אני אקבל מנתן השראה לעד והוא ממני

בחודש אוגוסט הודיעו בפוסט משותף הזמר נתן גושן ואשתו לירון על ההחלטה להיפרד לאחר 4.5 שנות נישואים. לשניים ילדה משותפת בת 3.5, אמיליה, וכחודש וחצי לאחר ההודעה, הם כבר הגיעו למדרגות הרבנות והתגרשו באופן רשמי. "לא קרה משהו ספציפי, זה תהליך", מנסה גושן להסביר את ההחלטה. "היינו ביחד 24/7 וגם נהנינו מזה, אנחנו אנשים מאוד ביתיים, אבל כשמסתכלים אחורה מבינים שיש דברים שלא יכולים להמשיך לעבוד בקונסטלציה הזאת. אחרי כמה חודשים של פרידה הבנו שזה הולך לשם ושצריך להיפרד מתוך אהבה וחברות, ועשינו את זה על הצד הכי יפה שיש. היום אנחנו חברים, מתייעצים, צוחקים. לאנשים קשה להבין את זה, יש להם תבנית בראש של איך אנשים שהתגרשו צריכים להיות, אבל הכל טוב".

ניסיתם לתקן את זה?

"נתן ואני במודעות מאוד גדולה וכל הזמן ניסינו. עד הפרידה היה תהליך, היינו בשיח לגבי איך כל אחד מרגיש, אף אחד לא נשאר לבד עם זה. היינו שם אחד בשביל השנייה ובסוף, עם הרבה כאב, הבנו שנכון יותר להיפרד".

למה החלטתם לבשר על זה בפוסט משותף ברשתות?

"זה לא משהו שאנחנו כל כך אוהבים, אנחנו אנשים פרטיים, אבל רצינו להפריד בתים והבנו שאם נלך לחפש דירה בנפרד זה יודלף בצורה שאולי לא דומה למציאות, אולי מכוערת יותר. לא רצינו שזה יהיה ככה, רצינו להודיע בצורה מסודרת ואז להתחיל את ההליכים המשפטיים".







כמה קשה היה לחשוף את זה?

"זה לא היה פשוט, את לא רוצה את האף של כולם בתוך הבית שלך, במיוחד כשאנשים ממהרים להסיק מסקנות שלא תואמות את המציאות. אנחנו אנשים של פרופורציות והבנו שמה שמתפרסם היום יישכח מחר, אז לקחנו נשימה עמוקה וחיכינו שהכל יירגע. רוב התגובות היו טובות, אנשים כתבו שנשבר להם הלב – והאמנתי להם כי אני יודעת מה סימלנו, אהבה טהורה. חלק אמרו לנו שהם מפסיקים להאמין באהבה, והיה חשוב לי לעצור ולהסביר שיש אהבה בעולם, והיא גדולה".

עדיין את מאמינה באהבה?

"בטח, מאוד".

תתחתני שוב?

"אני רוצה להאמין שכן. לא עכשיו, אבל כן".

את מדברת על המצב בצורה שכלתנית. מה עובר עלייך מבחינה רגשית?

"אני לא בן אדם שכלתני בכלל, אני בן אדם מאוד רגשי, אבל אולי זאת ההרגשה כי זה כבר מגובש אצלי, חוויתי את זה ודיברתי על זה, בכיתי, צחקתי, הרגשתי הקלה, הרגשתי כובד בנשמה. אני חודשים בתהליך הזה ואף אחד לא רואה אותי מתמודדת בין ארבעה קירות. בכיתי וכאב לי, נתן ואני היינו מדברים, הוא היה בוכה והיינו מתחבקים ומנחמים אחד את השנייה, אבל עשיתי סוויץ', הבנתי שזאת המציאות. עדיין יש רגעים של קושי, נפילות ובכי, אבל יש גם המון רגעים של שמחה. עשיתי דיל עם בורא עולם שאם יש לי 90% של עצבות במערכת ו-10% של שמחה, אני מבטיחה לדבוק ב-10% האלה. כשיהיה לי קשה, אני אקציב לעצמי זמן להתפרק ואז אחזור לעצמי. יש לי ילדה, יש לי אחריות".

