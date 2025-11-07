הסטייל של ג'סטין לופה, כוכבת "רק לא זה", הוא עוד סיבה להתאהב בה
העונה השנייה של עלילות הרבי החתיך והשיקסע מסתמנת כשיחת היום הטלוויזיונית, וזה בדיוק הזמן לדבר על מי שמספקת חלק נכבד ממטעמי הסטייל של הסדרה (ויש הרבה כאלה): האחות מורגן, בגילומה של ג'סטין לופה. לא הופתענו לגלות שגם מחוץ למסך היא מתמחה במיקס של גלאם ותעוזה, כמו במקרה של השמלה שהקופה שלבשה לטקס האמי
אחרי שהתאהבנו בה כווילה בסדרת הדרמה עתירת התככים המשפחתיים "היורשים", שתי העונות של "רק לא זה", הקומדיה הרומנטית המדוברת של נטפליקס, מעניקות לנו הזדמנות נוספת להתאהב בכישרון ובסטייל של השחקנית ג'סטין לופה.
עונת ההמשך של עלילות הרבי והשיקסע, וכמובן – האחות מורגן בגילומה של לופה, מציגה משחק חופשי ויצירתי יותר עם הסטיילינג של הדמות. זאת לאחר שבעונה הראשונה השחקנית הייתה בהיריון, ובעונה הנוכחית ההפקה יכלה "להתפרע" מעט יותר באפיון הדמות שנבנתה כבר קודם.
מחוץ למסך, הסגנון האישי של לופה משקף קו רומנטי, סקסי ואולטרה-נשי. זכורה במיוחד השמלה השקופה והנוצצת שלבשה לטקס האמי האחרון – יצירה שמימית בעיצובו של ווס גורדון לבית האופנה הוותיק קרולינה הררה.
אפשר גם להזכיר את שמלת המיני-פאייטים של ג'יי.וו. אנדרסון, שלבשה להשקת העונה החדשה, לצד שלל הופעות קידום בתוכניות טלוויזיה שונות, אירוח, ושערים של מגזיני אופנה ותרבות.
לופה מודה שלרצף ההופעות המוצלחות שלה אחראית הסטייליסטית הצמודה רבקה רמזי, ומוסיפה שמעולם לא ראתה את עצמה כאושיית אופנה. בריאיון למגזין Elle אמרה:"אני אוהבת פריטים קלילים, רומנטיים, כיפיים וחגיגיים. היא ממש טובה בלהתחשב בזה, ובאותו זמן גורמת לי להתלבש הרבה יותר טוב ממה שהייתי מתלבשת אם זה היה תלוי רק בי." אנחנו לגמרי איתך ג'סטין: גם להקיף את עצמך באנשי המקצוע הנכונים, זה דבר מאוד חשוב.
