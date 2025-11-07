מתנה בשישי: 500 שקלים לקנייה ב-Kenneth Cole
ספרו לנו מה הייתה הרכישה המוגזמת האחרונה שלכן ואולי תזכו בשובר דיגיטלי על סך 500 שקלים לקנייה ב-Kenneth Cole New York
מאת Fashion Forward | 7 נובמבר 2025
בכל יום שישי נחלק מתנה שווה לגולשות מלאות הסטייל של FF, והשבוע:
שובר דיגיטלי על סך 500 שקלים לקנייה ב-Kenneth Cole New York
כל שעליכן לעשות כדי להשתתף בתחרות הוא לספר לנו בתגובות מטה:
מה הייתה הרכישה המוגזמת האחרונה שלכן?
*בכתיבת התגובה, נא להוסיף כתובת מייל
שווי המתנה: 500 שקלים
ניתן להשיג בסניפי המשביר, בחנויות KENNETH COLE NEW YORK, באתר המשביר ובאתר KENNETHCOLE
**הזוכה תיבחר מבין המגיבות לפוסט עד יום א', 9/11/25 בשעה 12:00
***בכתיבת תגובה הנני מאשרת שקראתי את התקנון והסכמתי לדבריו
הזוכה משבוע שעבר בבושם All of me floral מבית Narciso Rodriguez בשווי 589 שקלים היא שרה, שסיפרה לנו מה היא הייתה עושה אם היה לה אומץ: "חוזרת ועונה לכל מי שפגע בי, במקום להשאר טעונה ולאכול את הלב. מה אעשה שאני מופנמת נוחה להחריד".
וואלה מנסה לחשוב על קניה מוגזמת שעשיתי ולא זוכרת כזאת. אני מאוד מחושבת למרות שאני מאוד אימפולסיבית .מאת: עפרה כהן | 10 בנובמבר 2025 | 08:53
הרכישה המוגזמת שלי האחרונה היא קולקציה חדשנית עם שלל צבעים של 12 בייבי דול סאטן בשילוב תחרה וזאת בהמשך לחידוש קולקציית המלתחה שלי לאחר שדרוג חריג של מאפייני משקל גופי החדש – בהורדת 55 ק"ג מיותרים תוך כדי הרגשה של לחוות את החוויה האלוהית שהיא להרגיש סקסית סוף סוף לאחר 42 שנה .מאת: עליזה | 9 בנובמבר 2025 | 12:36
בלילה האחרון שבין חמישי לשישי חיכיתי בתור לבדיקת סיטי ראש ממש באמצע הלילה, מיגרנות תופת של החיים ברקע, הייתי בלחץ היסטרי ומצאתי את עצמי נכנסת לאסוס, בוחרת עשרים פריטים לא פחות ומזמינה הזמנה מוגזמת במיוחד.האמת- זה הרגיע אותי קצת.מאת: ליר | 9 בנובמבר 2025 | 12:09
קניתי בחגים בושם שעולה כמעט כמו טיסה.מאת: רחלי | 9 בנובמבר 2025 | 12:00
לא כי הייתי צריכה אותו, אלא כי נמאס לי להרגיש “חסכונית ושקולה”.
רציתי להזכיר לעצמי שאני יכולה להרשות לעצמי ניחוח של חופש, לא רק של היגיון.
כשאני מתיזה אותו, אני מרגישה שאני קצת מתריסה במובן החיובי של המילה. שאני עצמאית ומעיזה.
זו הייתה רכישה מופרזת אבל גם הצהרה.
הקנייה הכי מוגזמת שעשיתי לאחרונה הייתה נר ריחני ב־300 שקל… כן, לנר!מאת: מאי | 9 בנובמבר 2025 | 11:59
קניתי מדיח כלים קטן וורוד ב־1,200 שקל, למרות שאני גרה לבד ושוטפת שני ספלים ביום.מאת: טובה | 9 בנובמבר 2025 | 11:58
הוא תופס חצי מהמדף במטבח אבל הוא מהמם
קניתי נעלי סירה מחנות יקרה ב480 שח. לא בטוחה ששות את זהמאת: גלית | 9 בנובמבר 2025 | 11:58
הרכישה המוגזמת האחרונה שלי הייתה סט מצעים לבנים “כמו בבית מלון”. עכשיו אני פוחדת לישון עליהם שלא יתקמטו :)מאת: טאי | 9 בנובמבר 2025 | 11:57
לפני חודש קניתי רמקול חכם שמדבר אליי.מאת: סגלית | 9 בנובמבר 2025 | 11:48
בהתחלה זה היה בשביל לשמוע מוזיקה, אבל איכשהו מצאתי את עצמי מדברת איתו בבוקר כמו עם שותפה לדירה.
הוא יודע את מצב הרוח שלי לפי הקול, מציע לי קפה, ואפילו מזכיר לי לנשום.
זה נשמע מופרך,אני יודעת,אבל יש בזה משהו נורא אנושי.
אולי זו הרכישה הכי יקרה רגשית שעשיתי כי קניתי לעצמי הקשבה.