כמה באמת אמיליה מבינה?

"היא מאוד חכמה ובוגרת, אנחנו מתווכים לה את זה בהדרגתיות, בצורה עדינה, גם כשנפרדנו והפרדנו בתים, זה היה לאט-לאט. שנינו מאוד נוכחים בחיים שלה, היא רואה במהלך השבוע גם אותי וגם את אבא שלה ולפעמים גם את שנינו ביחד. היא מבינה שיש איזה סוג של פירוד, וזה נהיה לה ברור יותר עם הזמן. אנחנו מאוד מגבים אחד את השנייה ויש לנו קו אחיד של חינוך, אז היא מרגישה ביטחון ואנחנו תמיד שם בשבילה".







יש משהו שאת מצטערת עליו? אולי שהתחתנתם מהר מדי?

"לא. אני מאמינה בכל לבי שאם משהו קורה לך, הוא חלק ממשהו שאת לא מבינה אפילו עד כמה הוא יהיה משמעותי ונכון לפאזל הכולל שלך. התפתחתי כאדם ברמה לא נורמלית. כל הדבר הזה היטיב איתי ממש".

אני לא מפחדת להרגיש

לירון גושן (26) ונתן (39) הכירו לפני כחמש שנים. היא הייתה בת כמעט 22, חיילת לקראת סוף שירותה הצבאי מעכו במקור שעברה לגור בתל אביב, הוא אחד מהזמרים הכי מצליחים בישראל. "הוא והשותף שלו אז, סתיו בגר, רצו להשקיע בזמר או זמרת חדשים. ראיתי את המודעה הזאת, ולמרות שלא הייתי בטוחה שזה משהו שאני באמת רוצה, שלחתי סרטון שלי שרה, למען הספק הקטן שהיה לי. עברו שמונה חודשים, שכחתי מזה, ואז הגיעה הודעה מנתן. בדיעבד הוא סיפר לי שבאותו יום הוא אמר לעצמו, 'אני עכשיו גולל מהר מהר, איפה שתיעצר האצבע, אם זה יפה, אני אענה להודעה'. וכך היה, קבענו להיפגש באולפן ודיברנו על הכל חוץ מעל מוזיקה".

זו הייתה אהבה ממבט ראשון?

"זה היה מאוד חזק. זה הרגיש כמו יד האל. חודש וחצי זה אחרי כבר עברנו לגור ביחד בהוד השרון ואחרי ארבעה חודשים הוא כבר הציע לי נישואים".

פער הגילים לא הפחיד אותך?

"לא, כי אף פעם לא הרגשתי בגיל שלי, וגם המשפחה לא חששה כי תמיד הייתי ילדה כזו שלא היה צריך לדאוג לה. זה הרגיש ממש נכון ולא הייתה לנו בעיה לקפוץ למים. חמישה חודשים מהיום שהכרנו כבר היינו נשואים. הוא פגש את המשפחה שלי בפעם הראשונה בהלוויה של אבא שלי".

אביה של לירון נפטר לפני כחמש שנים לאחר מאבק ממושך בסרטן הריאות. לירון הייתה אז חיילת, ובחודשים האחרונים לחייו כבר הכירה את נתן, שעדיין לא פגש את הוריה ואת שלושת אחיה. בשבועיים האחרונים לחייו ועד הלילה שבו נפטר הייתה לירון בצבא ולא יצאה הביתה, ועם תחושת ההחמצה הזו היא מסתובבת.







