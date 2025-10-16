עמוד הבית איפה קנית

איפה קנית: התאהבנו בג'ינס המעולה של ספיר אביסרור

אן זיוי עם תיק החתלה מהחלומות, נטע אלחמיסטר מפלרטטת עם שנות ה-60, לי אלון וההרמס שלה בביקור מולדת ומאיה קיי מתאמת לוקים עם הבסטי על ארבע. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות

מאת  | ‏ 16 אוקטובר 2025

ספיר אביסרור בפתיחת הפופ-אפ מאצ’ה בר לרגל השקת הקולקציה החדשה של טוונטיפורסבן בשיתוף עם מאיה קיי (צילום: אור גפן)

ספיר אביסרור

איפה קנית: בלייזר, ג'ינס ונעליים: טוונטיפורסבן, תיק: לואבה, משקפיים: Oakley ל-Sunglass Hut, חזייה: Calvin Klein, תכשיטים: פנדורה
FF: ג'ינס מעולה לא הולך ברגל

נטע אלחמיסטר בפתיחת הפופ־אפ של BYNETA Café בביג גלילות (צילום: רפי דלויה)

נטע אלחמיסטר

איפה קנית: שמלה: מגדה בוטרים לדניאלה כיכר המדינה, נעליים: סן לורן לפקטורי 54, תכשיטים: פדני, משקפיים: סן לורן לאופטיקנה
FF: הסיקסטיז פוגשים את 2025

מאיה קיי בפתיחת הפופ-אפ מאצ’ה בר לרגל השקת הקולקציה החדשה של טוונטיפורסבן בשיתוף איתה (צילום: אור גפן)

מאיה קיי

איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן
FF: המלווה המתוקה שלה נותנת לה פייט

אור לוזון בפתיחת הפופ־אפ של BYNETA Café בביג גלילות (צילום: רפי דלויה)

אור לוזון

איפה קנית: אוברול: פאם פיט, תיק ונעליים: שאנל, משקפי שמש: קאטליה
FF: ברור שיש לה את התיק הכי נחשק

יעל שלביה בפתיחת הפופ-אפ מאצ’ה בר לרגל השקת הקולקציה החדשה של טוונטיפורסבן בשיתוף עם מאיה קיי (צילום: אור גפן)

יעל שלביה

איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן, נעליים: קונברס, תיק: שאנל
FF: יפה לה גראנג'

רונית יודקביץ' באירוע שאירח פקטורי 54 בשיתוף ידידי מוזיאון תל אביב לאמנות וקרן האמנות נסימה-לנדאו לכבוד פתיחת הפרויקט "לו נשים היו שולטות בעולם" של האמנית ג'ודי שיקגו בשיתוף עם נדיה טולוקניקובה (צילום: רפי דלויה)

רונית יודקביץ'

איפה קנית: חולצה: ברברי, חצאית: פינקו, נעליים: מאסימו דוטי, תיק: סן לורן, עגילים: קרן וולף
FF: חפשו את הקריצה המנומרת

לי אלון בפתיחת הפופ־אפ של BYNETA Café בביג גלילות (צילום: רפי דלויה)

לי אלון

איפה קנית: חצאית וגופייה: Mother of all, משקפיים: קאטליה, נעליים, תיק ושרשרת: הרמס
FF: איזה כיף לראות אותה בארץ

אן זיוי בפתיחת הפופ-אפ מאצ’ה בר לרגל השקת הקולקציה החדשה של טוונטיפורסבן בשיתוף עם מאיה קיי (צילום: אור גפן)

אן זיוי

איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן, נעליים: קונברס, תיק: פראדה
FF: הלוואי עלינו תיק החתלה של פראדה

אוריה עזרן בפתיחת הפופ־אפ של BYNETA Café בביג גלילות (צילום: רפי דלויה)

אוריה עזרן

איפה קנית: תיק: מיו מיו, חולצה: זארה, מכנסיים: עמית פיליפ, נעליים: לורו פיאנה
FF: "יצאתי לשיט על יאכטה, מיד אשוב"

עינת ארליך באירוע שאירח פקטורי 54 בשיתוף ידידי מוזיאון תל אביב לאמנות וקרן האמנות נסימה-לנדאו לכבוד פתיחת הפרויקט "לו נשים היו שולטות בעולם" של האמנית ג'ודי שיקגו בשיתוף עם נדיה טולוקניקובה (צילום: רפי דלויה)

עינת ארליך

איפה קנית: טופ ומכנסיים: BASH, נעליים, ג'ימי צ'ו, תיק: גאני לפקטורי 54
FF: אם הנעליים לא נוחות – זה לא שווה את זה

יובל שרף באירוע שאירח פקטורי 54 בשיתוף ידידי מוזיאון תל אביב לאמנות וקרן האמנות נסימה-לנדאו לכבוד פתיחת הפרויקט "לו נשים היו שולטות בעולם" של האמנית ג'ודי שיקגו בשיתוף עם נדיה טולוקניקובה (צילום: רפי דלויה)

יובל שרף

איפה קנית: טוטאל לוק: אלכסנדר וונג לפקטורי 54
FF: ילדת מפתח נשארת ילדת מפתח

  • עינת ארליך חושבת שהיא בת 20, מנסה להשאר בתודעה אבל לא מבינה שהיא מגוחכת !!

    מאת: יפה |‏ 18 באוקטובר 2025 | 12:17

  • זו רונית יודקביץ או לאה שנירר? בשלב מסויים כל הבוטוקס והחומצה ההילרונית גורמות לכולן להיראות זהות…

    מאת: lia |‏ 17 באוקטובר 2025 | 09:07

  • לי אלון נריאת נורא. כסף לא קונה סטייל.

    מאת: רינת |‏ 16 באוקטובר 2025 | 23:16