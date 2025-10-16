איפה קנית: התאהבנו בג'ינס המעולה של ספיר אביסרור
אן זיוי עם תיק החתלה מהחלומות, נטע אלחמיסטר מפלרטטת עם שנות ה-60, לי אלון וההרמס שלה בביקור מולדת ומאיה קיי מתאמת לוקים עם הבסטי על ארבע. הסלבס מגלות לנו איפה הן קונות
ספיר אביסרור
איפה קנית: בלייזר, ג'ינס ונעליים: טוונטיפורסבן, תיק: לואבה, משקפיים: Oakley ל-Sunglass Hut, חזייה: Calvin Klein, תכשיטים: פנדורה
FF: ג'ינס מעולה לא הולך ברגל
נטע אלחמיסטר
איפה קנית: שמלה: מגדה בוטרים לדניאלה כיכר המדינה, נעליים: סן לורן לפקטורי 54, תכשיטים: פדני, משקפיים: סן לורן לאופטיקנה
FF: הסיקסטיז פוגשים את 2025
מאיה קיי
איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן
FF: המלווה המתוקה שלה נותנת לה פייט
אור לוזון
איפה קנית: אוברול: פאם פיט, תיק ונעליים: שאנל, משקפי שמש: קאטליה
FF: ברור שיש לה את התיק הכי נחשק
יעל שלביה
איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן, נעליים: קונברס, תיק: שאנל
FF: יפה לה גראנג'
רונית יודקביץ'
איפה קנית: חולצה: ברברי, חצאית: פינקו, נעליים: מאסימו דוטי, תיק: סן לורן, עגילים: קרן וולף
FF: חפשו את הקריצה המנומרת
לי אלון
איפה קנית: חצאית וגופייה: Mother of all, משקפיים: קאטליה, נעליים, תיק ושרשרת: הרמס
FF: איזה כיף לראות אותה בארץ
אן זיוי
איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן, נעליים: קונברס, תיק: פראדה
FF: הלוואי עלינו תיק החתלה של פראדה
אוריה עזרן
איפה קנית: תיק: מיו מיו, חולצה: זארה, מכנסיים: עמית פיליפ, נעליים: לורו פיאנה
FF: "יצאתי לשיט על יאכטה, מיד אשוב"
עינת ארליך
איפה קנית: טופ ומכנסיים: BASH, נעליים, ג'ימי צ'ו, תיק: גאני לפקטורי 54
FF: אם הנעליים לא נוחות – זה לא שווה את זה
יובל שרף
איפה קנית: טוטאל לוק: אלכסנדר וונג לפקטורי 54
FF: ילדת מפתח נשארת ילדת מפתח
עינת ארליך חושבת שהיא בת 20, מנסה להשאר בתודעה אבל לא מבינה שהיא מגוחכת !!מאת: יפה | 18 באוקטובר 2025 | 12:17
זו רונית יודקביץ או לאה שנירר? בשלב מסויים כל הבוטוקס והחומצה ההילרונית גורמות לכולן להיראות זהות…מאת: lia | 17 באוקטובר 2025 | 09:07
לי אלון נריאת נורא. כסף לא קונה סטייל.מאת: רינת | 16 באוקטובר 2025 | 23:16