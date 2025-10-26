איפה קנית: דניאל גרינברג שילבה את השורטס שלה עם נעליים מפתיעות

דניאל גרינברג

איפה קנית: מכנסיים ובגד גוף: זארה, מגפיים: אנין בינג, חגורה: מנגו

FF: אתם עומדים לראות הרבה שורטס לצד מגפיים גבוהים בתקופה הקרובה







מלי לוי

איפה קנית: מכנסיים: COS, חולצה וחגורה: Other Stories&, נעליים: גוצ'י, תיק: ברברי

FF: אהבנו את משחקי השקיפות והטקסטורות







עדי הימלבלוי

איפה קנית: חולצה ומכנסיים: דה אפרטמנט, נעליים וחגורה: זארה, משקפיים: גוצ'י

FF: הכי קלאסי, אבל עם הטאצ'ים הנכונים







אנה ארונוב

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M

FF: הגיעה העת לשלוף את הבלייזרים מהארון







עינב בובליל

איפה קנית: טוטאל-לוק (כולל נעליים): אדיקט, תיק: מיו מיו

FF: איזה כיף זה שיש לך מותג יהלומים משלך?







נועם קלינשטיין

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M

FF: הדור החדש של האיט-גירלס כבר כאן







תרצה כהן

איפה קנית: טוטאל-לוק: דניאל יונה

FF: נאחזת בשמש כל עוד אפשר







ספיר אביסרור

איפה קנית: טוטאל לוק: SAP, נעליים ותיק: שאנל

FF: קוקו כנראה הייתה מאשרת







שירי מיימון

איפה קנית: מכנסיים וחולצה: סטרדיווריוס, נעליים: זארה, תיק: לואי ויטון

FF: חגורה חומה על מכנסיים חומים? מסתבר שזה עובד







עדן פינס

איפה קנית: תיק: סן לורן, טוטאל-לוק: SAP, נעליים: פאשן נובה

FF: קצת נפוח, קצת צמוד, קצת מכסה וקצת חושף – הכל באיזונים







לינור סביניק

איפה קנית: גופייה וג'ינס: זארה, כפכפים ותיק: לואי ויטון

FF: הכי חכם לשלב אופנה מהירה עם פריטי מעצבים







ניבר מדר

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M

FF: חליפת סבא, אבל מייק איט פאשן







קרן ברטוב

איפה קנית: שמלה: ויוי בלאיש

FF: צבע שתמיד בא טוב ועושה פרש בעיניים







ג'ני צרוואני

איפה קנית: טוטאל-לוק: H&M

FF: שחור על שחור, אבל הכי לא משעמם







אביה מלכה

איפה קנית: שמלה: זארה, חולצה: וינטג', תיק: אקנה סטודיוז, נעליים: ויקטוריה בקהאם

FF: גראנג' במידה הנכונה