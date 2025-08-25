כולל נעליים: הלוק של יעל שלביה עולה 400 שקלים, והוא מושלם
סוף אוגוסט הוא לא רק השלב המתיש והמיוזע ביותר של הקיץ, אלא גם השלב הסופי בהחלט של הסיילים הקיציים - במהלכו אפשר לדוג מציאות אמיתיות בין כל השאריות. יעל שלביה מדגמנת את האפשרות הזאת בגרסתה הכי אטרקטיבית, עם סט קרושה משגע וסנדלים מוצלחים במיוחד
מאת Fashion Forward | 25 אוגוסט 2025
מה לובשות בימים הלוהטים של סוף אוגוסט? ליעל שלביה יש כמה תשובות יפות וגם סופר ישימות. בזמן שרבות ממובילות האופנה מבלות את הקיץ בחו"ל, הדוגמנית והפרזנטורית מבלה את ימיה בארץ, ועדיין שומרת על סטייל מוקפד.
לאחרונה היא נצפתה בסט סרוג של מנגו, בגוונים קיציים ומשמחים של ורוד, כתום וצהוב. החלק העליון הוא חולצה בגזרת חולצת פולו, והחצאית מגיעה באורך מיני לוהט עם חוטי קשירה.
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הסט כולו מוצע כרגע בהנחה של 40%, כך שכל אחד מהפריטים עולה כ-150 ש"ח בלבד. ולא פספסנו גם את האקססורי המוצלח: סנדלי קשירה שחורים עם חרוז מוזהב, ששלביה מצאה בזארה במחיר מציאה של כ-100 ש"ח. אגב, כבר לפני כחודש סימנו אותם כהמלצה לוהטת, והנה ההוכחה החיה.
מהממת בכל דבר הכי יפה בארץ בי פארמאת: אחת שיודעת | 11 בספטמבר 2025 | 08:58
אוי זה רע! שילוב הצבעים רע, הגזרה לא מחמיאה ובאופן כללי יעל היתה יכולה לבחור בגדים אחרים הרבה יותר מוצלחים.מאת: אתי | 6 בספטמבר 2025 | 15:01
יפיפיה. הורסתמאת: דנה | 5 בספטמבר 2025 | 15:25
לא אהבתי. חשוף ודוחה בעיניי. ובכלל בגדים חושפניים מורידים ולא מוסיפים יופי.מאת: יהודיה | 29 באוגוסט 2025 | 15:51
אלו דברים שמתאימים רק למי שיש לה גיזרה כמו ליעלמאת: הרואה נכוחה | 27 באוגוסט 2025 | 11:10
במובן הרע שלהםמאת: שנות ה-60 | 26 באוגוסט 2025 | 11:35