"יכולתי להסביר ולבקש לצאת בצבא, אבל לא רציתי שירחמו עליי. אני לא אוהבת להיות במקום המסכן, אז ספגתי את זה ונשארתי בבסיס. ביום שזה קרה גיא אחי פינה אותו באמבולנס לבית החולים, אמרו שהוא נדבק בקורונה, אז ביקשו ממני לא לבוא. בארבע לפנות בוקר אחותי התקשרה אליי וכבר ידעתי. לא זכיתי לראות אותו ברגעים האחרונים שלו. אחי סיפר לי שהכניסו אותו לתוך חדר בידוד בגלל הקורונה, ואז הוא קרא לו, כאילו הוא רצה להגיד לו משהו. אני כל הזמן חושבת, מה הוא רצה להגיד? אני מדמיינת שזה הרגע שהכי כאב לו, כי הוא הבין שהוא נכנס לאיזה ואקום של בדידות. הראש שלי לוקח אותי לכל מיני מקומות, אבל בסוף את משלימה עם זה שככה הדברים קרו ויש לך געגוע שלא ייעלם אף פעם".

היית קרובה לאבא שלך?

"ההורים שלי היו גרושים וחייתי עם אמא שלי כל החיים, אבל היה לי קשר מיוחד איתו. הרגשתי שהוא רואה אותי. הוא תמיד היה אומר במבטא מרוקאי כבד, 'לירון תהיה כוכבת'. המוות שלו נתן לי זריקת מוטיבציה לכל התהליך הפנימי שאני עוברת, וככה גם יצאתי לדרך של יצירת המותג שלי, ארמנד, שקרוי על שמו לעילוי נשמתו".

לירון מדברת על הפרידה הטרייה מבעלה נתן ועל המוות של אביה ממחלת הסרטן בפנים חתומות ומבלי להזיל דמעה. זה לא שלא כואב לה, זה פשוט החוזק הזה שמלווה אותה מאז שהייתה ילדה. "מגיל קטן לא הייתי באמת ילדה, הייתי סוג של הורה. כשהייתי בכיתה א' אבחנו סכיזופרניה אצל אחי שי וזה פס הקול שליווה את החיים שלי", היא נזכרת. "אני זוכרת את עצמי עם כאב עמוק בפנים שלא הייתי מראה, הבנתי שאני חייבת להיות חזקה כדי לא לצער את ההורים שלי יותר. זה היה המוטיב שליווה אותי כל החיים".

את בוכה לפעמים?

"בטח, אני לא מפחדת להרגיש, אבל אני בוחרת בפינצטה אנשים לדבר איתם על זה. תמיד הרגשתי שהריפוי שלי הוא אני ועצמי, יש לי רגעים שלא פשוט לי, אבל יש לי את הדמעות שלי והשיחות שלי עם השם".







גושן נולדה למשפחה מסורתית ומעידה על עצמה שמגיל צעיר התחילה את המסע הרוחני שלה, שנמשך עד היום. "התחלתי לשמור שבת מגיל מאוד קטן לבד. זו הייתה הבחירה שלי", היא מספרת. "תמיד שואלים אותי, 'את דתייה?', אבל יש בי משהו שלא שלם עם צורת ההגדרה הזאת, קשה לי להכניס את עצמי לתוך תבנית. אני בתהליך מתמיד של חיפוש עצמי, של להכיר מי אני באמת ומה השליחות שלי בעולם. תמיד היו לי חיי חברה מאוד פוריים, ברוך השם, אבל הרגשתי שהסביבה שלי לא בהלימה למה שקורה אצלי בפנים. הבפנים שלי כאילו חי כבר 600 גלגולים והסביבה לא שיקפה אף פעם את מה שעובר בתוכי באמת".

עדיין את שומרת שבת?

"כן, ואני יכולה להגיד שהתהליך שאני עוברת התחדד כשאני ונתן התחתנו, פתאום הכרתי את התורה מזווית הרבה יותר עמוקה, ברמה כזאת שאמרתי, 'זאת התורה שלי? איפה היית? כל הזמן חיכיתי להכיר אותך ככה'".

