"אני חשופה להרבה ביקורת, אנשים מרגישים בנוח להגיד דברים לא יפים"

נועם קלינשטיין אמנם ממוקדת בקריירה המוזיקלית העולה שלה, אבל מהר מאוד התברר שמדובר בחבילה השלמה. את הכישרון שלה מלווה גם סטייל אקלקטי, שונה ונועז – עם איכויות ברורות של ג'ן זי וקורטוב דיוואיות (בקטע הכי טוב שאפשר) שקיבלה ככל הנראה מאמא ריטה. לאחרונה קלינשטיין הגדילה לעשות והשיקה ליין מרצ' הכולל חולצות טי ותיקי קנבס עם הדפסים שמרימים לאלבום שלה.

"בעבר לא כל כך התעסקתי באופנה", היא מודה. "המזל הגדול שלי הוא שיום אחד נתקעתי בלי במאי לקליפ, אז הזמנתי את עצמי לבית של אלון שפרנסקי שהיה אז המנהל קריאייטיב של אמא שלי במטרה שאולי יעשה את זה. הוא הסכים, ומאז הוא ובת זוגו – נסטיה ליסנסקי – הפכו לחלק בלתי נפרד מהקריירה שלי: הוא מביים את כל הקליפים שלי ומנהל את כל מה שקשור לוויזואליה, נסטיה, שהפכה לחברה ולסטייליסטית שלי, חשפה אותי לעולם הזה של האופנה, גרמה לי להתאהב בזה, ונתנה לי אומץ להעז. ביחד אנחנו עושות לוקים מלאים בצבע, סטייל והומור עצמי לצילומים ולהופעות שלי. אני מתה על זה".

מה הבגד או הטרנד שאת הכי חורשת עליו העונה?

"החום חזר לחיינו, אף פעם לא הייתי בן אדם שלובש צבעים חומים ולאחרונה אני ממש עפה על זה".

מה הפריט שהוא מקום ראשון בוויש ליסט שלך ואת חולמת כבר לקנות?

"אני מחפשת עקבים נוחים להופעה, אני מתה לקנות פשוט מוצאת".

סניקרס או עקבים?

"אני לרוב לא יודעת ללכת על עקבים, אבל עקבים".

מה בחיים לא תלבשי?

"האמת שלהופעות שלי אני אוהבת ללבוש לוקים לא שגרתיים, בבארבי האחרון תפרנו במיוחד חליפה ורודה עם נקודות בהשראת שר, ובבארבי הקרוב שאני מאוד מתרגשת אליו אני מתכננת לבוא עם לוק אפילו יותר מעניין".

מעדיפה קניות אונליין או בחנות?

"אונליין".

אופנה מהירה או בגדי מעצבים?

"אופנה מהירה וכשאני אהיה עשירה אז אני אקנה בגדי מעצבים".

את מרגישה בנוח להתלבש חשוף או מעדיפה להצניע?

"במקור שלי אני הכי חסודה ואוהבת להצניע. נסטיה הסטייליסטית שלי לאט לאט גורמת לי להעז יותר ולהרגיש בנוח בכל מיני סוגים של בגדים".

המונים עוקבים אחרי החיים שלך ברשתות החברתיות, מה החלק הכיפי ואיפה זה קשה לפעמים?

"החלק הקשה הוא גם החלק הכיפי. אני מקבלת המון תגובות. התגובות הטובות, שאנשים אוהבים את השירים שלי, שהמוסיקה שלי נגעה בהם, שהם אוהבים איך שהתלבשתי, איך שהתאפרתי או את מה שאמרתי – גורמות לי להרגיש שאני עושה את הדבר הנכון ואיזה כיף לי שאני במקצוע הזה. אבל אני גם חשופה להרבה ביקורת, ובגלל שאני משתפת את החיים שלי באופן כזה ישיר אנשים מרגישים בנוח להגיב דברים לא יפים ולא מגניבים. אני מנסה לקחת הכל בהומור ולא לתת לדברים להיכנס יותר מידי".

