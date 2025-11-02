עמוד הבית חדשות FF

מחמיא ומלא בסטייל: ספיר אביסרור לובשת את הג'ינס המדובר של העונה

המשפיענית המצליחה, ספיר אביסרור, טסה לחופשת יומולדת בלונדון עם הבעל ועל הדרך סיפקה השראה חורפית יפה לכמה מהמגמות הכי חמות של העונה. הייתה שם אפודה מחממת ומהממת, מעיל טרנץ' היסטרי, מעיל עור אוברסייז ושני תיקי מעצבים שהקפיצו את כל הלוק

מאת  | ‏ 2 נובמבר 2025

 

ספיר אביסרור עושה את לונדון (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

בזמן שבארץ הסתיו מסרב להגיע, מעבר לים הטמפרטורות כבר צונחות ואפשר לחגוג את כל הטרנדים העונתיים עליהם חלמנו בזמן שהזענו. ספיר אביסרור טסה ללונדון לחגיגות יום ההולדת שלה, ועל הדרך סיפקה השראה חורפית יפה לכמה מהמגמות הכי חמות של העונה.

היא אולי לא קיבלה את הממו שלנו לגבי הטרנץ' הקצר, אבל אין מה להגיד – המעיל הקלאסי הארוך נראה עליה מצוין. היא סימנה גם וי על המעיל הטרנדי שלה העונה – מעור, ובגזרת בומבר אוברסייזית.

אין מה לומר, לוק שמאד היא (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

גם מתחת למעילים אביסרור השקיעה, והתאהבנו בלוק שכלל מכנסי ג'ינס בגזרת חבית, חולצה מכופרת לבנה ואפודת לוגו בגווני בורדו-כחול של גאני. בגזרת האקססוריז ספיר עשתה בחוכמה כשארזה שני תיקים ורסטיליים – של ויטון ושאנל, כמו גם לואפרס של שאנל שפשוט מתאימות להכל. 

להתלבש חם עם סטייל (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

יודעת בול איך לקחת את הטרנדים הכי חמים ולעשות אותם נכון (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

ככה בול עם הנעליים והגרביים (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

וכמובן תמיד עם תיק סופר שווה (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

וכמובן אין כמו טרנץ' איכותי (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

חופשה שהיא בוק (צילום: SAPIR AVISROR אינסטגרם)

