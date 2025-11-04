בחזייה שקופה והרבה שרירי בטן: שמלת הנקמה של לילי אלן

האלבום החדש של לילי אלן מצליח לגרוף תהודה עולמית, בזכות מיקס אינטליגנטי, רענן והצצה צהבהבה ומסקרנת למערכת היחסים המתוקשרת שלה עם דיוויד הארבור, שהסתיימה, כידוע, בבלאגן ובגירושים.

את ההתעניינות בה ובמיקס האמנותי-רכילותי של האלבום, המזכיר את פועלה של טיילור סוויפט, היא פודה בימים אלה ובצדק, עם שלל הופעות פומביות שקשה להתעלם מהן. במרכז האלבום החמישי של אלן נישואיה שהסתיימו ומערכת היחסים העקלקלה שכללה, לכאורה, בגידות מצד הארבור.

בטקס פרסי האופנה של ה-CFDA, אלן הציגה פרשנות מעניינת ל"שמלת הנקמה" המוכרת – אותו אאוטפיט שבא להזכיר לאקס, לגרוש או לבן הזוג הבוגדני/הנואש מה בדיוק הוא הפסיד.

אלן בחרה לאיוונט מערכת של המעצבת האמריקאית קולין אלן, המורכבת מחזיית בארלט קטנה ומעוטרת תחרה וחצאית סליפ ארוכה שחלקה האחורי עשוי תחרה שקופה. למערכת החושפנית הותאמה עליונית דרמטית ארוכה.

למרות שהלוק נכנס בדיוק למשבצת "הנקמה", אלן טענה החודש בריאיון למגזין אינטרוויו שהיא כבר לא חשה מבולבלת ממערכת היחסים שהסתיימה או כעוסה: "אינני זקוקה לנקמה", העידה. ובכן, גם אם היא לא נזקקה לה – היא הוגשה בצורה הלוהטת ביותר.