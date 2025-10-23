הפתעה: המותג האהוב מספורה הגיע סוף סוף לישראל

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎LANEIGE U.S.‎‏ (@‏‎laneige_us‎‏)‎‏

בשקט בשקט נחת בארץ אחד המותגים הכי ויראליים בעולם הביוטי: מותג הטיפוח הדרום-קוריאני לאנג'(LANEIGE) , שהפך לאחד השמות החמים ביותר בספורה. המותג מזוהה במיוחד עם מוצרים לליחוח העור והשפתיים – ובראשם מסכות השפתיים ללילה, שכבשו את הרשתות החברתיות.

מי שביקרה בימים האחרונים בסניפי סופר-פארם או באתר הרשת, יכלה להבחין כי חלק ממוצרי הלהיט של המותג כבר זמינים לרכישה – ביניהם גם מסכות השפתיים המפורסמות במגוון טעמים, לצד ליפגלוסים לחותיים. מחירי המוצרים נעים בין 90 ל-100 שקלים.







עם זאת, חשוב לציין כי מגוון המוצרים המלא של לאנג' עדיין לא הגיע לישראל, ובהם גם סדרת Water Bank האהובה, המזוהה בצבעוניות התכלכלה-לבנה.

האובססיה המקומית למוצרי טיפוח קוריאניים מטופחת היטב בשנים האחרונות על ידי רשתות הפארם הגדולות בארץ. סופר-פארם מזוהה במיוחד עם קטגוריה זו, ומשקיעה מאמצים מתמשכים בהרחבת ההיצע ובייבוא מותגים מובילים נוספים. אז יש בהחלט סיבה לחייך בדרך לפארם המקומי – גם אם עדיין לא ממש בטוח שזה יחליף את הביקור הבא בספורה.