הפריט הכי מוגזם שרכשתי לאחרונה הוא מעיל פרווה שחור שעלה לי 1,100 שקלים. המעיל כל כך עבה וגדול כך שכשאני מתיישבת בבית קפה או מסעדה, נחוץ כיסא נוסף רק בשבילו. לא מצטערת על שקל אחד, הוא משמש אותי מהמם פלוס כבר כמה שבועות רצופים וכשאני עוטה אותו עליי אין בחורה (ובחור) שלא עוצרים אותי לחקור מהיכן הוא ואם עדיין בחנויותמאת: לימור | 9 בנובמבר 2025 | 11:35
משקפי הראיה שלי.רכשתי בשבוע הקניות הישראלי. עלו כמעט 2000 ש"ח…אני בכלל לא אמורה ללכת איתם כל הזמן, אבל בגלל כל המחמאות שקיבלתי ובגלל שהם כבר חלק ממני, אני כל הזמן איתם…מאת: בתיה | 9 בנובמבר 2025 | 11:34
הקניה הכי מוגזמת שעשיתי לאחרונה הייתה כרטיס שקניתי להופעה של טראוויס סקוט ב-800$ אחרי שכבר קניתי כרטיס ב-500$ לאותה ההופעה ביום אחר, רק כי ביום השני מצאתי כרטיס הרבה יותר קרוב לבמה. התכנון היה למכור את הכרטיס הראשון שקניתי, אבל בסוף לא הצלחתי למכור אותו ויצא ששילמתי 1300$ על הופעה של זמר ראפ מיוחד במיוחד.מאת: הדר | 9 בנובמבר 2025 | 11:32
רכשתי מוצרי איפור (כולל מברשות) וקוסמטיקה באלפי שקלים, והאבסורד הוא שאני לא ממש מתאפרת. מתמידה חודש-חודשיים ואז זה מתמסמס… בנוסף גם בקיץ רכשתי באדידס שלושה מעילים (כי היה מבצע סוף עונה), חלקם מהליין העיצובי, ובישראל יש לנו בערך 8 ימי חורף בשנה. לצערי לא ממש מכירה את הקונספט של דחיית סיפוקיםמאת: Zohar | 9 בנובמבר 2025 | 10:47
הרכישה המוגזמת האחרונה שלי הייתה בflying tiger. ראיתי משהו חמוד באינסטגרם, אז הלכתי לחנות, ומצאתי כל כך הרבה דברים נחמדים ומשמחים את הלב, שקניתי כל כך הרבה. הגעתי הבייתה, והבנתי שאין לי מקום להכל, אבל כל מה שקניתי כל כך משמח, אז נראה איך אפשר למצוא להכל מקוםמאת: נועה | 9 בנובמבר 2025 | 08:44
למרות שאני פשניסטה ושופוהוליקית, הרכישה הכי מוגזמת שלי לאחרונה הייתה בכלל לא של בגד, אלא של הצטרפות לתוכנית מנהיגות בשם "יוזמת פרס מנומדין" של המרכז האקדמי פרס עם אוניברסיטת הרווארד. זו הייתה הגשמת חלום בשבילי, ללמוד מנהיגות ולהשפיע. אלה היו ה-20,000 דולר הכי חכמים שהשקעתי. הרווחתי חברים וחברות לחיים, וגם למדתי המון והתחברתי כפעילה משמעותית ליוזמת 5050 לאיזון מגדרי בשולחנות קבלת ההחלטות. בקיצור – השקעה לחיים, שלא שוכבת בארון, אבל עושה הבדל!מאת: טלי סלונים שפט | 9 בנובמבר 2025 | 08:09
קיבלתי גיפט קארד על סך יותר מ2000 שקלים וזו כנראה הפעם הבודדה בחיים שבזבזתי בבת אחת על דברים שרציתי ולא הרשיתי לעצמי זמן רב כי זה מותרות, ובזבזתי בלי לחשוב כי היי, זה הרי לא יוצא לי מהכיס ואין תחושה כיפית כזאת- קניתי תכשיטים, בשמים, ומוצרי חשמל למטבח כמו בלנדר נינגה שרציתי מלא זמן (מה לעשות, כמעט בת 30). בקיצור אין כמו לבזבז בלי רגשות אשמה :)מאת: פולינה | 9 בנובמבר 2025 | 08:00
הרכישה הכי מוגזמת שלי היתה של שני מעילים לתינוקות – האחד אפור עם נקודות כחולות והשני אפור עם נקודות ורודות, זה היה מוגזם ברמות כי לא היו לי ילדים והצפי לטיפולים היה מחריד… היום אני חובקת בת ובן ולמרות שהם כבר גדולים בארונות שלהם עדיין תלויים המעילים הקטנטנים!מאת: שרית | 9 בנובמבר 2025 | 07:52
ענבים ב60 ש"ח לסלסלהמאת: מור | 9 בנובמבר 2025 | 07:15
הקנייה המוגזמת האחרונה שלי הייתה בסייל זארה לבייבי שלי ולבעלי רכשתי כל כך הרבה פריטים ב50-60% פחות מהמחירים בעונה ואני עפה על התוצאה כי אלו היו פריטים שרציתי לרכוש גם בעונה והם שניהם לבושים סטייל בזכות הקנייה המוגזמת הזו.מאת: אסקדר אוסטרובסקי | 9 בנובמבר 2025 | 06:31
ויטמינים ואבקות למיניהן, מסתבר שלדאוג לעצמנו (מבפנים, באמת) לא יורד מכל רכישה מוגזמת של בגדים, נעליים או תכשירים. אבל זה גם לא פחות מספקמאת: כחל | 9 בנובמבר 2025 | 00:39
אני מתה על האיילינר ג'ל של מאק וכבר המון המון זמן שגם מאק ישראל וגם אונליין בחו"ל לא מוכרים את הצבעים האהובים עלי – סגול ואפור. במקרה נכנסתי לחנות שלהם במילאנו לפני שבוע, וגם שם לא ראיתי אותו. שאלתי את אחת המוכרות מה הסיכוי שפספסתי. מפה לשם, היא פתחה לי מגירה עם בול הצבעים שאני אוהבת!!! קניתי 6 כאלו וגמרתי את המלאי בחנות :)מאת: לימור | 9 בנובמבר 2025 | 00:02
רכישה מוזגמת אחרונה הייתה ממש שבוע שעבר. שלא הצלחתי לבחור בין שתי זוגות נעליים. והחלטתי ללכת על שתיהן…כי אני כזאת לא דוחה סיפוקים, למה לא להנאות עכשיו?!