ידעתי שהבשורה שלי תופץ בעולם

לפני כשנתיים פתחה לירון ליין של גלביות על שמו של אביה תחת המותג ARMAND. היא עשתה את זה במקביל לאימהות הטרייה, ובקצב שלה, ובחודש הבא היא תפתח פופ-אפ של המותג בקניון עזריאלי איילון. "רציתי להתלבש יותר צנוע, אבל לקח לי זמן להבין מה טביעת האצבע שלי. כשאבא שלי נפטר זה היה כמו נביעה פנימית, היה לי ויז'ן של הגלביות ואיך זה צריך להיראות. בדיוק נכנסתי להיריון, אז אמרתי לעצמי שאני רוצה לדגמן למותג שלי ולא אדגמן כשאני בהיריון. חיכיתי עם זה קצת, וכשהגיע הזמן, זה קרה".







נתן היה בעד?

"מאוד, הוא הכי מפרגן שיש. הוא האמין בי ומאוד תמך. בסופו של דבר זו השקעה של שנינו, הוא חלק בלתי נפרד מזה".

גם מבחינה יצירתית?

"בפרקטיקה הוא לא, זה היה הוויז'ן שלי, היו לו פה ושם הצעות שלקחתי בחשבון כי אני מאוד סומכת על הדעה שלו ועל הטעם שלו".

וברמה הכלכלית?

"זה משהו שהוא מאוד האמין בו, והיה לו ברור שאנחנו עושים את זה. זו הייתה החלטה של שנינו להשקיע בזה".

ספרי על ההחלטה לקרוא למותג על שם אבא שלך.

"לא היה לי ספק בזה. אלה גלביות, ככה העניים במרוקו מתלבשים, ואת יודעת מה הכי מצחיק? שבתור ילדה בבית הספר, כשהיה צריך להגיד את השם של ההורים, תמיד הבטן שלי הייתה מתכווצת כשהיה מגיע תורי. לכל האבות קראו יוסי, אבי, שמעון ורק לאבא שלי ארמנד. זה הביך אותי אבל היום אין יותר גאה ממני בזה, אני מרגישה שזה ממש תיקון".







את מגדירה את עצמך מעצבת אופנה?

"אני לא מרגישה שאני באה מהעולם הזה כדי להגיד שאני מעצבת אופנה. אני יזמית, והחלום שלי הוא למצוא את הסיבה שלשמה באתי לעולם. יש לי שליחות, בין אם זה במוזיקה, בשיח רוחני-נפשי, במותג שלי. יש לי עוד רעיונות, והכל תחת המטרייה הזאת שנקראת לירון".

אבא שלך אמר שתהיי כוכבת. תמיד רצית להיות מפורסמת?

"אני לא יודעת אם רציתי להיות מפורסמת, אבל הרגשתי שזה חזק ממני. אני זוכרת שהייתי יושבת עם חברה שלי על ספסל והיא הייתה עושה כאילו היא מראיינת אותי. זה היה לי ברור, מין ידיעה פנימית שהבשורה שלי תופץ בעולם".

הוצאת שיר עם נתן. יש לך מחשבות על קריירת סולו מוזיקלית?

"אני לא יודעת אם לפתח את זה כקריירה, אבל אני יכולה להגיד שיש לי שיר חדש שייצא בקרוב, שהוא שיתוף פעולה שלי עם חברה טובה שהיא די-ג'יי. תמיד אהבתי לשיר, אני זוכרת את עצמי עוד בחדר בבית מפעילה קריוקי ושרה שעות על גבי שעות, זה היה ממש העולם הסודי שלי. עם נתן זו הייתה טבילת האש הראשונה, ואני מאמינה שיש לאדם שורש של יצירתיות שהוא יכול לבטא בכל מיני אופנים. אצלי זה יכול להתבטא במוזיקה, בעסקים או במה שיביא איתו העתיד".







אף פעם לא השתמשתי בלהיות אשתו-של

שלושה חודשים אחרי שנישאו נכנסה לירון להיריון. בגיל 23 כבר הפכה לאמא של אמיליה, ואותה היא בחרה להשאיר בחינוך ביתי. "היא הייתה איתנו במשך שנתיים וחצי בבית, היינו שותפים לכל פיפס בהתפתחות שלה. אני יכולה להעיד על עצמי שלא הייתי אמא שוקיסטית, אני בן אדם שמתרגל למציאות מאוד מהר ובקלות יחסית".

