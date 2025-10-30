המגה משפיענית מניו יורק ששרה בעברית בקולי קולות

עמוד הבית איט גירלס

בלוגרית האופנה והאמהות ג'ויס שבוט, הידועה יותר כ־Uppereastsidemommy, מתעדת מול מאות אלפי עוקביה את חייה המהפנטים בשכונה הכי יקרה במנהטן. בנוסף לנעלי השאנל ולקפה הקר, היא גם תמיד מעלה תכנים פרו ישראלים (במיוחד בשנתיים האחרונות) ואפילו מעלה את עצמה שרה בעברית בקולי קולות. אנחנו בקראש

מאת  | ‏ 30 אוקטובר 2025

תכירו את ג'ויס וג'ויליאן שבוט (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

בין עשרות אלפי האנשים שהתכנסו שבוע שעבר לשמוע את עומר אדם, במופע במדיסון סקוור גארדן, מצאנו גם מעריצה שרופה מפתיעה במיוחד – בלוגרית האופנה והאמהות ג'ויס שבוט (Chabbott), הידועה יותר כ־Uppereastsidemommy, שמו של חשבון הטיקטוק שהיא מפעילה.

"חיכיתי לרגע הזה כל חיי", היא תיעדה את עצמה ברגעי ההתרגשות, כשהיא שרה בצעקות, מילה במילה, את שיריו של הזמר הישראלי המצליח. וכמובן – לא שכחה לתעד גם את בחירת האאוטפיט לרגע הזה בחייה: טוטאל־לוק שחור של מכנסי לטקס, גופייה קטנה שחורה, תיק של שאנל ומעיל עור של סן לורן.

אחת המשפיעניות החזקות בטיקטוק בהופעה של עומר אדם בניו יורק (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

כשהיא לא מדקלמת את "לילות וקללות", שבוט – פרו-ישראלית מוצהרת – מתעדת באדיקות את חייה כאמא לארבעה ילדים קטנים באחד האזורים היוקרתיים ביותר במנהטן: האפר איסט סייד, השכונה שהתפרסמה כמשכנם של עשירי התפוח הגדול בסדרה "אחת שיודעת".

נעה בין פיג'מות וקפה קר לשמלות קוטור ותיקי יוקרה (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

חשבון הטיקטוק שלה מלא בתיעודים של חיי המשפחה, גידול הילדים, מסעות שופינג בשדרות היוקרה, שגרות טיפוח והתארגנויות ליציאות בעיר הגדולה. היא מפורסמת במיוחד בזכות קפה הבוקר המושקע שלה, אותו היא מכינה ומתעדת באוסף הפיג'מות האינסופי שלה.

בין השקות להופעות היא גם אימא לארבעה ילדים קטנים (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

שבוט היא חובבת מותגי יוקרה מושבעת, וכיף להישאב לעולם שלה, בו פנקייק בוקר ביתי לילדודס מתחלף במהירות מסחררת בסיבוב בשדרה החמישית, המלצות על המגפיים הרותחים של העונה, ואנבוקסינג מפנק של שאנל. אין מה לומר – התמכרנו.

אבל יודעת גם לקחת חופשות כשצריך (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

פול טיים מאמי (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

עם חדר ארונות בלתי נגמר (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

עם דגש על תיקים ונעליים (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

מחכים לשמוע אותה אומרת גוד מורנינג (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

ולקפה הקר שלה שהפך לסימן היכר (צילום: אינסטגרם joyce chabbott)

