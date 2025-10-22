עמוד הבית חתונות

עם שרירי בטן מרהיבים: המשפיענית היהודיה הכי חזקה בעולם חגגה

המגה-אינפלואנסורית האמריקאית דניאל ברנשטיין חגגה מסיבת אירוסין בשמלה שנראית בול כמו שמלת כלה של מעצבת ישראלית. הבחירה במותג ישראלי לא הפתיע אותנו, במיוחד כשמדובר במשפיענית שממשיכה לתמוך בישראל, גם בתקופות הרגישות ביותר במרחב הדיגיטלי. הלוק השני השאיר אותנו המומים, בקטע טוב כמובן

מאת  | ‏ 22 אוקטובר 2025

החתונה המדוברת בעולם האופנה. קבלו את הזוג המלכותי weworewhat אינסטגרם)

המסיבה המדוברת. קבלו את הזוג המלכותי (צילום: weworewhat אינסטגרם)

לא באמת הופתענו כשראינו את תמונות מסיבת האירוסין המושקעות של בלוגרית האופנה האמריקאית דניאל ברנשטיין. מי שמיצבה את עצמה כפאשניסטה בעלת שם עולמי, עם פלטפורמות תוכן בעלות מיליוני עוקבים, ידועה בחוש סטייל מפותח ובדיוק אסתטי – עד לפרטים הכי קטנים.

דניאל חגגה אירוסין לבחיר ליבה בשמלת חלומית: יצירת קוטור מורכבת שעוצבה במיוחד עבורה על ידי בית האופנה של קים קסאס והסטייליסטית חן חורש, המבוסס בתל-אביב. מדובר בשמלה בגזרת מחוך, עם חצאית בלון אסימטרית ושילובים של תחרת וינטג' צרפתית. השמלה עברה צביעה בעבודת יד בתה – להענקת גוון חם ונוסטלגי לבד.

השמלה ההורסת של מעצבת ישראלית (צילום: weworewhat אינסטגרם)

השמלה ההורסת של מעצבת ישראלית (צילום: weworewhat אינסטגרם)

הבחירה במותג של קסאס לא מפתיעה – במיוחד כשמדובר במשפיענית שממשיכה לתמוך בישראל, גם בתקופות הרגישות ביותר במרחב הדיגיטלי.

לשמלה שודכו נעלי ג'ימי צ'ו יפהפיות עם כיווצי בד עדינים, שנראו כמו הדבר הכי נוח לצעוד בו לרחבה – הודות לעקבי קיטן בגובה הגיוני. את הטאץ' האחרון השלימה מעצבת התכשיטים היהודייה־אמריקאית לוריין שוורץ, שאחראית על עשרות לוקים אייקוניים של כוכבות הוליווד.

לא הופתענו שבחרה בעיצוב ישראלי. דניאל מאד פרו ישראל במיוחד בשנתיים האחרונות (צילום: weworewhat אינסטגרם)

לא הופתענו שבחרה בעיצוב ישראלי. דניאל מאד פרו ישראל במיוחד בשנתיים האחרונות (צילום: weworewhat אינסטגרם)

כמובן שהתפאורה מסביב החמיאה לכלה – בני הזוג חגגו באחוזה היסטורית ביונקרס, שנראית כמו שאטו אירופי נטוש (בקטע הכי טוב שיש). המקום, שמשמש לרוב להפקות אופנה וצילומים, הוסב במיוחד לערב הרומנטי עם נרות, משקאות, ושולחנות אבירים מלאי אווירה.

הכל כל כך יפה (צילום: weworewhat אינסטגרם)

הכל כל כך יפה (צילום: weworewhat אינסטגרם)

היה גם לוק שני שהותאם לאווירת האפטר-פארטי. דניאל החליפה את השמלה הראשונה לסט תחרה עם אפליקציות מורכבות, שמורכב מגופיית קרופ וחצאית מקסי עם קו מותן נמוך במיוחד. הנעליים של צ'ו, שהתבררו כבחירה נוחה כבר מההתחלה, נשארו צמודות לברנשטיין גם על רחבת הריקודים.

צילומי חתונה שנראים כמו קטלוג (צילום: weworewhat אינסטגרם)

כמו קטלוג (צילום: weworewhat אינסטגרם)

הנעליים: ג'ימי צ'ו כמובן (צילום: weworewhat אינסטגרם)

הנעליים: ג'ימי צ'ו כמובן (צילום: weworewhat אינסטגרם)

הלוק השני גמר אותנו (צילום: weworewhat אינסטגרם)

הלוק השני גמר אותנו (צילום: weworewhat אינסטגרם)

שרירי בטן משוגעים (צילום: weworewhat אינסטגרם)

לא נרגעים (צילום: weworewhat אינסטגרם)

רואים שהיא עפה מרוב כיף וככה צריך (צילום: weworewhat אינסטגרם)

רואים שהיא עפה מרוב כיף וככה צריך (צילום: weworewhat אינסטגרם)

מזל טוב וסימן טוב (צילום: weworewhat אינסטגרם)

אם ככה מסיבת האירוסין מה יהיה בחתונה? (צילום: weworewhat אינסטגרם)

 

השאירו תגובה

 