לא פשוט להישאר בבית עם ילדה למשך תקופה כזו. למה בחרתם בזה?

"יש לי משהו באופי שסומך קודם כל על עצמי, והיה לנו ברור שאנחנו צריכים לעשות את זה. אני מאמינה שלהשאיר ילד בבית עד גיל 3 נותן לו בריאות נפשית ויציבות, ואמרנו שאנחנו לא רוצים שזה יהיה בידיים של מישהו אחר".

זה פגע בקריירות שלכם?

"בטח, אתה מתמסר למשהו אז אוטומטית שאר הדברים יורדים בסדר העדיפויות. מהצד שלי לא יכולתי להתחיל לפתח את העניינים שלי ונתן לא היה יכול לצאת לפעמים לדברים שלו. זה לא שמישהו אמר לו לא ללכת, אבל תודעתית כבר יש לך סדר יום. הכל היה חדש לנו, נשואים בפעם הראשונה, הורים בפעם הראשונה, לא ידענו איך מתנהלים בעולם בתור אנשים שגם רוצים לפתח את הקריירות שלהם. הבנו שיש מחירים שנצטרך לשלם".







חלק מהמחירים ששילמתם, זה גם מחיר הפרידה?

"אני לא חושבת שיש לזה קשר ישיר. הרב קרליבך אמר פעם שלפעמים בן אדם מנסה כל כך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ודווקא מכורח הדבר הזה הוא חוזר בשאלה. יש לפעמים שניים שמנסים כל כך להתקרב, אבל מרוב התקרבות והקרבה, לפעמים לא מצליחים".

איך המשפחה שלך הגיבה לפרידה?

"המשפחה שלי מאוד אוהבת את נתן וזה היה להם לא פשוט. לאמא שלי זה ממש כאב, אבל כל הורה רוצה שהילד שלו יהיה מאושר ושמח".

התחתנתם מהר והתגרשתם מהר.

"זה לא היה מהר בהכרח, פשוט כשכבר הוצאנו את זה, זה היה בסוף תהליך שהתפרש על פני חודשים.אנחנו גם אנשים שיודעים מה אנחנו רוצים וצריכים, צריך לשפוט אותנו לכף זכות על האבחון המהיר שלנו להתחתן, אבל גם על האבחון הזריז למה צריך לשים לזה סוף. אני מבינה את השאלה, אבל אם כבר הוחלט להתגרש, אז מה עדיף, שזה יימרח על פני שנים? גם לא היו מחלוקות שיעכבו את זה, הסכמנו על הכל. היה לנו ברור שבנושא של המשמורת של אמיליה זה שווה בשווה פחות או יותר, וגם בעניינים של כסף, אף אחד פה לא מנסה לעקוץ מישהו. מה שמגיע, מגיע".







העסק שלך, ששניכם השקעתם בו, נשאר שלך?

"כן, זה שלי. השירים שלו, הדברים שלו, הזכויות שלו, זה שלו. כחלק מזה שהוא היה נשוי לי, אני אקבל ממנו השראה לעד והוא יקבל ממני השראה לעד בשירים שלו, בצורת החשיבה שלו, איך הוא כותב אותם. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו וכל אחד שמח בחלק שלו".

את מרגישה שהזוגיות הזו קידמה את המותג שלך והעשייה שלך?

"ברור שהפלטפורמה הזאת, של להיות נשואה לנתן גושן, קידמה אותי. אני לא אנונימית, זה נתן לי במה ואי אפשר להתכחש לזה, אבל אני לא צריכה להגיד שאני בזכות עצמי, כי בוודאי שאני בזכות עצמי. הפלטפורמה הראשונית ניתנה והחשיפה ניתנה, ועכשיו חובת ההוכחה כביכול היא עליי. אף פעם לא השתמשתי בלהיות אשתו-של, להפך. כשרק הכרנו ולאורך הדרך היו כל מיני הצעות וסכומים, 'רק תבואי ותדברי על הזוגיות', אבל לא הרגשתי שזה נכון. גם עכשיו סירבתי להמון דברים, אני לא רוצה לרכוב על מה שקורה בפרידה הזאת. להפך, אני אוריד את הראש מתחת למים, אני אחכה".

