עמוד הבית חדשות FF

שלושה חודשים אחרי הלידה: רונה לי שמעון נראית מדהים

האימא הטרייה שרק ילדה את בנה הכור אולי לפני כשלושה חודשים, טסה לפריז ועשתה לנו חשק לסתיו אירופי. שמעון פתחה את הביקור שלה בחליפה לבנה הורסת אבל הדובדבן שמרנג הייתה שמלת הקוטור שלבשה נטולת הכתפיות ועם מחשוף קדמי עמוק. השמלה כחול לבן כמובן

מאת  | ‏ 6 נובמבר 2025

קבלו את האימא הטרייה רונה לי שמעון (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

קבלו את האימא הטרייה רונה לי שמעון (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

השחקנית, הרקדנית והאמא הטרייה רונה לי שמעון עשתה לנו חשק עז לסתיו אירופי במהלך ביקור מסתורי בעיר האורות, פריז.

מהבירה הצרפתית קיבלנו ממנה גלויות אופנתיות יפיפיות, כאלה שהזכירו לנו שהיא אחת המתלבשות הטובות בסביבה, ושיש לה את היכולת הטבעית לג'נגל בין סגנונות: נסיכה של מחויט, קז'ואל וגלאם, והכול בעזרת מזוודה אחת מוקפדת.

הורסת בשמלה של גליה להב (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

הורסת בשמלה של גליה להב (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

כך, ראינו אותה במראה אלגנטי בצבע לבן – לא הבחירה הסתווית הקלאסית, אבל בהחלט אחת יפה ומוצדקת. שמעון לבשה חולצה לבנה מכופתרת, מכנסיים מחויטים רחבים וז'קט לבן. הלוק הצחור הושלם בעזרת חגורת עור חומה, עבה וקונטרסטית.

הדובדבן שבמרנג היה לוק הערב הסקסי: שמלת סטרפלס מקולקציית הקוטור של גליה להב לשנת 2025. מדובר בשמלה עם קאפים מחודדים ומחשוף קדמי עמוק, המעוצבת עם נגיעות רומנטיות של קיפולי וכיווצי בד באזור החזה והמותן.

השמלה מחמיאה לה ביותר (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

השמלה מחמיאה לה ביותר (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

בחרה בשמלה כחול לבן של המעצבת הישראלית גליה להב (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

בחרה בשמלה כחול לבן של המעצבת הישראלית גליה להב (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

הייתה גם חליפה לבנה מרהיבה (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

הייתה גם חליפה לבנה מרהיבה (צילום: Rona-lee Shimon אינסטגרם)

השאירו תגובה

 