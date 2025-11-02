מחמיא ומלא בסטייל: ספיר אביסרור לובשת את הג'ינס המדובר של העונה

בזמן שבארץ הסתיו מסרב להגיע, מעבר לים הטמפרטורות כבר צונחות ואפשר לחגוג את כל הטרנדים העונתיים עליהם חלמנו בזמן שהזענו. ספיר אביסרור טסה ללונדון לחגיגות יום ההולדת שלה, ועל הדרך סיפקה השראה חורפית יפה לכמה מהמגמות הכי חמות של העונה.

היא אולי לא קיבלה את הממו שלנו לגבי הטרנץ' הקצר, אבל אין מה להגיד – המעיל הקלאסי הארוך נראה עליה מצוין. היא סימנה גם וי על המעיל הטרנדי שלה העונה – מעור, ובגזרת בומבר אוברסייזית.

גם מתחת למעילים אביסרור השקיעה, והתאהבנו בלוק שכלל מכנסי ג'ינס בגזרת חבית, חולצה מכופרת לבנה ואפודת לוגו בגווני בורדו-כחול של גאני. בגזרת האקססוריז ספיר עשתה בחוכמה כשארזה שני תיקים ורסטיליים – של ויטון ושאנל, כמו גם לואפרס של שאנל שפשוט מתאימות להכל.