"השורשים שלי זה הכי סטייל": אוריה עזרן עשתה מרנואר אלטעזאכן. יצא היסטרי

אירוע ההשקה לקולקציה של אוריה עזרן לרנואר, שנערך אתמול (א') במתחם האקספו הענק, היה כמעט חריג בכמות הסלבס ומשפעניות העל שהתייצבו בו, מאנה זק ויעל שלביה דרך ספיר אביסרור ועינב בובליל – עדות יעילה לסוג הכוח שנוצר כשחברה ענקית חוברת ליקירת הכוכבות.

ברגע הראשון זה דווקא הטריד אותה קצת. "הם פנו אלי לפני עשרה חודשים, והגעתי לפגישה סקפטית", מספרת עזרן בראיון שנערך על גג מלון במדריד, שם צולמה הפרסומת שמלווה את הקולקציה ונחרשת לכם על המסך החל מאמש. "זו חברה נורא גדולה, מסחרית, ולא ידעתי כמה יהיה לי סיי, אם אני אוכל להביע את עצמי. אני נורא קרציה והדברים הקטנים נורא חשובים לי. זה כאילו להיכנס למקום שאת אולי הולכת להיות בו בורג קטן, ואני לא רגילה להיות בורג קטן".

אכן קשה לדמיין סיטואציה שבה אוריה עזרן היא בורג קטן, וזה בהחלט לא היה המקרה. ברנואר לא סתם נתנו לה להביע את עצמה, אלא הפכו את סיפור החיים שלה ללב העניין, וסגרו רחובות בבירת ספרד כדי לצלם אותה נוהגת בטנדר וינטג'י ומעמיסה עליו חפצים. הדימוי הזה, שמגלם את סיפור הקולקציה ומאויר על פריט המפתח שלה – המטפחת – הוא בעצם נוף ילדותה של המעצבת.

"אבא שלי היה אלטע זאכן כל חייו, בשוק הפשפשים. אני חצי ילדות שלי הייתי בשוק הפשפשים. זה היה מקצוע שהיה בו משהו נורא מביך, כי זה לא היה משהו סטנדרטי. הוא היה צריך לבוא לאסוף אותי מבית הספר עם הטנדר – ממש הטנדר של הפרסומת, ובשלב מסוים התחלתי לחכות לו במקומות שלא ייראו אותי. אני זוכרת שמתישהו שאלתי אותו – אבא, למה בחרת בעבודה הזאת? והוא ענה משהו כמו 'מה היית מעדיפה, שאני אהיה גנב, או מוכר סמים?'. מהרגע הזה הפסקתי לשאול וגם הפסקתי להתבייש".

ועם כל קלישאת "הסיפור האישי המרגש", לא קשה לראות איך במקרה של עזרן אכן מדובר במכרה זהב של השראה אופנתית. "אני רואה בזה סטייל מטורף. אני רואה בכל השורשים שלי סטייל. זו ההשראה שלי, זו היצירה שלי. הרבה דברים מהילדות נותנים לי ממש תשוקה ליצור ולעשות דברים שהם באמת אחרים".

במקור, היא הפכה את התשוקה הזאת למותג משגשג של שמלות כלה וערב – לכאורה הכי רחוק מהרחובות הבלתי נוצצים של בת ים. עכשיו, כשהיא חוברת לרשת נגישה, נוצר מין מהלך הפוך-על-הפוך שלגמרי מסתדר לה. "אני אדם מאוד פשוט, אבל מה שאני עושה בדרך כלל אלה דברים שהם קצת פחות נגישים, גם ברמת העבודה, גם במחירים. ופתאום להביא את זה לקהל הרחב – זה בא בדיוק בזמן וזה נורא מתאים לי. אני גם חושבת שכל הלוקים זה אני. גם כשאני מעצבת ולובשת שמלות מפוארות ומסתובבת בפסטיבל קאן והכול, בסוף שואלים אותי 'מאיפה המכנסיים'. אני בסטודיו , מצלמת את הכלה, רואים אותי במראה וכל השאלות – מאיפה הג'ינס? מה את לובשת? אז אני מרגישה שאני סוף סוף עונה על השאלה הזאת".

הקולקציה עצמה באמת ממוקדת בקז'ואל יומיומי, אבל סמכו על עזרן שתביא את הטוויסט הגלאמי-סקסי. מעילי טרנץ' קצרים וטרנדיים ומכנסיים תואמים בגווני פסטל מבדים דקים ואווריריים הולמים היטב את הסתיו הישראלי, וחליפת הסריג שכוללת בגד גוף וחצאית מיני היא לוק שקשה להתעלם ממנו (ואכן היה קשה להתעלם מיעל שלביה שלבשה אותו להשקה). לצד זה, מספרת עזרן, "יש הרבה דברים צנועים. איך שפרסמתי שאני עושה קולקציה עם רנואר, ישר קיבלתי מלא תגובות – בבקשה שיהיה צנוע. אני לא מגיבה כמעט באינסטגרם, אבל הפעם אין אחת שלא הגבתי לה. בכל רגע פנוי שהיה לי כתבתי – יש, יש, יש, יש. יש דברים צנועים, בסטייל, מטורפים". כשהיא מתבקשת לבחור את הפריט האהוב עליה בקולקציה, היא עוברת על רובם, ובסוף מגיעה לשמלה שחורה ארוכה, סגורה וצמודה – "היא המלכה שלי".

