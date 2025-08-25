מלכת היאכטות: טיילור מלכוב לא חוסכת בבגדי ים
יש מצב שהמנצחת בתחרות החופשות בקרב הכוכבות השנה היא טיילור מלכוב. קצת הביקורים שלה בנתבג עלה על כולן ובדיוק בגלל זה היא נדרשת בהרפתקנות אופנתית ובצורך הלא פשוט להמציא את עצמה כל חופשה מחדש. ובכן, היא ממש עושה את זה גם הפעם
מאת Fashion Forward | 25 אוגוסט 2025
כשקצב הביקורים שלך בנתב"ג גבוה כמו זה של טיילור מלכוב, נדרשת הרפתקנות אופנתית מסוימת ויכולת להמציא את עצמך מחדש.
רק לפני שבוע היללנו אותה בדיוק בגלל זה – בסט סרוג כתום של ביקיני וחצאית – וגם עכשיו, כשהיא ממשיכה בהרפתקאות היווניות שלה, היא לא מורידה את הרגל מהגז וממשיכה לסקרן ולעניין עם בחירות אופנתיות מושקעות.
על יאכטה ביוון יש בעיקר צורך בבגדי ים ושמלות ערב, ומלכוב לא חסכה באף אחת מהקטגוריות, עם שני סטים לוהטים של ביקיני מביתBikinihats .
פרינטים נוכחים היו מרכז העניינים הפעם: האחד – עם פרינט מנומר בגווני כחול, והשני – עם נקודות פולקה שובבות. פרינט הפולקה הטרנדי המשיך גם לשמלת ערב לוהטת ממותג ההשכרה Meline , זו הייתה שמלה בגזרת הולטר, עם מחשוף סקסי במיוחד, באורך מקסי מחמיא – ככה, בשביל האיזון.
הדוגמנית טיילור מלקוב יפהפייה ומקסימה ובעלת אישיות מהממת ואוהבת ישראל, ומיוחדת במבנה גוף ברזילאי בין הבודדות בארץ, וגם בתכנית רוקדים עם כוכבים היתה אחת מהטובות, ושיהיה לה המשך בהצלחה ..מאת: אשר סידי מודלס | 26 באוגוסט 2025 | 14:30
עם מי את הולכת ומבלה אולי תמצאי כבר מישהו לעתיד ותמסדי את עצמך. דרך צלחהמאת: ל | 25 באוגוסט 2025 | 14:41