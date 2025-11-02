האם זו שמלת הריקודים? נועה קירל כבר לובשת שמלה לבנה

בין ההכנות הקדחתניות לחתונה, נועה קירל גם מוצאת זמן לחגיגות אחרות כמו חשיפת סדרה חדשה. נדמה שקירל התאהבה בצבע הלבן ולובשת אותו בכל הזדמנות אפשרית, והאמת – הוא כל כך יפה לה.

להשקת הדוקו-ריאלטי בכיכובה, "אני נועה קירל", קירל בחרה בשמלה לבנה שקופה של המעצב אלון ליבנה, מי שכבר נחשף כמעצב שמלת הכלה שלה. היא נראתה מכשפת בשמלת אוף-דה-שולדרס שמבעד לשכבות השקופות שלה מציץ מחוך מובנה. שרשרת קולר שחורה ודרמטית סגרה את הלוק הזה.

אבל הייתה כוכבת נוספת בהופעה הזו, הלא היא אמא שלה קירל- אילנה, שנראתה לא פחות מלוהטת בלוק שכלל שמלת ז'קט באורך מיני, בצבע שחור, עם קאט אאוט מובנה באזור הצלעות.

הבחירה להלביש את השתיים בצבעים קונטרסטיים הייתה אינטילגנטית, ואחראי לה הסטייליסט הצמוד תום רוזיליו. ניתן רק לחכות בקוצר רוח ליום הגדול של משפחת קירל, כשנועה ובחיר ליבה דניאל יפגשו מתחת לחופה.