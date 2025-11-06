השמלה של יעל שלביה מהממת, והיא נמכרת עכשיו בחצי מחיר

זה חורף? זה קיץ? יש בכלל אוויר בחוץ? ואולי הוא עדיין עומד? גם יעל שלביה, כמו כולנו, מתמודדת עם סוגיית מזג האוויר ההפכפך, שבו נדמה שכל יום מביא איתו את הסתיו, אבל הוא אף פעם לא ממש נשאר.

שלביה נוקטת בטקטיקה מעניינת – לובשת הכול מהכול. משמלות קיץ שמתאימות לתחילת אוגוסט, ועד לוקים מחממים שיכולים להעביר בכיף גם ימים קרירים של ינואר.

לקידום מותג הפרחים שהיא מייצגת, הצטלמה הדוגמנית בשמלת כתפיות יפה של המותג Helsa, שבראשו עומדת דוגמנית העל אלזה הוסק. מדובר בשמלת מיני עם חצאית בלון ואלמנטים מכווצים באזור החזייה והכתפיות. היא מגיעה בצבע חאקי בהיר, ונמכרת באתר Revolve ביותר מ-50% הנחה, במחיר של כ־450 שקלים.







עוד שמלת כתפיות קיצית לחלוטין מככבת אצל יעל גם בפיד – הפעם של מותג הבית שלה, רנואר. השמלה השחורה המדוברת מציגה אורך מיני קצרצר ומראה סאטן מבריק.

ולבסוף, היה גם לוק סתווי הרבה יותר, ששימש אותה ליציאה עם הבסטי – מעצב השיער מיקי בוגנים. שלביה נראתה מוכנה לצניחת הטמפרטורות בבגד גוף פולו בצבע קפה של Seroya, ששודך למכנסי פנסים לבנים ולחגורת קלי חומה של הרמס. חסרים רק שוקו חם וכרבולית, ואפשר בקלות להיכנס רשמית למוד חורף.

