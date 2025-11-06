עמוד הבית סיבוב קניות

בלייזר מושלם שנחרוש עליו כל החורף, טייץ מרים במחיר מעולה

סרום שבאמת עובד, חולצה מכופתרת כי זה כל מה שבא לנו בתקופה הזו, השפתון הכי נעים שיש, קרם לילה שיעבוד בזמן שאתם ישנים, תיק סטייל שהכל נכנס בו, פיג'מה להתכרבל בה ובושם שמי שיודע - יודע. המלצות שוות לשופינג

מאת  | ‏ 6 נובמבר 2025

(צילום: אור דנון)

(צילום: אור דנון)

1. בלייזר, קסטרו, מחיר: 799 שקלים
אחד היפים שראינו וזה טרנד חם ביותר

(צילום: כפיר זיו)

(צילום: כפיר זיו)

2. סרום, חווה זינגבוים, מחיר: 690 שקלים
מדובר בסרום שבאמת עובד בשבילכם

(צילום: דור שרון)

(צילום: דור שרון)

3. חולצה, PLAN B, מחיר: 239 שקלים
זה כל מה שבא לנו ללבוש בתקופה זו של השנה

(צילום: יחצ)

(צילום: יחצ)

4. שפתון, אנסטסיה בוורלי הילס, מחיר: 110 שקלים
מעבר לגוון המדויק – הוא מאוד נעים למריחה 

(צילום: שי יחזקאל)

(צילום: שי יחזקאל)

5. טייץ , FLOW, מחיר: 129.90 שקלים
תכירו את המותג החדש מבית FOX

(צילום: יחצ)

(צילום: יחצ)

6. קרם לילה, וישי, מחיר: 160 שקלים
מחיר הוגן ביותר לקרם לילה

(צילום: יחצ)

(צילום: יחצ)

7. תיק, אלדו, מחיר: 399 שקלים
קטן, מלא סטייל וכזה שהכל נכנס בו

(צילום: יחצ)

(צילום: יחצ)

8. ניקוי פנים, לנקסטר, מחיר: 159 שקלים
זה החלק הקריטי בסקין קייר שלכם, תשקיעו במוצרים שווים

(צילום: דור שרון)

(צילום: דור שרון)

9. פיג'מה, זוהרה, מחיר: 399 שקלים
תקופת "הנשארים בבית" מתחילה בקרוב, זה הזמן להתפנק בפיג'מה 

(צילום: יחצ)

(צילום: יחצ)

10. בושם, נרסיסו רודריגז, מחיר: 589 שקלים
אחד הבשמים אם לא ה- מי שיודע, יודע

השאירו תגובה

 

  • במחירים כאלה, אני אעדיף להשאר בבית עם הפיג'מה של השנה שעברה!

    מאת: נוית |‏ 7 בנובמבר 2025 | 08:57