rivkabhj369@gmail.comמאת: רבקה בן הרוש | 8 בנובמבר 2025 | 23:26
הרכישה המוגזמת והשווה שלי הייתה השנה,בגיל 57, שבה רכשתי שיעורי נהיגה והגעתי ליותר מ60שיעורים כפולים ו8 טסטים אבל העיקר שאני אחרי ונוהגת ומרגישה מועצמת.מאשרת תקנוןמאת: לבנת לוי | 8 בנובמבר 2025 | 23:04
ממש אבל ממש מלא מדבקות ונצנצים לילדים שלי וזה היה מוגזם מבחינת הכמות ובעיקר, מבחינת מה שזה עשה לבית שלנומאת: דנית רז | 8 בנובמבר 2025 | 22:29
תיק לואי ויטון שמזמן רציתימאת: יעל יעקב | 8 בנובמבר 2025 | 22:15
הרכישה המוגזמת האחרונה שלי התרחשה באתר אינטרנט של רשת אופנה ישראלית מוכרת ואהובה. אפשר לומר שממש רכשתי מלתחה שלמה מכף רגל ועד ראש …הרכישה היתה שילוב של קנייה רגשית עם תווי חג זמינים . שילוב מסוכן מאד ;)מאת: חני | 8 בנובמבר 2025 | 22:09
החודש קניתי לעצמי מלאאא חולצות פלאנל משובצות בכל הצבעים ובכל חנות אפשרית. מחכה שיתחיל כבר החורף.מאת: סמדר | 8 בנובמבר 2025 | 21:08
קנייה של מוקסין ב4000 שחמאת: מיש | 8 בנובמבר 2025 | 20:59
אין לי יותר מידי רכישות מוגזמות בה אני אמא ל 7 ילדים מקסימים אבל למתנה לחגים ביקשתי מבעלי טבעת זהב יפה שרציתי מלאאא זמן!מאת: שיר | 8 בנובמבר 2025 | 20:36
כמות מוגזמת של בגדי ספורט, פשוט מתוך בחירה להשקיע גם בגוף וגם בנפש ❤️מאת: Alisa | 8 בנובמבר 2025 | 20:21
קניתי באלפי שקלים מהקולקציה החדשה של kennethcole שכללה גקט ,חליפת ספורט ,מעיל מדהים דמוי עור ,פריטים יפים לחורף אך מזג האויר החליט שזה לא מתאים כי הוא עדיין בקיץ החמים.מאת: אילנית חזאז | 8 בנובמבר 2025 | 20:10
יעעמאת: א | 8 בנובמבר 2025 | 20:01
לפני כמה ימים רכשתי תיק של לואי ויטון בקניון רמת אביב זו פעם ראשונה שהתפזרתי בקניה כזו גדולה על סך 7200 ש״ח , אבל ההרגשה שלי ממש טובה ולא אהסס לרכוש שובמאת: מירי פינס | 8 בנובמבר 2025 | 19:59
לפני כמה שבועות חגגנו יום נישואים ובן זוגי שיחיה פינק בטבעת זהב יפיפיה עם אבן רובי מרשימה. אחרי כמה ימים ניגשתי לחנות התכשיטים להקטין את הטבעת ואז נתקלתי בה, שרשרת תואמת משגעת עם אבן רובי אפילו יותר מרשימה. יצאתי מהחנות מאוהבת ובמשך שעה טיילתי באיזור, חוששת להתרחק מזו שאהבה נפשי (וגם מנסה לשכנע את עצמי לעשות את הדבר הנכון). חזרתי כמובן לחנות ואחרי שגיהצתי כמה אלפי שקלים היא כבר נצנצה על הצוואר שלי. למרות שההוצאה היתה מוגזמת, התחושה שזאת המתנה שלי לעצמי, הייתה כל כך שווה את זה!מאת: טל | 8 בנובמבר 2025 | 19:59
טיפולי ליזר למתבגרתמאת: מרגלית | 8 בנובמבר 2025 | 19:18
הרכישה האחרונה שלי היתה בפסח שעבר!! קניתי כמה חולצות, סנדלים ותיקיםמאת: דניאל | 8 בנובמבר 2025 | 19:13
והאלמנט המוגזם הוא שמאז לא קניתי כלום כי התחלתי עבודה חדשה ולא הספקתי למצוא זמן נורמלי ללכת לקניון בתוך ההתאקלמות שם.
