מבוגרת ממנו בכעשור: תכירו את ג'קי אפוסטל, בת הזוג של בקהאם הצעיר

משפחת בקהאם היא ללא ספק מהמשפחות המפורסמות בעולם. העניין בחייהם של ויקטוריה ודיוויד, שאחראים על הרחבת הגנים המשובחים למשפחה גרעינית בת שש נפשות, מתפרש באופן טבעי גם לבני הזוג היציבים ו/או המתחלפים של דור הצאצאים.

זה בדיוק המקרה של העניין הגובר בחברתו מזה כשנה וחצי של קרוז בקהאם בן ה- 20 עם ג'קי אפוסטל בת ה-29. אפוסטל היא זמרת־יוצרת מוכשרת ומסקרנת, שגם נכחה בהקרנת הבכורה האחרונה של הדוקו החדש על אמו של קרוז, ויקטוריה.

המוזיקאית ממוצא ברזילאי־גרמני גילתה כישורים ועניין בתחום כבר מגיל שנתיים, והעניין הציבורי סביבה גבר ביוני 2024, כשהשניים השיקו את הזוגיות המסקרנת בפסטיבל גלאסטנברי. כמובן שהסיקור גבר כשהתגלה שהיא מבוגרת מקרוז בתשע שנים, ולא היה ברור מה אמא ויקטוריה הדעתנית תחשוב על השידוך.

כך או כך, אנחנו כאן כדי לשים זרקור על הסטייל שלה: סגנון צעיר, סקסי וזוהר שמתכתב עם אורח החיים תחת עין הפפראצי. לג'קי היפהפייה יש גישה ישירה לארסנל העיצובים של ויקטוריה, והיא מרבה ללבוש שמלות ערב שלה – התגייסות מרצון למערך יחסי הציבור המשפחתי, שאיכשהו מתיישבת עליה באופן הכי אורגני וטבעי.

כך, היא ממשיכה לתעד את עצמה בלא מעט לוקים של ויקטוריה, ביניהם גם שמלת תחרה שחורה שקופה לחלוטין, שמלת קולר לבנה עם מחשוף עמוק, שמלת סטרפלס עם עיטורי פרנזים בגוון תכלת טורקיזי ועוד.

בינתיים, נדמה שהפירגון ההדדי נמשך, מעמיק ומתנהל בטוב, כשג'קי משמשת כמוזה של בית האופנה וקו הביוטי של ויקטוריה. בפוסט שהקדישה לדוקו החדש שלה, היא התייחסה בפירוט לקשר ביניהן: "החוסן והנחישות שלך מעוררי השראה", כתבה, "אני שמחה שכולם יכולים לקבל הצצה בדוקו לעבודה הקשה שלך ולאדם האינטליגנטי והמצחיק שאת". האם סיפור האהבה הזה ייגמר בטבעת? נצטרך לחכות בסבלנות ולראות.