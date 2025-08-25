עמוד הבית חדשות FF

כולל נעליים: הלוק של יעל שלביה עולה 400 שקלים, והוא מושלם

סוף אוגוסט הוא לא רק השלב המתיש והמיוזע ביותר של הקיץ, אלא גם השלב הסופי בהחלט של הסיילים הקיציים - במהלכו אפשר לדוג מציאות אמיתיות בין כל השאריות. יעל שלביה מדגמנת את האפשרות הזאת בגרסתה הכי אטרקטיבית, עם סט קרושה משגע וסנדלים מוצלחים במיוחד

מאת  | ‏ 25 אוגוסט 2025

יעל שלביה

צילום: אינסטגרם, yaelshelbia

מה לובשות בימים הלוהטים של סוף אוגוסט? ליעל שלביה יש כמה תשובות יפות וגם סופר ישימות. בזמן שרבות ממובילות האופנה מבלות את הקיץ בחו"ל, הדוגמנית והפרזנטורית מבלה את ימיה בארץ, ועדיין שומרת על סטייל מוקפד.

לאחרונה היא נצפתה בסט סרוג של מנגו, בגוונים קיציים ומשמחים של ורוד, כתום וצהוב. החלק העליון הוא חולצה בגזרת חולצת פולו, והחצאית מגיעה באורך מיני לוהט עם חוטי קשירה.

 
 
 
הסט כולו מוצע כרגע בהנחה של 40%, כך שכל אחד מהפריטים עולה כ-150 ש"ח בלבד. ולא פספסנו גם את האקססורי המוצלח: סנדלי קשירה שחורים עם חרוז מוזהב, ששלביה מצאה בזארה במחיר מציאה של כ-100 ש"ח. אגב, כבר לפני כחודש סימנו אותם כהמלצה לוהטת, והנה ההוכחה החיה.