בחיים לא חיכיתי כ״כ הרבה זמן בין רכישה לרכישה. ואני עדיין מנסה למצוא הזדמנות טובה ללכת לקניון ופשוט כל פעם יש משהו אחר שלוקח עדיפות בעבודה במשפחה. תנו לי בוסט עם הגיפט כארד! תודה:)
הרכישה המוגזמת ביותר עבורי היתה בשמים ב-3500 ש"ח ברכישה אחת. זה לא משהו שאני יכולה לאפשר לעצמי אבל זה בהחלט איפשר לי להתוודע לעולם בשמי הבוטיק. העצוב הוא שהמוכרת בחנות הריחה את ה"תיאבון" שלי לקניות ודחפה לי בשמי גברים בטענה שהם יוניסקס (הם לא…)מאת: אושרת | 8 בנובמבר 2025 | 19:05
בסופר!!מאת: אורית | 8 בנובמבר 2025 | 19:04
לכבוד יום הולדת קיבלתי שובר מתנה לאיפור וטיפוח. השובר מותנה ברכישת איפור מעל סכום מסוים. אני רכשתי בסכום פי ארבע מהנדרש.מאת: אילת | 8 בנובמבר 2025 | 19:00
מגיבה כי יש ג'קט ספציפי של קנט קול, משגע, ששמתי עליו עין כבר לפני כמה חודשים, ומחכה שירד המחיר כי אין לי אומץ להוציא הרבה כסף על בגדים…מאת: ריקי | 8 בנובמבר 2025 | 18:54
הקניות הכי מוגזמות שלי הן תמיד קורסים לימודיים, שלרוב מתגלים כמפח נפש… אז הגיע הזמן שאוציא על מה שאני באמת אוהבת – אופנה!
קניתי מכשירי שמיעה ב 20,000 שקל….מאת: לירז סבר | 8 בנובמבר 2025 | 18:48
הי, הייתי בסן פרנסיסקו שזה פלא בפני עצמו. מורעבת אחרי יום טיול ארוך ואוכלת רק כשר עם אחיין שלי. ידעתי שיש חומוסיה של מישהו מהכרישים. אז לקחנו מונית לשם. האחיין יצא אחרי שאמר מהתפריט מסובך ודאי אפשר להזמין סתם ככה.בכל אופן הזמנתי שתי צלחות לי ולו מבלי להתעמק, חשבתי בסך הכל דוכן רחוב. אפילו אין שתיה חמה. קראו לי לבוא להחליט כמה טיפ אני רוצה לתת עוד לפני שהגיע משהו לשולחן ורמזו על 30 אחוז טיפ, כנראה ההזמנה שלי עשתה רושם שאני עשירה. הסתכלתי על הסך העל וראיתי 200 דולר, כמעט התעלפתי, אמרתי להם איזה טיפ, אתם השתגעתם. שילמתי ואחר כך הם ריכלו עלי אבל גם הביאו לשולחן המון המון אוכלמאת: אמיליה לוי בוארון | 8 בנובמבר 2025 | 18:06
תיק של דולצ'ה וגבאנה ב 5000 שח בטיול מטורף לפירנצה עם אחי המדהים ששילם עליומאת: תמר | 8 בנובמבר 2025 | 16:40
הרכישה המוגזמת האחרונה שלי הייתה טיפולי PRP לשיער באלפי ש"ח, אני לא בזבזנית, אין לי מותגים ואני לא יוצאת לחופשות כבר שנים, אבל אני משקיעה כסף במה שבאמת חשוב לימאת: ליטל | 8 בנובמבר 2025 | 15:54
הקניה הכי מוגזמת. חברה טובה התחתנה בחוות רונית. החלטנו כל החברות לבוא בגוונים של ירוק, לא השושבינות עם אותה שמלה באותו צבע אותו בד אותה גזרה. אלא יותר משהו שידענו שישמח את אלה. קניתי שמלה חודשיים וחצי לפני. ירוק מנטה בהיר. קולר. ישבה עלי סוף. והלכה מעולה עם השיזוף שעוד שקדתי עליו. עלתה תופעות וידעתי שלא אחרוש עליה… אבל זו חתונה של חברה טובה.מאת: נעמה סמדר | 8 בנובמבר 2025 | 15:50
יום לפני החתונה עשיתי סיבוב קניון. ברשימת הקניות : השלמות איפור, אולי נעלי ניוד חדשות. בפועל, במרחק שנות אור ובלי כל מחשבה הגיונית: שמלה. צהוב חלמון בהיר, קולר וגב חשוף. גזרה מדהימה. בד מדהים. יושבת בול. הולכת נפלא עם נעלי הניוד החדשות שאספתי על הדרך הולכת פגז עם השיזוף עליו שרדתי בחודשים האחרונים.
בדרך לקופה שאלתי את עצמי מה עבר לך בראש כשנכנסת לחנות, מה עבר לך בראש כשמדדת את השמלה, מה עבר לך בראש שזה צהוב חלמון ולא שום גוון שדומה לירוק ?????
