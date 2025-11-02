איפה קנית: עדי הימלבלוי עם המגפיים הכי טרנדיים עכשיו

עדי הימלבלוי

איפה קנית: חולצה וג'ינס: דה אפרטמנט

FF: מגפוני הזמש מתאימים בול לווייב של שנות ה-70







עינב בובליל

איפה קנית: ז'קט: אדיקט, מטפחת: Shein, ג'ינס: Terminal X

FF: התאימה במדויק את הלק לנעליים







שרונה פיק

איפה קנית: טוטאל לוק: אלו יוגה, נעליים: ניו באלאנס

FF: לוק של מנויה בקאנטרי-קלאב







דיאן שוורץ

איפה קנית: שמלה: רותם חן , נעליים: סטיב מאדן, תיק: שאנל

FF: מוכנה לחתונה







שיר אלמליח

איפה קנית: חולצה, מכנסיים, חגורה ונעליים: מנגו

FF: הג'ינס המתרחב עוד ישתלט לכולנו על המלתחה







אושר סלים

איפה קנית: שמלה: ברנדה, נעליים: זארה

FF: לנצח נאהב נעלי בלרינה







בר כהן

איפה קנית: חליפה וגופייה: קרן בוקו, תיק: לואי ויטון, נעלים: אלדו

FF: מגפיים שאפשר לנעול גם כשחם







יוכי אפוליאון

איפה קנית: גופייה :פמיט, מכנסיים: דניאל יונה, סנדלים: שאנל

FF: היא הבינה את האירוע







מלי לוי

איפה קנית: שמלה: לירון יצחקוב, נעליים: עמנואל, תיק: לואי ויטון, משקפיים: וינטג'

FF: באקלים שלנו אפשר ללבוש מיני גם בסתיו







ליאור מארס

איפה קנית: מגפיים: וינטג', עגילים: סברובסקי, ז'קט, מכנסיים ומשקפיים: H&M, תיק: דיזל

FF: היא לא מפסיקה להמציא את עצמה מחדש







שחר צ'רנס

איפה קנית: שמלה: בלוברי, תיק: זארה

FF: נצטט את פריס הילטון – זה הוט







טל נוי

איפה קנית: שמלה: לולו למון, נעליים: ניו באלנס X מיו מיו, תיק: שאנל, עגילים: בוטגה ונטה, משקפי שמש: סן לורן

FF: שמלה להוציא גם מחוץ למגרש