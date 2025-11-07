מתנה בשישי: 500 שקלים לקנייה ב-Kenneth Cole

בכל יום שישי נחלק מתנה שווה לגולשות מלאות הסטייל של FF, והשבוע:

שובר דיגיטלי על סך 500 שקלים לקנייה ב-Kenneth Cole New York

כל שעליכן לעשות כדי להשתתף בתחרות הוא לספר לנו בתגובות מטה:

מה הייתה הרכישה המוגזמת האחרונה שלכן?

*בכתיבת התגובה, נא להוסיף כתובת מייל

שווי המתנה: 500 שקלים

ניתן להשיג בסניפי המשביר, בחנויות KENNETH COLE NEW YORK, באתר המשביר ובאתר KENNETHCOLE

**הזוכה תיבחר מבין המגיבות לפוסט עד יום א', 9/11/25 בשעה 12:00

***בכתיבת תגובה הנני מאשרת שקראתי את התקנון והסכמתי לדבריו

הזוכה משבוע שעבר בבושם All of me floral מבית Narciso Rodriguez בשווי 589 שקלים היא שרה, שסיפרה לנו מה היא הייתה עושה אם היה לה אומץ: "חוזרת ועונה לכל מי שפגע בי, במקום להשאר טעונה ולאכול את הלב. מה אעשה שאני מופנמת נוחה להחריד".