מוגזם. כן. בגדול כן.
אבל עכשיו אוכל לחרוש על השמלה בירוק מנטה בהיר.
וכן כלה יש 3 שמלות, אז למה לחברה טובה ורווקה לא יכולות להיות שתיים ????
נובמבר זה חודש היומהולדת שלי אז אני קונה בטרוף קנייה מוגזמת לאחרונה בויקטוריה סיקרט קניתי מלא פיג'מות.מאת: רונית שטר | 8 בנובמבר 2025 | 15:05
נ.ב מאוהבת בקנט קולללל
אנטרופולוג׳י זו אחת החנויות האהובות עליי בתבל ולצערי אין אותה בארץ (מי מרים את הכפפה?). אז כשאחותי שגרה בניו יורק אמרה לי שהיא מגיעה לביקור והציעה לי להזמין דברים אליה ושהיא תביא לי- היה לי ברור שזה ייגמר בהזמנה מושחתת במיוחד. 3 משקפי שמש, תיק עור ורוד, 4 חולצות, 3 שמלות, סט מלח פלפל מטורף וכלי לחמאה הכי מיוחד, צבעוני ויקר בצורה לא הגיונית שפשוט התאהבתי בו ולא יכולתי שלא יהיה שלימאת: נטע | 8 בנובמבר 2025 | 14:44
הרכישה הכי מוגזמת שלי הייתה (הכל באותו יום ואותו סופר) אבטיח, אוכמניות, אננס, אפרסק, דובדבנים, בצל סגול, חסה, עגבניות שרי, זיתים, חומץ בלסמי לבן, חומץ בלסמי אדום, פטה, בולגרית, צפתית, מוצרלה פרסקה ומוצרלה בורטה כי רציתי להכין סלטי פירות בנוסח סלט יווני שיספיקו לי לקופסאות אוכל לעבודה לשבוע ורציתי שכל אחד מהם יהיה עם טוויסטמאת: לאלי | 8 בנובמבר 2025 | 13:33
רכשתי מוצרי איפור ב3000 שחמאת: הדס דביר | 8 בנובמבר 2025 | 11:38
בהחלטה של רגע קניתי לעצמי ליום הולדת 40 חופשה זוגית להוואי לי ולבן הזוג. ימי חופשה מהעבודה? אין, מישהו שיהיה עם הילדים? עדיין לא שריינתי, אבל חופשה חלומית תהיה גם תהיה.מאת: דנה | 8 בנובמבר 2025 | 10:24
קניתי ממש עכשיו תיק שחור קטן מושששלם של לקוסט, בהשראת המדור. מחיר מופרע (שרפתי עליו חסכון של כמה חודשים טובים מעבודות קטנות) אבל התיק פשוט מהמם והחלטתי שמגיע לי משהו כל כך יפה.מאת: אביגיל | 8 בנובמבר 2025 | 10:08
היי, הרכישה האחרונה שלי היתה 7000 שח במכה אחת אחרי שהבנתי שהחיים הם כאן ועכשיו ומה שעושה לי טוב לא לדחות! זאת לאחר שעברתי תאונה עם הרכב שלי מול משאית וניצלתי בנסמאת: קרן | 8 בנובמבר 2025 | 09:04
לפני שבועיים רציתי להזמין, ממש בקטנה, שניים שלושה צמחי תבלין למרפסת, ואז נוסף עוד אחד בקטנה, ורק עוד אחד עדיין בקטנה…מפה לשם עוד ועוד ואז כמובן צריך להוסיף כלים, כי איפה אשתול את כל הטוב הזה? עוד עציץ, ועוד כלי, ועוד שק אדמה “רק ליתר ביטחון”…כך יצא שקצת נענע לבוקר, הפכה לג'ונגל.מאת: דנה | 8 בנובמבר 2025 | 08:47
קניתי מהמשביר ביום חמישי בשווי 1500 שקלים.מאת: הודא חלבי | 8 בנובמבר 2025 | 08:38
גם knethcole.
