המגה משפיענית מניו יורק ששרה בעברית בקולי קולות

בין עשרות אלפי האנשים שהתכנסו שבוע שעבר לשמוע את עומר אדם, במופע במדיסון סקוור גארדן, מצאנו גם מעריצה שרופה מפתיעה במיוחד – בלוגרית האופנה והאמהות ג'ויס שבוט (Chabbott), הידועה יותר כ־Uppereastsidemommy, שמו של חשבון הטיקטוק שהיא מפעילה.

"חיכיתי לרגע הזה כל חיי", היא תיעדה את עצמה ברגעי ההתרגשות, כשהיא שרה בצעקות, מילה במילה, את שיריו של הזמר הישראלי המצליח. וכמובן – לא שכחה לתעד גם את בחירת האאוטפיט לרגע הזה בחייה: טוטאל־לוק שחור של מכנסי לטקס, גופייה קטנה שחורה, תיק של שאנל ומעיל עור של סן לורן.

כשהיא לא מדקלמת את "לילות וקללות", שבוט – פרו-ישראלית מוצהרת – מתעדת באדיקות את חייה כאמא לארבעה ילדים קטנים באחד האזורים היוקרתיים ביותר במנהטן: האפר איסט סייד, השכונה שהתפרסמה כמשכנם של עשירי התפוח הגדול בסדרה "אחת שיודעת".

חשבון הטיקטוק שלה מלא בתיעודים של חיי המשפחה, גידול הילדים, מסעות שופינג בשדרות היוקרה, שגרות טיפוח והתארגנויות ליציאות בעיר הגדולה. היא מפורסמת במיוחד בזכות קפה הבוקר המושקע שלה, אותו היא מכינה ומתעדת באוסף הפיג'מות האינסופי שלה.

שבוט היא חובבת מותגי יוקרה מושבעת, וכיף להישאב לעולם שלה, בו פנקייק בוקר ביתי לילדודס מתחלף במהירות מסחררת בסיבוב בשדרה החמישית, המלצות על המגפיים הרותחים של העונה, ואנבוקסינג מפנק של שאנל. אין מה לומר – התמכרנו.