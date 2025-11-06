שלושה חודשים אחרי הלידה: רונה לי שמעון נראית מדהים

השחקנית, הרקדנית והאמא הטרייה רונה לי שמעון עשתה לנו חשק עז לסתיו אירופי במהלך ביקור מסתורי בעיר האורות, פריז.

מהבירה הצרפתית קיבלנו ממנה גלויות אופנתיות יפיפיות, כאלה שהזכירו לנו שהיא אחת המתלבשות הטובות בסביבה, ושיש לה את היכולת הטבעית לג'נגל בין סגנונות: נסיכה של מחויט, קז'ואל וגלאם, והכול בעזרת מזוודה אחת מוקפדת.

כך, ראינו אותה במראה אלגנטי בצבע לבן – לא הבחירה הסתווית הקלאסית, אבל בהחלט אחת יפה ומוצדקת. שמעון לבשה חולצה לבנה מכופתרת, מכנסיים מחויטים רחבים וז'קט לבן. הלוק הצחור הושלם בעזרת חגורת עור חומה, עבה וקונטרסטית.

הדובדבן שבמרנג היה לוק הערב הסקסי: שמלת סטרפלס מקולקציית הקוטור של גליה להב לשנת 2025. מדובר בשמלה עם קאפים מחודדים ומחשוף קדמי עמוק, המעוצבת עם נגיעות רומנטיות של קיפולי וכיווצי בד באזור החזה והמותן.