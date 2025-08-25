מלכת היאכטות: טיילור מלכוב לא חוסכת בבגדי ים

כשקצב הביקורים שלך בנתב"ג גבוה כמו זה של טיילור מלכוב, נדרשת הרפתקנות אופנתית מסוימת ויכולת להמציא את עצמך מחדש.

רק לפני שבוע היללנו אותה בדיוק בגלל זה – בסט סרוג כתום של ביקיני וחצאית – וגם עכשיו, כשהיא ממשיכה בהרפתקאות היווניות שלה, היא לא מורידה את הרגל מהגז וממשיכה לסקרן ולעניין עם בחירות אופנתיות מושקעות.

על יאכטה ביוון יש בעיקר צורך בבגדי ים ושמלות ערב, ומלכוב לא חסכה באף אחת מהקטגוריות, עם שני סטים לוהטים של ביקיני מביתBikinihats .

פרינטים נוכחים היו מרכז העניינים הפעם: האחד – עם פרינט מנומר בגווני כחול, והשני – עם נקודות פולקה שובבות. פרינט הפולקה הטרנדי המשיך גם לשמלת ערב לוהטת ממותג ההשכרה Meline , זו הייתה שמלה בגזרת הולטר, עם מחשוף סקסי במיוחד, באורך מקסי מחמיא – ככה, בשביל האיזון.