לא להתבלבל: אלה 21 הפריטים שבאמת שווה לקנות ב-Shopping IL

כולנו כבר מתורגלים במסורת הזו – Shopping IL, חג הקניות הישראלי, פותח בקול תרועה את חודש ההנחות הגדול של השנה. בניגוד להרבה מקרים, יש אמת בפרסום, ובכל שנה המבצעים מתרבים והמחירים הופכים אטרקטיביים יותר ויותר.

אבל עם השפע מגיעים גם הבלבול והלחץ, הרצון לא לפספס והפחד שלא ננצל את היומיים האלה את הכי טוב שאפשר. זאת משימה לא פשוטה, אבל אנחנו עשינו אותה לטובת הכלל – עברנו על כל המבצעים, סרקנו את כל החנויות וליקטנו את המציאות המשתלמות מכולן שגם שישרתו אתכן נאמנה.

ז'קט שרפה דו צדדי, Reserved, מחיר: 227 שקלים (במקום 349)







ג'ינס בוטקאט עם כיסים קדמיים, קסטרו, מחיר: 149 שקלים (במקום 229)







טבעת אות מזהב, By Morano, מחיר: 3,915 שקלים (במקום 4,350)







חולצה עם שרוולי וולנים, מנגו ל-Terminal X, מחיר: 244 שקלים (במקום 349)







מגפיים גבוהים מזמש, סטיב מאדן, מחיר: 759 שקלים (במקום 949)







מעיל משובץ, H&M, מחיר: 261 שקלים (במקום 349)







כותונת תחרה, אינטימיסימי, מחיר: 174 שקלים (במקום 249)







תיק קנבס בהדפס בוטני, גולף, מחיר: 71 שקלים (במקום 119)







קרדיגן מכופתר, אלמביקה, מחיר: 418 שקלים (במקום 598)







סניקרס, פומה ל-Factory54, מחיר: 406 שקלים (במקום 480)







חולצה ארוכה א-סימטרית, רונן חן, מחיר: 165 שקלים (במקום 329)







עגילים תלויים בשילוב אבנים, Parfois, מחיר: 32 שקלים (במקום 39)







שמלת קשירה עם כיסים, מחיר: 640 שקלים (במקום 1,280)







נעלי בובה, Alohas ל-Story, מחיר: 637 שקלים (במקום 849)







משקפי שמש, מיו מיו ל-Erroca by Super pharm, מחיר: 1,139 שקלים (במקום 1,899)







חזייה ללא ברזלים, טריומף למשביר, מחיר: 188 שקלים (במקום 290)







תיק צד בצורת פרח, Bimba Y Lola, מחיר: 1,172 שקלים (במקום 1,650)







סווטשירט קולור-בלוק, Adidas X Brain Dead, מחיר: 389 שקלים (במקום 649)







שפתון לחות בגימור גלוס, MAC, מחיר: 80 שקלים (במקום 115)







בגד גוף מעוטר תחרה, אינטימה, מחיר: 139 שקלים (במקום 199)







גרבי ברך שקופים, Jack Kuba, מחיר: 87 שקלים (במקום 116)