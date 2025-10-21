איפה קנית: מירן בוזגלו עם הטריק הכי קל להקפיץ כל מראה
נטע אלחמיסטר בבלייזר שהוא הצהרה, נועה טקהאשי לובשת שמלת ברבי חלומית, תרצה כהן מתרגלת לסטטוס החדש וספיר אביסרור במראה יומיומי אך מאוד מחושב. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות
מירן בוזגלו
איפה קנית: חליפה ומטפחת: רנואר
FF: אקססוריז חומים הופכים כל מראה למתוחכם יותר
נטע אלחמיסטר
איפה קנית: שמלת בלייזר: Seroya, נעליים: רטרופט, תיק: מיו מיו
FF: הגירל-בוס האהובה עלינו
טליה עובדיה
איפה קנית: שמלה ומגפיים: זארה
FF: כנראה הזוג הכי מתוק (ויפה) בביצה
ספיר אביסרור
איפה קנית: חולצה: פולו ראלף לורן, ג'ינס וחגורה: טוונטיפורסבן
FF: גם כשהיא עושה קז'ואל – זה מדויק מכף רגל עד ראש
נועה טקהאשי
איפה קנית: שמלה: One night by Nuna, תיק: שאנל
FF: השראה מתקתקה לפרום הבא
תרצה כהן
איפה קנית: טוטאל לוק: רנואר
FF: איך יפה לה פרזנטורית
שון לוי
איפה קנית: שמלה: ויוי בלאיש, תיק: נועם חזן, נעליים: גריק סנדלס
FF: עם התיק שכל הפאשניסטות התאהבו בו
יובל כספית
איפה קנית: שמלה: טרמינל איקס, תיק ניין ווסט
FF: ההשראה – טבלת שוקולד
פרידה עוזיאל
איפה קנית: ז'קט, תיק וחצאית: פומה, מגפיים: זארה, משקפי שמש: בוטגה ונטה
FF: התיק כל כך קטן שאפילו הטלפון לא נכנס, אבל הוא שווה את זה
קייסי זפטה
איפה קנית: חולצה: אינטימה, מכנסיים: אברקרומבי, חגורה: YSL, סוודר: פולו ראלף לורן, נעליים: קופנהגן סטודיו, תיק: בוטגה ונטה
FF: תחת ההגדרה המילונית ל"פרפי" תמצאו את הלוק הזה
טניה לורן
איפה קנית: ג'ינס: ליווי'ס, חולצה: זארה, נעליים: אדידס, מטפחת: טופ טן
FF: אנחנו כבר מזמן לא בניינטיז, אבל תמיד כיף להיזכר
