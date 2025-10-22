עם שרירי בטן מרהיבים: המשפיענית היהודיה הכי חזקה בעולם חגגה

לא באמת הופתענו כשראינו את תמונות מסיבת האירוסין המושקעות של בלוגרית האופנה האמריקאית דניאל ברנשטיין. מי שמיצבה את עצמה כפאשניסטה בעלת שם עולמי, עם פלטפורמות תוכן בעלות מיליוני עוקבים, ידועה בחוש סטייל מפותח ובדיוק אסתטי – עד לפרטים הכי קטנים.

דניאל חגגה אירוסין לבחיר ליבה בשמלת חלומית: יצירת קוטור מורכבת שעוצבה במיוחד עבורה על ידי בית האופנה של קים קסאס והסטייליסטית חן חורש, המבוסס בתל-אביב. מדובר בשמלה בגזרת מחוך, עם חצאית בלון אסימטרית ושילובים של תחרת וינטג' צרפתית. השמלה עברה צביעה בעבודת יד בתה – להענקת גוון חם ונוסטלגי לבד.

הבחירה במותג של קסאס לא מפתיעה – במיוחד כשמדובר במשפיענית שממשיכה לתמוך בישראל, גם בתקופות הרגישות ביותר במרחב הדיגיטלי.

לשמלה שודכו נעלי ג'ימי צ'ו יפהפיות עם כיווצי בד עדינים, שנראו כמו הדבר הכי נוח לצעוד בו לרחבה – הודות לעקבי קיטן בגובה הגיוני. את הטאץ' האחרון השלימה מעצבת התכשיטים היהודייה־אמריקאית לוריין שוורץ, שאחראית על עשרות לוקים אייקוניים של כוכבות הוליווד.

כמובן שהתפאורה מסביב החמיאה לכלה – בני הזוג חגגו באחוזה היסטורית ביונקרס, שנראית כמו שאטו אירופי נטוש (בקטע הכי טוב שיש). המקום, שמשמש לרוב להפקות אופנה וצילומים, הוסב במיוחד לערב הרומנטי עם נרות, משקאות, ושולחנות אבירים מלאי אווירה.

היה גם לוק שני שהותאם לאווירת האפטר-פארטי. דניאל החליפה את השמלה הראשונה לסט תחרה עם אפליקציות מורכבות, שמורכב מגופיית קרופ וחצאית מקסי עם קו מותן נמוך במיוחד. הנעליים של צ'ו, שהתבררו כבחירה נוחה כבר מההתחלה, נשארו צמודות לברנשטיין גם על רחבת הריקודים.