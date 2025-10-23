הפתעה: המותג האהוב מספורה הגיע סוף סוף לישראל
LANEIGE הוא מותג טיפוח דרום קוריאני שהפך ויראלי בשנים האחרונות, בעיקר בזכות מוצרים מוצלחים לליחוח העור והשפתיים. עכשיו הוא נגיש מתמיד, עם כניסתו לרשת סופר-פארם (וכן - זה כולל את מסכת השפתיים האהובה)
הצגת פוסט זה באינסטגרם
בשקט בשקט נחת בארץ אחד המותגים הכי ויראליים בעולם הביוטי: מותג הטיפוח הדרום-קוריאני לאנג'(LANEIGE) , שהפך לאחד השמות החמים ביותר בספורה. המותג מזוהה במיוחד עם מוצרים לליחוח העור והשפתיים – ובראשם מסכות השפתיים ללילה, שכבשו את הרשתות החברתיות.
מי שביקרה בימים האחרונים בסניפי סופר-פארם או באתר הרשת, יכלה להבחין כי חלק ממוצרי הלהיט של המותג כבר זמינים לרכישה – ביניהם גם מסכות השפתיים המפורסמות במגוון טעמים, לצד ליפגלוסים לחותיים. מחירי המוצרים נעים בין 90 ל-100 שקלים.
עם זאת, חשוב לציין כי מגוון המוצרים המלא של לאנג' עדיין לא הגיע לישראל, ובהם גם סדרת Water Bank האהובה, המזוהה בצבעוניות התכלכלה-לבנה.
האובססיה המקומית למוצרי טיפוח קוריאניים מטופחת היטב בשנים האחרונות על ידי רשתות הפארם הגדולות בארץ. סופר-פארם מזוהה במיוחד עם קטגוריה זו, ומשקיעה מאמצים מתמשכים בהרחבת ההיצע ובייבוא מותגים מובילים נוספים. אז יש בהחלט סיבה לחייך בדרך לפארם המקומי – גם אם עדיין לא ממש בטוח שזה יחליף את הביקור הבא בספורה.
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הצגת פוסט זה באינסטגרם
מחיר מוגזם לחלוטיןמאת: H | 27 באוקטובר 2025 | 00:01
המחיר המקורי פחות מחצי מהמחיר הזה!
נמאס
לא לקנות בארץ. הכל פי כמה במחיר. חוצפנים.מאת: יקר בישראל | 24 באוקטובר 2025 | 21:24
הם מושלמות בפנים איזה קרמים הכול חרטה הישראלים ישר רצים ליקנותמאת: פרח | 24 באוקטובר 2025 | 19:49
כמה שטויות קוריאניות. תביאו כבר את הפירמות שישראליות באמת רוצותמאת: מישהי | 23 באוקטובר 2025 | 21:35
באיחור קצת חחחחחחמאת: אחת | 23 באוקטובר 2025 | 15:02