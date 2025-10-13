ללא הזרקות: כך תשיגו גלואו כמו של דמי מור וקים קרדשיאן

אי אפשר שלא לפתוח אינסטגרם ולראות את כל הכוכבות הגדולות של הוליווד ולהגיד – "איך יש להן כזה גלואו? איך העור שלהן כזה חלק ובלי כתמים?". ובכן קוראים לזה טיפול לייזר וזה אחד הדברים הכי שווים שיש. את קרן ברטוב באמת שאין צורך להציג פה, היא קוסמטיקאית על שאחראית על כל השמות הכי גדולים בהוליווד, בלונדון וכמובן שגם פה אצלינו. היא לא מאמינה במזרקים היא מאמינה במכשירים ולכן קונה לקליניקה שלה את המכשור היקר והטוב ביותר ובדיוק כמו דמי מור גם אנחנו ניסינו אותו.

אז מה זה בדיוק הטיפול החדש של כוכבות הוליווד? קוראים לו Hollywood Laser Peel. מדובר בטכנולוגיה שמשלבת חדירה עמוקה של חומרים מרגיעים ומחדשים בשילוב LED רפואי שמסייע בריפוי העור והחזרתו למצב מיטבי במהירות. "מה שמיוחד בלייזר הזה הוא שהוא מתאים לכל סוגי העור, כולל כהה, ועובד גם על בעיות מורכבות כמו פיגמנטציה, מלזמה, אקנה וצלקות," מסבירה ברטוב. "אני רואה כל יום איך נשים, גם עם עור בעייתי או מבוגרים, יכולים להגיע לתוצאה מרשימה מאוד. עור מואר, חלק ובריא כבר אחרי טיפול אחד. מאפשר להגיע למרקם וגוון עור מושלם בלי לאבד את המראה הטבעי של הפנים".

דמי מור, ויקטוריה בקהאם וקים קרדשיאן כבר ניסו את הטיפול הזה בקליניקות של קרן בחו"ל והן עשו את זה לפני הפקות או שטיחים אדומים. הסיבה שהן בחרו לעשות את הטיפול לפני הצילומים היא האפקטיביות שלו עם זמן החלמה קצר. חשוב לציין שהטיפול מותאם אישית לכל לקוחה לפי מצב העור שלה. כשמגיעים לקלניקה מתחילים קודם באבחון לפי סוג העור ומצבו מחליטים את עוצמת הטיפול ואת המכשור שמגיע לפני ואחרי הלייזר.

לקחנו את המשימה בשיא הרצינות ובאנו לאבחון לפני טיפול (אין צורך בשני מפגשים זה הכל קורה באותו טיפול). התאימו לנו במקום את סוג הלייזר שנקבל ואת עוצמתו ויצאנו לדרך. הטיפול בממוצע אורך כשעתיים שבהן מעבר ללייזר עצמו, תעברו ניקוי עמוק של הפנים, עבודה בכמה מכשירים שונים שיעצימו את האפקט של הלייזר וכמובן בסוף החדרת לחות והרגעת העור. אי אפשר להגיד שהטיפול נעים ברמת מסאז' מפנק, אבל הוא גם ללא כאבים מיוחדים.

אפשר לומר בוודאות שראינו הבדל בעור הפנים. לקח לזה בערך שבועיים וכמה פצעונים שיצאו בתגובה ללייזר, אבל קרן הבטיחה לנו שזה טבעי ויעבור מהר וכך היה. הפיגמנטציה שהייתה בצד הפנים פחתה משמעותית. היא לא נעלמה לגמרי אבל גם לא חשבנו שתיעלם כלא הייתה. העור הרגיש אחיד, נעים ועם ברק שלא היה מזה הרבה שנים. וכן, כמו שהובטח כבר אחרי טיפול אחד היה נראה שהעור עבר פוליש רציני. אז לכל כוכבות הוליוודית שמחכות לתור בקליניקה של קרן, תדעו שגם לנו פה בארץ יש את הטיפול השווה הזה וכדאי לכם לבוא לנסות אותו פה. (מחיר הטיפול: 2500 שקלים).