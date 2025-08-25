בלי להזיע: לנטלי שילת מ"חתונה ממבט שני" יש סטייל מהמם

כשראינו את נטלי שילת על המסך ב"חתונה ממבט שני" היה ברור מיד שמדובר באישה שמבינה אופנה. שמלת הכלה שלה הייתה עדינה ונקייה אבל מדויקת בשבילה, והצליחה להחמיא לגוף מבלי להעיק.

נטלי בת ה-34 (שנישאה בתוכנית לנועם בן שבת) היא מורה ליוגה, מעצבת ויוצרת – וכל אלה ניכרים בבחירות הלבוש שלה. היא תמיד תעדיף בגדים שמאפשרים תנועה נינוחה, כאלה בעלי גזרה אוורירית שעשויים מבדים טבעיים כמו כותנה ופשתן.







בחשבון האינסטגרם שלה אפשר לראות אותה לא מעט בבגדי אימון, אבל גם בשמלות רחבות, מכנסי קשירה ובגדי ים. בין כל אלה אפשר גם למצוא כמה שמלות ערב נשפכות וחצאיות מעטפת – כשרק מדי פעם צצות נגיעות של צבעים עזים ופרינטים מעניינים.

התמהיל שנטלי יוצרת מתאים בול לאקלים הישראלי – לוקים קלילים ונושמים, שנראים טוב אבל גם מאפשרים לעבור את הימים החמים ולהישאר שפויים.







































