רכשתי שני בשמים מבית שאנל ושניים ממיסון פרנסיס שעלו כמו שכר הדירה שלי בתל אביב. הרגשתי שזה מגיע לי לאחר תקופה מאתגרת אישית, כמו גם עבודה מאומצת. אני משלבת בין הריחות וכולם תמיד שואלים אותי באיזה בושם אני משתמשת…מאת: מיטל | 8 בנובמבר 2025 | 08:25
קניתי זר טוליפים לאמא בשישי, אלא שהמוכרת אמרה שהכרטיס לא עבר שלוש פעמים ובדיעבד הוא כן עבר כך שהזר לזר הכי יקר שיש..מאת: שחר משה | 8 בנובמבר 2025 | 08:12
לבובו שקניתי לבת שלי ב320 ש״ח כי מה לעשות אי אפשר לסרבמאת: אלדד | 8 בנובמבר 2025 | 07:29
קניתי מסגרות משקפיים צבעוניות פרחוניות : 7 זוגות שונות בaliexpress במחשבה לעשות להן עדשות בחניות אופטיקה בארץ אך לא מוכנים לעשות לי אותם ברוב המקומות או במחיר מופקע בלי אחריות על המסגרות. הן עלו כמה שקלים. וכל זה כי קנאתי במדריכת הטיול המאורגן לאלבניה ורציתי לדמות לה. היו לה מסגרת שונה וצבעונית לכל בגד שלבשהמאת: בריג'יט | 8 בנובמבר 2025 | 07:05
הרכישה המוגזמת שלי שני זוגות נעלי ספורט בחודש אחד מהמשביר נעלי הוקא החדשות ואון קלאודמאת: מלי לוי | 8 בנובמבר 2025 | 04:30
קניתי בפקטורי 54 מגפיים של boss ב2000 שח אחרי סייל שעלו במקור 4100ש״חמאת: בטי אור | 8 בנובמבר 2025 | 04:30
הרמאת: מלי לוי | 8 בנובמבר 2025 | 04:28
הרכישה הכי מוגזמת שלי הייתה שמלה לבנה קצרה ממעצבת שמלות קוטור כי חשבתי לשמור אותה לעתיד בתור שמלה שניה לריקודים בחתונה או בתור שמלה למסיבת טרום חתונה או בכלל לצילומי סייב דה דייט. האמת שיש לי שמלה דומה אבל השרוול שלה קצר בסנטימטר אחד בערך, ואני בכלל רווקה.מאת: קיטי | 8 בנובמבר 2025 | 00:34
הייתי חייבת את התחפושת השנייה שלי של גלינדה לקראת ההקרנה של מרשעת 2מאת: בת שבע הס | 7 בנובמבר 2025 | 23:34
קניתי בגדים ב700בחנות אחת באותו יוםמאת: אסתר חזן | 7 בנובמבר 2025 | 22:41
מבין כל הקניות המוגזמות שלי, יש את אלו שאפילו לא נהנית מהמוצר, תיק שחור יפהיפה של סלין שעלה למעלה מ 1000 שח, משדרג כל הופעה, ואלגנטי ממש. רק שאני כבר שנים שלא משקיעה בלוק. וגם לא ממש יוצאת לבילויים. החיים . משפחה וילדים… מה אעשה עם התיק המדהים חוץ מלקשט בו את הארון ולהשוןיץ לחברות שקופצות לבקר? בקרוב כנראה ניפרד וימכר!!מאת: יעל לוין | 7 בנובמבר 2025 | 22:29
הלכתי לחנות איפור בסך הכל כדי לקנות אודם שנגמר לי, והייתה שם מאפרת תותחית שפשוט איפרה אותי בצורה מדהימה, כך שבסוף יצאתי משם עם הכל – מייקאפ, קונסילר, פריימר, ברונזר ופודרה!!! וגם אודם כמובן :)מאת: שיר | 7 בנובמבר 2025 | 22:28
לא יודעת כמה אפשר לקרוא לזה רכישה, אבל מזרקים ותרופות לטיפולי פוריות, שבסוף השתלמו – כי אני בהריון עם בת ❤️מאת: דקל | 7 בנובמבר 2025 | 21:36
הרכישה המוגזמת שלי היתה לפני כחודש עת התחשק לי באופן פתאומי ריבת קרמבולה. פניתי לכמה מגדלים וכולם טענו שעונת הפרי הסתיימה. לבסוף הגעתי לאחד שטען שיש לו אבל כל קילו עולה 50 ש״ח. לא היה אכפת לי. לנגד עיני דמיינתי את הריבה שאכין מהפרי האקזוטי הזה. קניתי 5 ק״ג. שילמתי 250 ש״ח. ומזה הכנתי ריבה לכמות של …. שתי צנצנות גדולת בלבד! אכן- ריבה יקרהמאת: חוה מוסקוביץ | 7 בנובמבר 2025 | 21:30
קניתי תיק מיניאטורי של מעצב, בגודל של כרטיס אשראי, ב-2,000 ש"ח.מאת: טל | 7 בנובמבר 2025 | 20:21
לא נכנס בו כלום חוץ מהארנק, אבל הוא מרגיש כמו תכשיט אמיתי.
הכי מוגזם זה שהתיק צועק 'אופנה' בעוד אני נאלצת ללכת עם הטלפון בכיס.
