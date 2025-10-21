עמוד הבית איפה קנית

איפה קנית: מירן בוזגלו עם הטריק הכי קל להקפיץ כל מראה

נטע אלחמיסטר בבלייזר שהוא הצהרה, נועה טקהאשי לובשת שמלת ברבי חלומית, תרצה כהן מתרגלת לסטטוס החדש וספיר אביסרור במראה יומיומי אך מאוד מחושב. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות

מאת  | ‏ 21 אוקטובר 2025

מירן ומאור בוזגלו בהשקת הקולקציה המשותפת של רנואר עם המעצבת אוריה עזרן (צילום: אור גפן)

מירן בוזגלו

איפה קנית: חליפה ומטפחת: רנואר
FF: אקססוריז חומים הופכים כל מראה למתוחכם יותר

נטע אלחמיסטר בהשקת הקולקציה המשותפת של רנואר עם המעצבת אוריה עזרן (צילום: אור גפן)

נטע אלחמיסטר

איפה קנית: שמלת בלייזר: Seroya, נעליים: רטרופט, תיק: מיו מיו
FF: הגירל-בוס האהובה עלינו

טליה עובדיה ושחף רז במסיבת הברית של לואן אור – בנם של יעל וויט ואיש הפרסום קורן וויט באולם האירועים "שבע" בתל אביב (צילום: אור גפן)

טליה עובדיה
איפה קנית: שמלה ומגפיים: זארה
FF: כנראה הזוג הכי מתוק (ויפה) בביצה

ספיר אביסרור בהשקת הקולקציה המשותפת של רנואר עם המעצבת אוריה עזרן (צילום: אור גפן)

ספיר אביסרור

איפה קנית: חולצה: פולו ראלף לורן, ג'ינס וחגורה: טוונטיפורסבן
FF: גם כשהיא עושה קז'ואל – זה מדויק מכף רגל עד ראש

נועה טקהאשי באירוע של מותג האיפור NYX Professional Makeup בנמל תל אביב (צילום: גדי סיארה)

נועה טקהאשי

איפה קנית: שמלה: One night by Nuna, תיק: שאנל
FF: השראה מתקתקה לפרום הבא

תרצה כהן בהשקת הקולקציה המשותפת של רנואר עם המעצבת אוריה עזרן (צילום: אור גפן)

תרצה כהן

איפה קנית: טוטאל לוק: רנואר
FF: איך יפה לה פרזנטורית

שון לוי במדריד (צילום: אינסטגרם, sean_levyy)

שון לוי

איפה קנית: שמלה: ויוי בלאיש, תיק: נועם חזן, נעליים: גריק סנדלס
FF: עם התיק שכל הפאשניסטות התאהבו בו

יובל כספית באירוע של מותג האיפור NYX Professional Makeup בנמל תל אביב (צילום: גדי סיארה)

יובל כספית

איפה קנית: שמלה: טרמינל איקס, תיק ניין ווסט
FF: ההשראה – טבלת שוקולד

פרידה עוזיאל באירוע של מותג האיפור NYX Professional Makeup בנמל תל אביב (צילום: גדי סיארה)

פרידה עוזיאל

איפה קנית: ז'קט, תיק וחצאית: פומה, מגפיים: זארה, משקפי שמש: בוטגה ונטה
FF: התיק כל כך קטן שאפילו הטלפון לא נכנס, אבל הוא שווה את זה

קייסי זפטה בהקרנת הבכורה של הסרט "להתחרט עליך" בהוט סינמה, עופר הקניון הגדול פתח תקווה (צילום: לנס הפקות)

קייסי זפטה

איפה קנית: חולצה: אינטימה, מכנסיים: אברקרומבי, חגורה: YSL, סוודר: פולו ראלף לורן, נעליים: קופנהגן סטודיו, תיק: בוטגה ונטה
FF: תחת ההגדרה המילונית ל"פרפי" תמצאו את הלוק הזה

טניה לורן בהקרנת הבכורה של הסרט "להתחרט עליך" בהוט סינמה, עופר הקניון הגדול פתח תקווה (צילום: לנס הפקות)

טניה לורן

איפה קנית: ג'ינס: ליווי'ס, חולצה: זארה, נעליים: אדידס, מטפחת: טופ טן
FF: אנחנו כבר מזמן לא בניינטיז, אבל תמיד כיף להיזכר

