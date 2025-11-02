איפה קנית: עדי הימלבלוי עם המגפיים הכי טרנדיים עכשיו
שיר אלמליח נותנת חיזוק לגזרה המתרחבת, דיאן שוורץ לובשת שמלת כלה לוהטת, אושר סלים בנעליים שאפשר לחרוש עליהן כל השנה ובר כהן עם הכלאה מפתיעה בין מגפיים לסנדלים. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות
עדי הימלבלוי
איפה קנית: חולצה וג'ינס: דה אפרטמנט
FF: מגפוני הזמש מתאימים בול לווייב של שנות ה-70
עינב בובליל
איפה קנית: ז'קט: אדיקט, מטפחת: Shein, ג'ינס: Terminal X
FF: התאימה במדויק את הלק לנעליים
שרונה פיק
איפה קנית: טוטאל לוק: אלו יוגה, נעליים: ניו באלאנס
FF: לוק של מנויה בקאנטרי-קלאב
דיאן שוורץ
איפה קנית: שמלה: רותם חן , נעליים: סטיב מאדן, תיק: שאנל
FF: מוכנה לחתונה
שיר אלמליח
איפה קנית: חולצה, מכנסיים, חגורה ונעליים: מנגו
FF: הג'ינס המתרחב עוד ישתלט לכולנו על המלתחה
אושר סלים
איפה קנית: שמלה: ברנדה, נעליים: זארה
FF: לנצח נאהב נעלי בלרינה
בר כהן
איפה קנית: חליפה וגופייה: קרן בוקו, תיק: לואי ויטון, נעלים: אלדו
FF: מגפיים שאפשר לנעול גם כשחם
יוכי אפוליאון
איפה קנית: גופייה :פמיט, מכנסיים: דניאל יונה, סנדלים: שאנל
FF: היא הבינה את האירוע
מלי לוי
איפה קנית: שמלה: לירון יצחקוב, נעליים: עמנואל, תיק: לואי ויטון, משקפיים: וינטג'
FF: באקלים שלנו אפשר ללבוש מיני גם בסתיו
ליאור מארס
איפה קנית: מגפיים: וינטג', עגילים: סברובסקי, ז'קט, מכנסיים ומשקפיים: H&M, תיק: דיזל
FF: היא לא מפסיקה להמציא את עצמה מחדש
שחר צ'רנס
איפה קנית: שמלה: בלוברי, תיק: זארה
FF: נצטט את פריס הילטון – זה הוט
טל נוי
איפה קנית: שמלה: לולו למון, נעליים: ניו באלנס X מיו מיו, תיק: שאנל, עגילים: בוטגה ונטה, משקפי שמש: סן לורן
FF: שמלה להוציא גם מחוץ למגרש
