די עם ניוד: זה צבע הציפורניים הכי סטייל לסתיו הנוכחי
שחור שולט במלתחה שלנו, אז איך זה שאנחנו כל כך מפחדות למרוח אותו על הציפורניים? אם שמים בצד את הקונוטציות והקלישאות, מגלים כי מדובר בגוון קלאסי אך עדכני בו זמנית, שמתאים כמעט לכל לוק סגרירי ונותן פייט למניקורים הבנאליים. קבלו את כל ההשראה שצריך כדי לעשות את זה נכון
לציפורניים משוחות בלק שחור יש קונוטציות שונות עבור אנשים שונים, שבעיקר מושפעות מהגיל שלנו, או יותר נכון התקופה בה התבגרנו, אבל הן תמיד היו קשורות באופן כזה או אחר לתרבויות שוליים מרדניות כמו פאנק, והרבה מאיתנו מכירות היטב את קלישאת הלק השחור המתקלף על ציפורני רוקרים משנות ה-90.
בעוד במלתחה שלנו אי אפשר להכחיש את שלטון השחור – הצבע שלנצח יהיה המלך הבלתי מעורער של עולם האופנה – כשמדובר בציפורניים הוא פחות פופולרי. לא רק בגלל שציפורניים שחורות הן אמירה, אלא בעיקר מסיבות פרקטיות – עם לק שחור אפשר לראות כל טעות, קילוף או מריחה לא אחידה.
אבל החורף הזה כדאי להתרגל, כי שחור הוא הניוד החדש, והטרנד הזה מגיע עם כמה טיפים, כדי שתוכלו להיראות קלאסיות ומודרניות בעת ובעונה אחת.
כמובן, אף אחת מההמלצות האלה אינה חקוקה בסלע, והמניקור צריך לשקף אתכן ואת טעמכן בלבד. ובכל זאת, למי שרק רוצה לטבול את הבוהן (או את ציפורן הבוהן), הנה כמה דברים לחשוב עליהם: ראשית, לק שחור יקבל אפקט שונה על ציפורניים באורכים שונים. אם אתן לא רוצות לפנות למחוזות הגותיקה, עדיף לנסות את הצבע על ציפורניים קצרות. שנית, ההעדפה שלנו היא גימור מבריק ולא מאט, שכן המאט גורם לשחור להיראות שטוח והברק מעניק לו עומק. בנוסף, אם ציפורניים שחורות הן מחויבות גדולה מדי, אפשר להצטרף לטרנד בצעדים קטנים, ולהתחיל עם גרסה שחורה לפרנץ' הקלאסי, עם משיחות של לק שחור על קצוות הציפורניים במקום ניוד.
