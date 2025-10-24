עם השמלה השקופה הזאת, אין סיכוי להתעלם מכוכבת הסדרה הכי לוהטת

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Just Jared‎‏ (@‏‎justjared‎‏)‎‏

כבר חשבנו שיהיה קשה להפתיע אותנו עם עוד שמלה שקופה – אולי אחד הטרנדים השחוקים ביותר על השטיח האדום בשנים האחרונות, אבל אז הגיעה גרייס ואן פאטן, שגנבה את ההצגה בגאלה של מוזיאון האקדמיה לקולנוע.

היא לבשה עיצוב שנשלף מהארכיון של בית האופנה מרג'יאלה, ולא השאיר הרבה מקום לדמיון: שמלה עם מחשוף גזור בכוונה, חצאית עתירת כיווצים, ופס נוצות שסוגר את הקו התחתון שלה – בחירה נועזת למדי של כוכבת סדרת הלהיט של הולו, "מבוסס על שקרים", בה היא מגלמת את הסטודנטית לוסי אולברייט.

ואן פאטן, בת ה־28, נולדה אל תוך תעשיית הבידור: היא בתו של הבמאי והמפיק טימותי ואן פאטן (שגם נתן לה את התפקיד הראשון בגיל 8, בסדרה "הסופרנוס" בבימויו). היא כבר שנים נמצאת תחת אור הזרקורים, אך ממשיכה לחדד ולשייף את הזהות האופנתית שלה – והתוצאה מרתקת.

מאחורי הלוקים המדויקים שלה עומד הסטייליסט ריאן יאנג, שעובד איתה באופן צמוד כבר כמה שנים, ואמון גם על הופעות השטיח האדום של כוכבות כמו מילי בובי בראון. יחד הם מצליחים לייצר הופעות חכמות, בלתי צפויות, ובעיקר – כאלה שתומכות בקריירה המתפתחת שלה.

הזוגיות המתוקשרת עם ג'קסון וייט, שמשחק לצידה גם בסדרה, מוסיפה רובד נוסף לסיפור: השניים הפכו לאייטם אופנתי של ממש, שמספק רגעים סופר לוהטים בפרמיירות, טקסים, אירועי יח"צ ושבועות אופנה.

