בלייזר מושלם שנחרוש עליו כל החורף, טייץ מרים במחיר מעולה
סרום שבאמת עובד, חולצה מכופתרת כי זה כל מה שבא לנו בתקופה הזו, השפתון הכי נעים שיש, קרם לילה שיעבוד בזמן שאתם ישנים, תיק סטייל שהכל נכנס בו, פיג'מה להתכרבל בה ובושם שמי שיודע - יודע. המלצות שוות לשופינג
1. בלייזר, קסטרו, מחיר: 799 שקלים
אחד היפים שראינו וזה טרנד חם ביותר
2. סרום, חווה זינגבוים, מחיר: 690 שקלים
מדובר בסרום שבאמת עובד בשבילכם
3. חולצה, PLAN B, מחיר: 239 שקלים
זה כל מה שבא לנו ללבוש בתקופה זו של השנה
4. שפתון, אנסטסיה בוורלי הילס, מחיר: 110 שקלים
מעבר לגוון המדויק – הוא מאוד נעים למריחה
5. טייץ , FLOW, מחיר: 129.90 שקלים
תכירו את המותג החדש מבית FOX
6. קרם לילה, וישי, מחיר: 160 שקלים
מחיר הוגן ביותר לקרם לילה
7. תיק, אלדו, מחיר: 399 שקלים
קטן, מלא סטייל וכזה שהכל נכנס בו
8. ניקוי פנים, לנקסטר, מחיר: 159 שקלים
זה החלק הקריטי בסקין קייר שלכם, תשקיעו במוצרים שווים
9. פיג'מה, זוהרה, מחיר: 399 שקלים
תקופת "הנשארים בבית" מתחילה בקרוב, זה הזמן להתפנק בפיג'מה
10. בושם, נרסיסו רודריגז, מחיר: 589 שקלים
אחד הבשמים אם לא ה- מי שיודע, יודע
במחירים כאלה, אני אעדיף להשאר בבית עם הפיג'מה של השנה שעברה!מאת: נוית | 7 בנובמבר 2025 | 08:57