לא להתבלבל: אלה 21 הפריטים שבאמת שווה לקנות ב-Shopping IL

ז'קט שרפה דו צדדי, ג'ינס בוטקאט מחמיא בצבע הנכון, נעלי בובה נוחות שמתאימות גם לחורף, החזייה הכי נוחה שיש, טבעת זהב עם משמעות ותיק מתוק במיוחד. עשינו סדר בבלגן ויצרנו את רשימת הקניות המושלמת לחג המבצעים הישראלי

מאת  | ‏ 5 נובמבר 2025

לנצל בלי להתנצל (צילום: יח"צ)

כולנו כבר מתורגלים במסורת הזו – Shopping IL, חג הקניות הישראלי, פותח בקול תרועה את חודש ההנחות הגדול של השנה. בניגוד להרבה מקרים, יש אמת בפרסום, ובכל שנה המבצעים מתרבים והמחירים הופכים אטרקטיביים יותר ויותר.

אבל עם השפע מגיעים גם הבלבול והלחץ, הרצון לא לפספס והפחד שלא ננצל את היומיים האלה את הכי טוב שאפשר. זאת משימה לא פשוטה, אבל אנחנו עשינו אותה לטובת הכלל – עברנו על כל המבצעים, סרקנו את כל החנויות וליקטנו את המציאות המשתלמות מכולן שגם שישרתו אתכן נאמנה.

ז'קט שרפה דו צדדי, Reserved, מחיר: 227 שקלים (במקום 349)

צילום: Reserved

ג'ינס בוטקאט עם כיסים קדמיים, קסטרו, מחיר: 149 שקלים (במקום 229)

צילום: קסטרו

טבעת אות מזהב, By Morano, מחיר: 3,915 שקלים (במקום 4,350)

צילום: By Morano

חולצה עם שרוולי וולנים, מנגו ל-Terminal X, מחיר: 244 שקלים (במקום 349)

צילום: מנגו

מגפיים גבוהים מזמש, סטיב מאדן, מחיר: 759 שקלים (במקום 949)

צילום: סטיב מאדן

מעיל משובץ, H&M, מחיר: 261 שקלים (במקום 349)

צילום: H&M

כותונת תחרה, אינטימיסימי, מחיר: 174 שקלים (במקום 249)

צילום: אינטימיסימי

תיק קנבס בהדפס בוטני, גולף, מחיר: 71 שקלים (במקום 119)

צילום: גולף

קרדיגן מכופתר, אלמביקה, מחיר: 418 שקלים (במקום 598)

צילום: אלמביקה

סניקרס, פומה ל-Factory54, מחיר: 406 שקלים (במקום 480)

צילום: פומה

חולצה ארוכה א-סימטרית, רונן חן, מחיר: 165 שקלים (במקום 329)

צילום: רונן חן

עגילים תלויים בשילוב אבנים, Parfois, מחיר: 32 שקלים (במקום 39)

צילום: Parfois

שמלת קשירה עם כיסים, מחיר: 640 שקלים (במקום 1,280)

צילום: Sack's

נעלי בובה, Alohas ל-Story, מחיר: 637 שקלים (במקום 849)

צילום: Alohas

משקפי שמש, מיו מיו ל-Erroca by Super pharm, מחיר: 1,139 שקלים (במקום 1,899)

צילום: מיו מיו

חזייה ללא ברזלים, טריומף למשביר, מחיר: 188 שקלים (במקום 290)

צילום: טריומף

תיק צד בצורת פרח, Bimba Y Lola, מחיר: 1,172 שקלים (במקום 1,650)

צילום: Bimba Y Lola

סווטשירט קולור-בלוק, Adidas X Brain Dead, מחיר: 389 שקלים (במקום 649)

צילום: אדידס

שפתון לחות בגימור גלוס, MAC, מחיר: 80 שקלים (במקום 115)

צילום: MAC

בגד גוף מעוטר תחרה, אינטימה, מחיר: 139 שקלים (במקום 199)

צילום: אינטימה

גרבי ברך שקופים, Jack Kuba, מחיר: 87 שקלים (במקום 116)

צילום: Jack Kuba

