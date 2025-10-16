איפה קנית: התאהבנו בג'ינס המעולה של ספיר אביסרור

ספיר אביסרור

איפה קנית: בלייזר, ג'ינס ונעליים: טוונטיפורסבן, תיק: לואבה, משקפיים: Oakley ל-Sunglass Hut, חזייה: Calvin Klein, תכשיטים: פנדורה

FF: ג'ינס מעולה לא הולך ברגל







נטע אלחמיסטר

איפה קנית: שמלה: מגדה בוטרים לדניאלה כיכר המדינה, נעליים: סן לורן לפקטורי 54, תכשיטים: פדני, משקפיים: סן לורן לאופטיקנה

FF: הסיקסטיז פוגשים את 2025







מאיה קיי

איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן

FF: המלווה המתוקה שלה נותנת לה פייט







אור לוזון

איפה קנית: אוברול: פאם פיט, תיק ונעליים: שאנל, משקפי שמש: קאטליה

FF: ברור שיש לה את התיק הכי נחשק







יעל שלביה

איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן, נעליים: קונברס, תיק: שאנל

FF: יפה לה גראנג'







רונית יודקביץ'

איפה קנית: חולצה: ברברי, חצאית: פינקו, נעליים: מאסימו דוטי, תיק: סן לורן, עגילים: קרן וולף

FF: חפשו את הקריצה המנומרת







לי אלון

איפה קנית: חצאית וגופייה: Mother of all, משקפיים: קאטליה, נעליים, תיק ושרשרת: הרמס

FF: איזה כיף לראות אותה בארץ







אן זיוי

איפה קנית: טוטאל-לוק: טוונטיפורסבן, נעליים: קונברס, תיק: פראדה

FF: הלוואי עלינו תיק החתלה של פראדה







אוריה עזרן

איפה קנית: תיק: מיו מיו, חולצה: זארה, מכנסיים: עמית פיליפ, נעליים: לורו פיאנה

FF: "יצאתי לשיט על יאכטה, מיד אשוב"







עינת ארליך

איפה קנית: טופ ומכנסיים: BASH, נעליים, ג'ימי צ'ו, תיק: גאני לפקטורי 54

FF: אם הנעליים לא נוחות – זה לא שווה את זה







יובל שרף

איפה קנית: טוטאל לוק: אלכסנדר וונג לפקטורי 54

FF: ילדת מפתח נשארת ילדת מפתח