די עם ניוד: זה צבע הציפורניים הכי סטייל לסתיו הנוכחי







לציפורניים משוחות בלק שחור יש קונוטציות שונות עבור אנשים שונים, שבעיקר מושפעות מהגיל שלנו, או יותר נכון התקופה בה התבגרנו, אבל הן תמיד היו קשורות באופן כזה או אחר לתרבויות שוליים מרדניות כמו פאנק, והרבה מאיתנו מכירות היטב את קלישאת הלק השחור המתקלף על ציפורני רוקרים משנות ה-90.

בעוד במלתחה שלנו אי אפשר להכחיש את שלטון השחור – הצבע שלנצח יהיה המלך הבלתי מעורער של עולם האופנה – כשמדובר בציפורניים הוא פחות פופולרי. לא רק בגלל שציפורניים שחורות הן אמירה, אלא בעיקר מסיבות פרקטיות – עם לק שחור אפשר לראות כל טעות, קילוף או מריחה לא אחידה.







אבל החורף הזה כדאי להתרגל, כי שחור הוא הניוד החדש, והטרנד הזה מגיע עם כמה טיפים, כדי שתוכלו להיראות קלאסיות ומודרניות בעת ובעונה אחת.

כמובן, אף אחת מההמלצות האלה אינה חקוקה בסלע, והמניקור צריך לשקף אתכן ואת טעמכן בלבד. ובכל זאת, למי שרק רוצה לטבול את הבוהן (או את ציפורן הבוהן), הנה כמה דברים לחשוב עליהם: ראשית, לק שחור יקבל אפקט שונה על ציפורניים באורכים שונים. אם אתן לא רוצות לפנות למחוזות הגותיקה, עדיף לנסות את הצבע על ציפורניים קצרות. שנית, ההעדפה שלנו היא גימור מבריק ולא מאט, שכן המאט גורם לשחור להיראות שטוח והברק מעניק לו עומק. בנוסף, אם ציפורניים שחורות הן מחויבות גדולה מדי, אפשר להצטרף לטרנד בצעדים קטנים, ולהתחיל עם גרסה שחורה לפרנץ' הקלאסי, עם משיחות של לק שחור על קצוות הציפורניים במקום ניוד.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Julia Diogo‎‏ (@‏‎paintedbyjools‎‏)‎‏



















הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏(@‏‎daniellesbeautystudio_‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Monika (@‏‎monika__nails‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎CRAFT BEAUTY Julie Metzger‎‏ (@‏‎julieannmetzger‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎YS STUDIO The Nail Artist‎‏ (@‏‎the_ys_studio‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Julia Diogo‎‏ (@‏‎paintedbyjools‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Vettsy‎‏ (@‏‎vettsystore‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Iram Shelton‎‏ (@‏‎iramshelton‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי (@‏‎by_hannahtaylor‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Amity.Nails‏ (@‏‎amity.nailss‎‏)‎‏

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Haley Monson‎‏ (@‏‎nailsbyhaleynicole‎‏)‎‏