיו: אין מתוקה כמו השמלה של עומר נודלמן



המאורסת הטרייה עומר נודלמן אולי כבר חזרה לארץ, אבל רגעים קסומים מהחופשה הרומנטית שלה בניו יורק – שם גם התרחשה הצעת הנישואים המרגשת של שון סימנוביץ – ממשיכים לקשט את הפיד שלה.

אחד המומנטים הבולטים התרחש באפ־סטייט, באווירה כפרית חמימה מול האח, כשהיא לובשת שמלה מתוקה שארזה מהבית. מדובר בשמלה של רשת קסטרו, המתכתבת עם אחד הטרנדים הבולטים של הקיץ האחרון – נקודות הפולקה – שנודלמן הצליחה להפיח בו חיים חדשים ומשב של רעננות.

השמלה מגיעה עם רצועות כתפיים דקות, כיווצים עדינים באזור הגב ובגוון שמנת רך ומדויק. נודלמן נראתה בה טבעית וקורנת, כשפניה כמעט ללא איפור וגומיית סקראנצ'י תואמת חובקת את פרק כף ידה כמו צמיד.

ובזמן שהטמפרטורות בארץ עוד לא ממש החליטו אם הן קיץ או חורף, השמלה הקלילה הזו מזכירה לנו שהרומנטיקה העדינה של ניו יורק יכולה לעבוד לא פחות טוב גם כאן – רק להוסיף סריג קרדיגן קל, ואתן מוכנות לסתיו הישראלי.