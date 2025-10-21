איפה קנית: מירן בוזגלו עם הטריק הכי קל להקפיץ כל מראה

מירן בוזגלו

איפה קנית: חליפה ומטפחת: רנואר

FF: אקססוריז חומים הופכים כל מראה למתוחכם יותר







נטע אלחמיסטר

איפה קנית: שמלת בלייזר: Seroya, נעליים: רטרופט, תיק: מיו מיו

FF: הגירל-בוס האהובה עלינו







טליה עובדיה

איפה קנית: שמלה ומגפיים: זארה

FF: כנראה הזוג הכי מתוק (ויפה) בביצה







ספיר אביסרור

איפה קנית: חולצה: פולו ראלף לורן, ג'ינס וחגורה: טוונטיפורסבן

FF: גם כשהיא עושה קז'ואל – זה מדויק מכף רגל עד ראש







נועה טקהאשי

איפה קנית: שמלה: One night by Nuna, תיק: שאנל

FF: השראה מתקתקה לפרום הבא







תרצה כהן

איפה קנית: טוטאל לוק: רנואר

FF: איך יפה לה פרזנטורית







שון לוי

איפה קנית: שמלה: ויוי בלאיש, תיק: נועם חזן, נעליים: גריק סנדלס

FF: עם התיק שכל הפאשניסטות התאהבו בו







יובל כספית

איפה קנית: שמלה: טרמינל איקס, תיק ניין ווסט

FF: ההשראה – טבלת שוקולד







פרידה עוזיאל

איפה קנית: ז'קט, תיק וחצאית: פומה, מגפיים: זארה, משקפי שמש: בוטגה ונטה

FF: התיק כל כך קטן שאפילו הטלפון לא נכנס, אבל הוא שווה את זה







קייסי זפטה

איפה קנית: חולצה: אינטימה, מכנסיים: אברקרומבי, חגורה: YSL, סוודר: פולו ראלף לורן, נעליים: קופנהגן סטודיו, תיק: בוטגה ונטה

FF: תחת ההגדרה המילונית ל"פרפי" תמצאו את הלוק הזה







טניה לורן

איפה קנית: ג'ינס: ליווי'ס, חולצה: זארה, נעליים: אדידס, מטפחת: טופ טן

FF: אנחנו כבר מזמן לא בניינטיז, אבל תמיד כיף להיזכר