אז יבואו ויגידו, למה הריאיון הזה?

"יש לי את החיים שלי, את הדברים שלי שאני רוצה להתקדם איתם. ברור שזה נראה תמוה כביכול, הטיימינג, אבל גם זה לא תמוה מצד שני, כי ההצעה הזו הגיעה בין שלל הצעות שסירבתי להן וככה או ככה אני אדבר על זה מתישהו, אז הרגשתי שזה נכון לי. יש לי מה להגיד".







לא מזמן פורסם סרטון שלך מבלה במסיבה באותו יום שהתגרשתם ברבנות. התגובות לא איחרו להגיע.

"הייתה מסיבת יום הולדת לחברה שלי, שאיתה אני מוציאה את השיר, אז עליתי לרקוד איתה בעמדה. הסרטון הזה עלה לרשתות ואנשים לקחו את זה קשה. קמתי בבוקר, ראיתי את התגובות והדם המרוקאי שלי עלה. מישהי כתבה, 'פירקת משפחה, הלוואי שנתן ימצא צדיקה שתואמת למידות הטובות שלו'. בדרך כלל אני לא מגיבה, אבל הפעם הרגשתי שאני חייבת. אף אחד לא ירגיש בנוח להשתמש במילים כאלה במרחב שלי, העליתי את מה שהיא כתבה לסטורי שלי בלי לחשוף את שמה ועניתי לה: 'לפי מה שאני רואה, את מנסה לדבר בשם הקדוש ברוך הוא. את לא בכיוון וזה לא הסיפור'".

כשבילית במסיבה חשבת שזה יהפוך לאייטם?

"ממש לא".

את ונתן דיברתם אחרי זה?

"כן, הוא רק רצה לוודא שאני בטוב ושזה לא עורר בי תחושות לא טובות. שנינו ממש בסדר, הכי אוהבים בעולם, הכי חברים, הכי תומכים".







את מאחלת לו שימצא אהבה חדשה?

"אני מאחלת לו שכל מה שישמח את לבו יקרה. אני עומדת מאחוריו בכל מה שהוא אי-פעם יבחר ואני מאמינה שהוא יעמוד מאחוריי בכל מה שאני אבחר".

הייתה תחושת כישלון באיזשהו שלב?

"תמיד יש איזה חלום הוליוודי על איך זוגיות ונישואים צריכים להיראות, והחלום הזה מתפוצץ לך בפנים. את חושבת שלי לא יקרה, אני אשבור את הסטטיסטיקה, ואז זה מבאס שזה קורה, אבל כבר כמה פעמים בחיים קרו לי דברים שחשבתי שהם בעייתיים או סוג של כישלון, ובדיעבד התברר לי שזו אחת הבחירות המוצלחות והטובות שקיבלתי".

איפה את בעוד שלוש שנים?

"בשפע רוחני וגשמי מאוד גדול. יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות בפן האישי ושהמותג שלי יהיה גם בחו"ל. אני מאחלת לעצמי פשוט להיות כדור האש הזה שאני רוצה להיות ולעשות הכל במלוא התשוקה, לחיות את זה, והכל מתוך ענווה וצניעות".

את מקווה שהפרסום ימשיך ללוות אותך?

"כן, למה לא? אני בסדר עם זה כל עוד אני בבקרה על מה אני מוציאה החוצה, מה רואים ממני ומה לא רואים. הכל בגבולות שלי. באנו לעולם הזה להשאיר חותם ואני מאוד מאמינה בזה. אם מגיע עם זה פרסום, אני מחבקת את זה".







צילום: טל עבודי | סטיילינג: קורין סוויד | איפור: שחר שבו | שיער: איתי שי | הפקה: טל פוליטי