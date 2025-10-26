איפה קנית: דניאל גרינברג שילבה את השורטס שלה עם נעליים מפתיעות
מלי לוי בחולצה שקופה, שירי מימון מחדשת עם צימוד לא צפוי, אנה ארונוב נראית מעולה בבסטי של כולנו לימים הקרירים ועינב בובליל נותנת פייט לתכשיטי הכתר מהלובר. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות
דניאל גרינברג
איפה קנית: מכנסיים ובגד גוף: זארה, מגפיים: אנין בינג, חגורה: מנגו
FF: אתם עומדים לראות הרבה שורטס לצד מגפיים גבוהים בתקופה הקרובה
מלי לוי
איפה קנית: מכנסיים: COS, חולצה וחגורה: Other Stories&, נעליים: גוצ'י, תיק: ברברי
FF: אהבנו את משחקי השקיפות והטקסטורות
עדי הימלבלוי
איפה קנית: חולצה ומכנסיים: דה אפרטמנט, נעליים וחגורה: זארה, משקפיים: גוצ'י
FF: הכי קלאסי, אבל עם הטאצ'ים הנכונים
אנה ארונוב
איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: הגיעה העת לשלוף את הבלייזרים מהארון
עינב בובליל
איפה קנית: טוטאל-לוק (כולל נעליים): אדיקט, תיק: מיו מיו
FF: איזה כיף זה שיש לך מותג יהלומים משלך?
נועם קלינשטיין
איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: הדור החדש של האיט-גירלס כבר כאן
תרצה כהן
איפה קנית: טוטאל-לוק: דניאל יונה
FF: נאחזת בשמש כל עוד אפשר
ספיר אביסרור
איפה קנית: טוטאל לוק: SAP, נעליים ותיק: שאנל
FF: קוקו כנראה הייתה מאשרת
שירי מיימון
איפה קנית: מכנסיים וחולצה: סטרדיווריוס, נעליים: זארה, תיק: לואי ויטון
FF: חגורה חומה על מכנסיים חומים? מסתבר שזה עובד
עדן פינס
איפה קנית: תיק: סן לורן, טוטאל-לוק: SAP, נעליים: פאשן נובה
FF: קצת נפוח, קצת צמוד, קצת מכסה וקצת חושף – הכל באיזונים
לינור סביניק
איפה קנית: גופייה וג'ינס: זארה, כפכפים ותיק: לואי ויטון
FF: הכי חכם לשלב אופנה מהירה עם פריטי מעצבים
ניבר מדר
איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: חליפת סבא, אבל מייק איט פאשן
קרן ברטוב
איפה קנית: שמלה: ויוי בלאיש
FF: צבע שתמיד בא טוב ועושה פרש בעיניים
ג'ני צרוואני
איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M
FF: שחור על שחור, אבל הכי לא משעמם
אביה מלכה
איפה קנית: שמלה: זארה, חולצה: וינטג', תיק: אקנה סטודיוז, נעליים: ויקטוריה בקהאם
FF: גראנג' במידה הנכונה