מה את הכי אוהבת בגוף שלך, ואיזה חלק בו היית צריכה ללמוד לקבל?

"אני הכי אוהבת את הפנים שלי, אני יפה בעיני. כשהייתי ילדה סבלתי מאקנה ויש לי עדיין התפרצויות לפעמים, אז הייתי צריכה ללמוד לקבל את זה באהבה".

עברת הליכים קוסמטיים/פלסטיים כלשהם?

"לא".

עושה פעילות גופנית? מה ובאיזו תדירות?

"אני עושה אימונים פעמיים שלוש בשבוע. יוגה, פילאטיס, אירובי על ההליכון ולאחרונה התחלתי ללכת לשיעורי בר. אימון שהוא סיוט אבל אחר כך מרגישים מדהים".

בית אופנה אהוב?

"דיזל ו-Mother of All"

העיר הכי טובה לשופינג?

"רומא".

החנות או המותג שהכי היית רוצה שיביאו לארץ?

"סנדרו!".

כמה את מבזבזת בממוצע בחודש?

"אני לא בזבזנית מאוד, יש חודשים שאני אומרת לעצמי 'יאללה תהני את עובדת קשה' ואז אני חוזרת להיות לא בזבזנית".

מה הפריט הכי יקר ומה הכי זול בארון שלך?

"אני לא חסידה של אופנה יקרה, אני לא חושבת שצריך להיות עשירים בשביל להתלבש. בטח הפריט הכי יקר שיש לי בארון זה משהו שגנבתי מנסטיה והיא לא עלתה עליי. הכי זול – יש לי מלא טי-שרטים שלא עולים יותר מ-30 שקלים".

פריט שלא תזרקי לעולם?

"אני בחיים, לעולם, אף פעם לא אזרוק את חולצות המרצ' שלי שיש לי בארון. חוץ מזה שאני לא אובייקטיבית כי זה ליטרלי הפרצוף שלי עליהן. אבל אנחנו השקענו בעיצוב של המרצ'נדייז כל כך הרבה, עשינו דברים שהם בול בסטייל, גוון וטון שלנו שזה מרגיש שייצרתי לעצמי את החולצה האולטימטיבית שהייתי רוצה ללכת איתה כל יום".

פדיחת לבוש או איפור שקרתה לך?

"המכנסיים נקרעו בהופעה".

כמה זמן לוקח לך להתארגן?

"תלוי לאן, אני יכולה להיות מוכנה תוך עשר דקות, אבל פול גלאם יקח לי איזה שעה".

מוצר איפור שאת לא יכולה בלעדיו?

"לא יוצאת מהבית בלי הבאלם לשפתיים של Ole Henriksen.

הבושם שאת משתמשת בו עכשיו?

"White Tea של Elisabeth Arden".

מה שגרת טיפוח השיער שלך?

"בעבר כל פעם שיצאתי מהבית עשיתי שגרת תלתלים עם מוס גלייז ודפיוזר. היום אני חופפת פעם בשבוע, לפני החפיפה אני מורחת על הקרקפת שמן רוזמרין לחצי שעה-שעה בשביל לתת לו לחות ולעודד צמיחה, אחר כך חופפת עם שמפו רוזמרין ומסכה של לבידו, ולא שמה כלום".

טיפ טיפוח שאת חייבת לחלוק עם העולם?

"שימו קרם הגנה אהובות".

פילטר מועדף?

"פריז".

עריכה וריטוש לתמונות שלך – כן בטח/ממש לא?

"אני לא נוהגת לערוך ולרטש, לפעמים שמה פילטר".

האימוג'י שהכי בשימוש אצלך?

"סמיילי נמס – אנשים ממיסים אותי לאחרונה".

חשבון האינסטגרם האהוב עליך?

"nastyalisansky".

