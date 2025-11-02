עמוד הבית איפה קנית

איפה קנית: עדי הימלבלוי עם המגפיים הכי טרנדיים עכשיו

שיר אלמליח נותנת חיזוק לגזרה המתרחבת, דיאן שוורץ לובשת שמלת כלה לוהטת, אושר סלים בנעליים שאפשר לחרוש עליהן כל השנה ובר כהן עם הכלאה מפתיעה בין מגפיים לסנדלים. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות

מאת  | ‏ 2 נובמבר 2025

עדי הימלבלוי ביום ההולדת של איש יחסי הציבור רונן קוחלי ב"גג העיר" (צילום: אור גפן)

עדי הימלבלוי

איפה קנית: חולצה וג'ינס: דה אפרטמנט
FF: מגפוני הזמש מתאימים בול לווייב של שנות ה-70

עינב בובליל באירוע השקת התפריט החדש של תנובה עם רשת קפה גרג (צילום: לנס הפקות)

עינב בובליל

איפה קנית: ז'קט: אדיקט, מטפחת: Shein, ג'ינס: Terminal X
FF: התאימה במדויק את הלק לנעליים

שרונה פיק באירוע הבוקר של לקסוס ו-The Table Fairy במגרשי הפאדל בהרצליה פיתוח (צילום: שוקה כהן)

שרונה פיק

איפה קנית: טוטאל לוק: אלו יוגה, נעליים: ניו באלאנס
FF: לוק של מנויה בקאנטרי-קלאב

דיאן שוורץ באירוע הגאלה של שבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב (צילום: לנס הפקות)

דיאן שוורץ

איפה קנית: שמלה: רותם חן , נעליים: סטיב מאדן, תיק: שאנל
FF: מוכנה לחתונה

שיר אלמליח ביום ההולדת של איש יחסי הציבור רונן קוחלי ב"גג העיר" (צילום: אור גפן)

שיר אלמליח

איפה קנית: חולצה, מכנסיים, חגורה ונעליים: מנגו
FF: הג'ינס המתרחב עוד ישתלט לכולנו על המלתחה

אושר סלים ביום ההולדת של איש יחסי הציבור רונן קוחלי ב"גג העיר" (צילום: אור גפן)

אושר סלים

איפה קנית: שמלה: ברנדה, נעליים: זארה
FF: לנצח נאהב נעלי בלרינה

בר כהן באירוע השקת התפריט החדש של תנובה עם רשת קפה גרג (צילום: לנס הפקות)

בר כהן

איפה קנית: חליפה וגופייה: קרן בוקו, תיק: לואי ויטון, נעלים: אלדו
FF: מגפיים שאפשר לנעול גם כשחם

יוכי אפוליאון באירוע השקת התפריט החדש של תנובה עם רשת קפה גרג (צילום: לנס הפקות)

יוכי אפוליאון

איפה קנית: גופייה :פמיט, מכנסיים: דניאל יונה, סנדלים: שאנל
FF: היא הבינה את האירוע

מלי לוי ביום ההולדת של איש יחסי הציבור רונן קוחלי ב"גג העיר" (צילום: אור גפן)

מלי לוי

איפה קנית: שמלה: לירון יצחקוב, נעליים: עמנואל, תיק: לואי ויטון, משקפיים: וינטג'
FF: באקלים שלנו אפשר ללבוש מיני גם בסתיו

ליאור מארס בתצוגה של בית הספר לאופנה בשנקר בשבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב (צילום: שוקה כהן)

ליאור מארס

איפה קנית: מגפיים: וינטג', עגילים: סברובסקי, ז'קט, מכנסיים ומשקפיים: H&M, תיק: דיזל
FF: היא לא מפסיקה להמציא את עצמה מחדש

שחר צ'רנס בתצוגה של בית הספר לאופנה בשנקר בשבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב (צילום: שוקה כהן)

שחר צ'רנס

איפה קנית: שמלה: בלוברי, תיק: זארה
FF: נצטט את פריס הילטון – זה הוט

טל נוי באירוע הבוקר של לקסוס ו-The Table Fairy במגרשי הפאדל בהרצליה פיתוח (צילום: שוקה כהן)

טל נוי

איפה קנית: שמלה: לולו למון, נעליים: ניו באלנס X מיו מיו, תיק: שאנל, עגילים: בוטגה ונטה, משקפי שמש: סן לורן
FF: שמלה להוציא גם מחוץ למגרש

