בלייזר מושלם שנחרוש עליו כל החורף, טייץ מרים במחיר מעולה

1. בלייזר, קסטרו, מחיר: 799 שקלים

אחד היפים שראינו וזה טרנד חם ביותר

2. סרום, חווה זינגבוים, מחיר: 690 שקלים

מדובר בסרום שבאמת עובד בשבילכם

3. חולצה, PLAN B, מחיר: 239 שקלים

זה כל מה שבא לנו ללבוש בתקופה זו של השנה

4. שפתון, אנסטסיה בוורלי הילס, מחיר: 110 שקלים

מעבר לגוון המדויק – הוא מאוד נעים למריחה

5. טייץ , FLOW, מחיר: 129.90 שקלים

תכירו את המותג החדש מבית FOX

6. קרם לילה, וישי, מחיר: 160 שקלים

מחיר הוגן ביותר לקרם לילה

7. תיק, אלדו, מחיר: 399 שקלים

קטן, מלא סטייל וכזה שהכל נכנס בו

8. ניקוי פנים, לנקסטר, מחיר: 159 שקלים

זה החלק הקריטי בסקין קייר שלכם, תשקיעו במוצרים שווים

9. פיג'מה, זוהרה, מחיר: 399 שקלים

תקופת "הנשארים בבית" מתחילה בקרוב, זה הזמן להתפנק בפיג'מה

10. בושם, נרסיסו רודריגז, מחיר: 589 שקלים

אחד הבשמים אם לא ה- מי שיודע, יודע