הרכישה האחרונה המוגזמת (ביותר!) שלי הייתה כרטיס טיסה זוגי לאחותי ולי לרוד טריפ של החיים לאורך כל החוף המזרחי של ארה"ב. נכון, אני אעבוד בשביל זה הרבה זמן, אבל חיים פעם אחת!מאת: מור | 7 בנובמבר 2025 | 20:00
סט כוסות קפה “חכמות” שמודדות את מצב הרוח שלי לפי הקפה. אם הקפה חם – הן מאירות באדום זוהר. אם הוא פושר -מאירות בכתום עצבני כזה, כאילו אומר "שתה אותי לפני שיהיה מאוחר מדי" ואם הקפה קר- הן מאירות בכחול דכאוני, משדרות תחושת נטישה קיומית עמוקה. כנראה שילמתי יותר מדי כסף כדי שחרסינה תשפוט אותי על כמות הקפאין שאני צורכת…מאת: הדסה חייט | 7 בנובמבר 2025 | 18:08
הרכישה הכי מוגזמת שהיתה לי היתה ביום שפתחו את הקניון הקרוב אלי אחרי סגר הקורונה. עם מסיכה על הפנים, הגבלות התקהלות וקצת חשש, בכל זאת…. שיא הפאניקה…. ואני פשוט קונה פיג׳מות, בגדים, קרמים, לא באמת שמה לב מה, רק להרגיש קצת חדוות קניה מפעם….מאת: ורד כהן | 7 בנובמבר 2025 | 18:07
לפני זמן מה נכנסתי לחנות שמוכרת דברים לבית המוכרת הציעה לי לבדוק את הכותנה המצרית, וכל כך התלהבתי מכמה שהתחושה הייתה נעימה – שקניתי 6 סטים של מצעים…מאת: אחת שיודעת (לבזבז) | 7 בנובמבר 2025 | 17:32
יצא סכום מטורף שאני מתביישת לציין )רק אגיד שהוא קרוב ל-6 אש"ח ולא מלמטה
קניתי כרטיסים למחזמר היפה והחיה במחיר מופקע בשביל הבן שלי שממש חיכה לראות את ההצגה. שסיפרתי לו שהולכים לראות אותה, האושר שהיה לו בעיניים והשמחה שהפגין יחד עם הכרת תודה מרגשת, היה שווה כל שקל שהוצאתי.מאת: רעות | 7 בנובמבר 2025 | 15:56
כרגע יצאתי מחנות בציריך קניתי שכמיה מפרווה במחיר אסטרונומי אין לי מושג מתי אשתמש בה בארץ ביחוד בחורף החם הזהמאת: שרה מורגנשטרן | 7 בנובמבר 2025 | 15:46
4 ! זוגות נעליים יוקרתיות בטענה שאני חוזרת לעבודה כי ממש צריך לכל יום זוג אחרמאת: גילי | 7 בנובמבר 2025 | 14:52
הקנייה המוגזמת שלי שהייתי בחנות משחקים עם הילדים וראיתי דובי ענק שלא יכולתי להשאיר אותו בחנות הדובי עלה 700 שקל בצבע שמנת בהיר מהמםם יותר גדול ממני והילדים צחקו שאני קונה לעצמי דובי כזה גדול.מאת: אורטל ביטון | 7 בנובמבר 2025 | 14:40
כמובן שבאתי הבית ובעלי היה בשוק שקניתי כזה דבר לעצמי
הרכישה המוגזמת שלי הייתה מעיל מצמר אמרתי של טד בייקר , אני לא מתחרטת לרגע עליה , זה אחד מעילים היפים שראיתי והוא איכותי ברמות וקניתי אותו ב50% הנחה אז אני מחשיבה את זה כמציאהמאת: חיה | 7 בנובמבר 2025 | 14:32
הרכישה המוגזמת האחרונה שלי הייתה שמלת הכלה שלי, שהייתה הכי יפה בעולם. לא עמדתי בזה. אמרתי לעצמי שלא אהיה מהבחורות האלו שמשקיעות הון בשמלה, אבל בסוף זה היה חזק ממני.מאת: גל יעקבי | 7 בנובמבר 2025 | 14:19
מלא שוקולד מרירמאת: ביאטה בשרי | 7 בנובמבר 2025 | 14:11
רכישה מוגזמת שעשיתי בתשלומים והחבאתי לכמה זמן… הייתה תיק עור של BEBE. זה היה תיק שלא רואים כזה בארץ- נראה כאילו הגיע מפרק של סקס והעיר הגדולה ; צבעוני, מפואר, איכותי, משהו אחר… עד היום הוא אצלי.מאת: עדי | 7 בנובמבר 2025 | 12:25
עלה לי 2000₪. שזה הרבה בשבילי גם היום לתיק. למרות שמה שרואים היום בכותרות בשגרה ברשתות על רכישות תיקים כמה עשרות אלפי(מוגזם מאוד בעיניי) שקלים..
