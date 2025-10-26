עמוד הבית איפה קנית

איפה קנית: דניאל גרינברג שילבה את השורטס שלה עם נעליים מפתיעות

מלי לוי בחולצה שקופה, שירי מימון מחדשת עם צימוד לא צפוי, אנה ארונוב נראית מעולה בבסטי של כולנו לימים הקרירים ועינב בובליל נותנת פייט לתכשיטי הכתר מהלובר. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות

מאת  | ‏ 26 אוקטובר 2025

דניאל גרינברג בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

דניאל גרינברג בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

דניאל גרינברג

איפה קנית: מכנסיים ובגד גוף: זארה, מגפיים: אנין בינג, חגורה: מנגו
FF: אתם עומדים לראות הרבה שורטס לצד מגפיים גבוהים בתקופה הקרובה

מלי לוי בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

מלי לוי בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

מלי לוי

איפה קנית: מכנסיים: COS, חולצה וחגורה: Other Stories&, נעליים: גוצ'י, תיק: ברברי
FF: אהבנו את משחקי השקיפות והטקסטורות

עדי הימלבלוי בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

עדי הימלבלוי בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

עדי הימלבלוי

איפה קנית: חולצה ומכנסיים: דה אפרטמנט, נעליים וחגורה: זארה, משקפיים: גוצ'י
FF: הכי קלאסי, אבל עם הטאצ'ים הנכונים

אנה ארונוב בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

אנה ארונוב בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

אנה ארונוב

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: הגיעה העת לשלוף את הבלייזרים מהארון

עינב בובליל בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

עינב בובליל בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

עינב בובליל

איפה קנית: טוטאל-לוק (כולל נעליים): אדיקט, תיק: מיו מיו
FF: איזה כיף זה שיש לך מותג יהלומים משלך?

נועם קלינשטיין בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

נועם קלינשטיין בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

נועם קלינשטיין

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: הדור החדש של האיט-גירלס כבר כאן

תרצה כהן בהשקת הקולקציה החדשה של המעצבת אילנית מזרחי (צילום: אור גפן)

תרצה כהן בהשקת הקולקציה החדשה של המעצבת אילנית מזרחי (צילום: אור גפן)

תרצה כהן

איפה קנית: טוטאל-לוק: דניאל יונה
FF: נאחזת בשמש כל עוד אפשר

ספיר אביסרור בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

ספיר אביסרור בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

ספיר אביסרור

איפה קנית: טוטאל לוק: SAP, נעליים ותיק: שאנל
FF: קוקו כנראה הייתה מאשרת

שירי מימון בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

שירי מימון בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

שירי מיימון

איפה קנית: מכנסיים וחולצה: סטרדיווריוס, נעליים: זארה, תיק: לואי ויטון
FF: חגורה חומה על מכנסיים חומים? מסתבר שזה עובד

עדן פינס בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

עדן פינס בהשקת הקליניקה החדשה של קרן ברטוב בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

עדן פינס

איפה קנית: תיק: סן לורן, טוטאל-לוק: SAP, נעליים: פאשן נובה
FF: קצת נפוח, קצת צמוד, קצת מכסה וקצת חושף – הכל באיזונים

לינור סביניק בהשקת הקולקציה החדשה של המעצבת אילנית מזרחי (צילום: אור גפן)

לינור סביניק בהשקת הקולקציה החדשה של המעצבת אילנית מזרחי (צילום: אור גפן)

לינור סביניק

איפה קנית: גופייה וג'ינס: זארה, כפכפים ותיק: לואי ויטון
FF: הכי חכם לשלב אופנה מהירה עם פריטי מעצבים

ניבר מדר בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

ניבר מדר בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

ניבר מדר

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: חליפת סבא, אבל מייק איט פאשן

קרן ברטוב בהשקת הקליניקה החדשה שלה בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

קרן ברטוב בהשקת הקליניקה החדשה שלה בביג פאשן גלילות (צילום: אור גפן)

קרן ברטוב

איפה קנית: שמלה: ויוי בלאיש
FF: צבע שתמיד בא טוב ועושה פרש בעיניים

ג'ני צ'רוואני בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

ג'ני צ'רוואני בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

ג'ני צרוואני

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: שחור על שחור, אבל הכי לא משעמם

אביה מלכה בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

אביה מלכה בחשיפת קולקציית שיתוף הפעולה של H&M עם המעצב גלן מרטינס (צילום: נוי ערקובי)

אביה מלכה

איפה קנית: שמלה: זארה, חולצה: וינטג', תיק: אקנה סטודיוז, נעליים: ויקטוריה בקהאם
FF: גראנג' במידה הנכונה

השאירו תגובה

 