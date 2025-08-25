כולל נעליים: הלוק של יעל שלביה עולה 400 שקלים, והוא מושלם

מה לובשות בימים הלוהטים של סוף אוגוסט? ליעל שלביה יש כמה תשובות יפות וגם סופר ישימות. בזמן שרבות ממובילות האופנה מבלות את הקיץ בחו"ל, הדוגמנית והפרזנטורית מבלה את ימיה בארץ, ועדיין שומרת על סטייל מוקפד.

לאחרונה היא נצפתה בסט סרוג של מנגו, בגוונים קיציים ומשמחים של ורוד, כתום וצהוב. החלק העליון הוא חולצה בגזרת חולצת פולו, והחצאית מגיעה באורך מיני לוהט עם חוטי קשירה.

הסט כולו מוצע כרגע בהנחה של 40%, כך שכל אחד מהפריטים עולה כ-150 ש"ח בלבד. ולא פספסנו גם את האקססורי המוצלח: סנדלי קשירה שחורים עם חרוז מוזהב, ששלביה מצאה בזארה במחיר מציאה של כ-100 ש"ח. אגב, כבר לפני כחודש סימנו אותם כהמלצה לוהטת, והנה ההוכחה החיה.