הרכישה המוגזמת שלי קניתי רחפן לאקס שלי כי הוא ממש רצה ולא יכל להרשות לעצמו, שנינו עבדנו במשכורת של 6000 עד לא מזמן ופשוט בזבזתי את כל השכר החודשי שלי על זה, בתגובה הרחפן נתקע על עץ דקל נפל ונשבר לרסיסים רק מהשימוש הראשון..בדיעבד הגבר הזה לא היה שווה את זה. ככה זה שאנחנו בנתינה ושום דבר לא חשוב חוץ מהחיוך של אותו בן אדם. לפחות ככה הבנתי כמה אני מוכנה לעשות בשביל אדם שאני אוהבת.מאת: אסתר | 7 בנובמבר 2025 | 12:14
שעון של קנט קול בדיוטי פריימאת: אודי זינגר | 7 בנובמבר 2025 | 12:10
הרכישה המוגזמת האחרונה שלי היא ז'קט וינטג' ארוך, עם פייזלי, בצבע ורוד בהיר. בחנות הוא היה נראה לי יפיפה, עדין, ושיק. ובבית הבנתי שהוא נראה כמו שילוב של חלוק של חרדים חסידים וחלוק של רופאים. עדיין אוהבת אותו, אבל.מאת: אנה | 7 בנובמבר 2025 | 11:42
אתם לא באמת שולחים מתנות, סתם מפרסמים תשובות של עובדות מערכת או סתם המצאות שלכם ואף אחד לא זוכה בכלום!מאת: נכון | 7 בנובמבר 2025 | 11:30
קניתי קרם פנים יקר שהבטיח למחוק עשר שנים מהפנים , בפועל הוא בעיקר מחק הרבה כסף מחשבון הבנק שלימאת: רחלי שורץ | 7 בנובמבר 2025 | 10:50
קניתי לאחרונה זוג סניקרס שאני מפנטזת עליו המון זמן – Air Max 1 Travis Scott Cactus Jack Saturn Gold. זוג נייקי במהדורה מוגבלת בעיצוב הראפר טרוויס סקוט. הן צהובות ומדליקות ועלו לי 1,500 שקל. מחיר המדף שלהן היה 700 שקל אבל המהדורה המוגבלת והתלהבות הקהל הובילה לסולד אאוט מהיר… מה שנשאר לי זה לקנות בריסייל מופקע במחיר כפול. אבל אני שמחה! הגשמתי חלום ואני נועלת אותו :-)מאת: יוליה | 7 בנובמבר 2025 | 10:43
הרכישה המוגזמת האחרונה שלח הייתה מלאאאאא תכשיטים באינטרנט!מאת: לינוי | 7 בנובמבר 2025 | 10:05
הרכישה המוגזמת שלי הייתה ועדיין ממשיכה בימים אלה ממש לכבוד מבצעי הקניות השבוע. אני מזמינה מכל טוב. בגדים , גאדג'טים מוזרים והרבה קפה כדי שאהיה מספיק ערנית לחרוש על המחשב להמשך ה shopping spree online… מתכננת גם להמשיך לקנות עוד כמה דברים, בין השאר מחפשת מתנה ריחנית לעידוד מצב הרוח לחברה טובה שלי שעוברת תקופה קשה ועל הדרך גם לעצמי כי גם חיי אינם דבש…מאת: תמי | 7 בנובמבר 2025 | 09:39
זה סיפור קצת מוזר, שהייתי קטנה ממש אהבתי לשאוב את הבית, היה לנו שואב עם כבל, אז תמיד התחלתי בסלון ואז העברתי את הכבל לשקע במטבח, משם לשקע מתחת למדרגות כדי להגיע למסדרון וכל חדר לעצמו. הייתה לי אסטרטגיה שלמה בנוגע לאיזה שקע לחבר את הכבל בשביל להגיע לכל האזורים בבית. ואז יום אחד ראיתי פרסומת – דייסון שואב אבל אלחוטי!! זה היה מטורף, חשבתי על כל הזמן שהשקעתי להעביר את הכבל ואמרתי לעצמי שזה מה שאני רוצה שאני אהיה גדולה. עברו הימים והתגייסתי לצבא ואפילו פעם אחת חברות שלי ואני דיברנו על מה הכי היינו רוצות לקנות בעולם ולי הייתה תשובה אחת ברורה, דייסון, שואב אבק אלחוטי, הן היו די בהלם כי עניתי ממש מהר, אבל זו האמת, זה היה החלום שלי.מאת: סיון דקל | 7 בנובמבר 2025 | 09:15
וממש לפני כמה זמן, החלום הזה התגשם, מצאתי את הדייסון במחיר מציאה – 1000 שקלים לדגם הAbsolute!!! אירוע ממש מרגש עבורי וסגירת מעגל.
הרכישה הכי מוגזמת שלי בזמן אחרון זה מחשב נייד מתקדם ואייפד פרו של אפל ,לבן שלי שיודע לסחוט אותי.. אמא צריך את זה לתואר אז שאלתי היום לא כותבים במחברת הוא אמר כבר לאמאת: ליאת | 7 בנובמבר 2025 | 08:55
תיק של רוברטו קוואלי שעלה לי כמה מאות שקלים אחרי הנחה. למי שמבין במותגים ועלויות הקניה לכאורה משתלמת, אבל לחלקנו פשוטי העם שמתמודדים עם יוקר המחיה זה לגמרי עונה על הגדרה של רכישה מוגזמת. אבל אחרי שנתיים קשות הרגשתי שקניה רגשית יכולה לעשות לי קצת טוב על הלב.מאת: שגית | 7 בנובמבר 2025 | 08:44
הרכישה המוגזמת שלי היתה לפני כחודש…אני בדרך כלל מאוד מחושבת…החיים יקרים מה לעשות?? עד שאני מגיעה לחנות של משכית. שם אני חלשה ..כמו ילדה בחנות ממתקים . השמלות שלה אלמותיות..יש לי שמלה שלה מלפני 50 שנה של אימי ז"ל ועדיין מידי פעם אני לובשת אותה. באתי לקנות שמלה ב 1390 שח ויצאתי עם השמלה ועוד תיק בסך 1990. מטורףףף. אבל כל פעם שאני מסתכלת על התיק…הלב מתרחב ועולה חיוך…מגיע לי!מאת: אסתי | 7 בנובמבר 2025 | 08:41
אני מאד אוהבת את חברת אתא. בד"כ מנסה לקנות בסוף עונה כי הדברים יקרים. השבוע לא יכולתי להתאפק ורכשתי ג'ינס יום חול וחצאית לו שני פריטים שפינטזתי עליהם, במחיר תחילת עונה. אני מאושרת מהקנייה.מאת: מיקה קפלן | 7 בנובמבר 2025 | 08:37